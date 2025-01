Risultati Ligue 1: vincono PSG e Marsiglia. Il Nantes ferma il Monaco

Roma, 13 gennaio 2025 – Contro il Saint-Etienne i parigini conquistano la terza vittoria nelle ultime tre e mantengono la distanza di sicurezza con l'Olympique Marsiglia in seconda posizione. La squadra di De Zerbi, dal canto suo, si stacca dal Monaco, che ora dista 5 punti: ci pensano Greenwood e Rabiot a regalare tre punti fondamentali per l'ex allenatore del Sassuolo nella sfida contro il Rennes. I monegaschi, invece, devono concentrarsi più sulle squadre che rincorrono, dato che Nizza, Lille e Lione distano rispettivamente uno, due e tre punti.

Le partite della diciassettesima giornata di Ligue 1

Il Nantes va in vantaggio 2-0 sul Monaco, che, però, è bravo a rimanere in partita e a recuperare il doppio svantaggio: dopo il 2-0 per mano di Abline e Amian, la squadra di Hutter non si perde d'animo e recupera il match in appena sette minuti con Embolo (52') e Salisu (59'), portando a casa un punto che permette al Marsiglia di scappare a +5. La squadra di De Zerbi, infatti, conquista tre punti in rimonta contro il Rennes e sfrutta nel modo migliore il pareggio dei monegaschi. Nel match del Roazhon Park il primo gol è per i padroni di casa e porta la firma di Kalimuendo, che apre le danze al 43'. Il Marsiglia trova il gol del pari con Greenwood al 45' e poi il 2-1 con Rabiot al 49'. 2-1 anche per il Brest sul Lione: i padroni di casa si portano sul 2-0 con Camara (8') e Ajroque (25'), mentre per la squadra di Sage il gol che dimezza lo svantaggio è quello dell'ex Roma e Fiorentina Veretout al 45+2', che, però, non può impedire ai suoi di tornare a casa a mani vuote. Solo 0-0 tra Auxerre e Lille, mentre il Nizza supera 4-2 il Reims e sale al quarto posto in classifica, sorpassando proprio la squadra di Génésio. Per i rossoneri i gol del match sono di Guessand, Laborde (doppietta) e Ali Abdi, mentre per la squadra di Elsner segnano Ito e Diakhon. Il Le Havre cade in casa contro il Lens: dopo essere passata in vantaggio con Ayew all'8', la squadra di Digard subisce la rimonta dei giallorossi per mano di Koyalipou e Machado. Allo Stadio Océane finisce 2-1 per gli ospiti. Con lo stesso risultato il Racing Strasburgo supera in trasferta il Tolosa grazie alla doppietta di Emegha, mentre la squadra di Martinez Novell trova il gol soltanto grazie all'autorete di Doukouré al 35'. Cade ancora il Montpellier, che, contro l'Angers, centra il secondo k.o. di fila. Lepaul segna il suo primo gol della giornata al 30', mentre al 61' Savanier pareggia su rigore. Al 69' timbra il cartellino ancora Lepaul e al 99' chiude i conti Ferhat, con il Montpellier che termina il match addirittura in 9 contro 11. Dembélé trascina il PSG: sono suoi i due gol che permettono ai parigini di superare il Saint-Etienne e rimanere a +7 sul Marsiglia secondo. Per i biancoverdi, invece, l'unica rete della sfida è quella di Davitashvili al 64'.

Risultati Ligue 1 giornata 17

Nantes – Monaco 2-2 12' Abline (Nan), 47' Amian (Nan), 52' Embolo (Mon), 59' Salisu (Mon) Auxerre – Lille 0-0 Brest – Lione 2-1 8' Camara (Bre), 25' Ajroque (Bre), 45+2' Veretout (Lio) Reims – Nizza 2-4 28' Guessand (Niz), 34' Ito (Rei), 44' rig., 64' Laborde (Niz), 71' Diakhon (Rei), 86' Abdi (Niz) Rennes – Olympique Marsiglia 1-2 43' Kalimuendo (Ren), 45' Greenwood (Mar), 49' Rabiot (Mar) Le Havre – Lens 1-2 8' Ayew (LeH), 28' Koyalipou (Len), 77' Machado (Len) Montpellier – Angers 1-3 30', 69' Lepaul (Ang), 61' rig. Savanier (Mon), 99' Ferhat (Ang) Tolosa – Racing Strasburgo 1-2 14', 26' Emegha (Rac), 35' aut. Doukouré (Tol) PSG – Saint-Etienne 2-1 13', 23' rig. Dembélé (PSG), 64' Davitashvili (St.E)

Classifica Ligue 1

PSG 43, Olympique Marsiglia 36, Monaco 31, Nizza 30, Lille 29, Lione 28, Lens 27, Tolosa 24, Racing Strasburgo 23, Auxerre 22, Brest 22, Reims 20, Angers 19, Rennes 17, Nantes 16, Saint-Etienne 16, Le Havre 12, Montpellier 9