Risultati Ligue 1: Psg è campione con 6 giornate d'anticipo, Strasburgo in zona Champions

Parigi 7 aprile 2025 - È stato un turno pirotecnico quello della Ligue 1 di questo weekend. Il Paris Saint-Germain ha strappato definitivamente la certezza del titolo e davanti a un Parco dei Principi gremito. Per i parigini si tratta del quarto titolo consecutivo, il tredicesimo della loro storia. Alle sue spalle invece infuria la lotta per l'Europa e in questa giornata sono cambiate le gerarchie in maniera importante, con diversi ko in vetta. Anche in zona retrocessione cambiano le posizioni, il Le Havre esce dalla zona rossa, mentre altre squadre rischiano di restare invischiate in questa battaglia per preservare la massima serie.

L'esito delle partite del weekend

Già dal venerdì di calcio francese si capisce come questa giornata regalerà sorprese a tutti i tifosi. Dopo un grande periodo di forma, che aveva portato il Nizza in zona Champions, la squadra della Costa Azzurra cade a sorpresa contro il Nantes. All'Allianz Riviera i gialloverdi si impongono per 1-2 in una sfida che vede tutti i gol realizzati nel primo tempo. Non ne vuole sapere di colpi di scena invece il Psg: alla squadra di Luis Enrique basterebbe un punto per sollevare il trofeo e la rete di Doué regala addirittura il bottino pieno. Battuto per 1-0 l'Angers, la squadra della Capitale può fare festa per il quarto scudetto consecutivo vinto.

Il Psg chiude così i conti definitivamente per il campionato con 6 giornate di anticipo, ma alle sue squadre è ancora tutto da decidere. In questo senso sono pesantissimi gli altri due risultati del sabato di calcio francese. Davanti ai propri tifosi infatti Stade Brest prima e Olympique Lione poi superano rispettivamente Monaco e Lille entrambe con il punteggio di 2-1. Questi risultati cambiano le gerarchie in vetta, perché la domenica lo Strasburgo batte in trasferta lo Stade Reims per 0-1, mentre il Marsiglia si impone sul Tolosa 3-2. Questi due risultati non solo riconsegnano alla squadra di De Zerbi il secondo posto momentaneo in classifica, ma permettono anche al Racing di approdare al quarto posto in zona Champions League.

Negli altri risultati della domenica il Montpellier cade nuovamente in casa e resta solitario in fondo alla classifica. Il Le Havre è corsaro in casa degli arancioblu ed esce dalla zona rossa con questi preziosissimi tre punti. A centro classifica il Lens supera il St. Etienne per 1-0 con la rete di Koyalipou, dopo che all'ultimo secondo del primo tempo gli ospiti avevano fallito un rigore per sbloccare il match. Sconfitto infine il Rennes in casa propria di misura nella sfida contro l'Auxerre.

Risultati Ligue 1 giornata 28

Nizza-Nantes 1-2: 11' Douglas Augusto (Na), 14' Abdi (Ni), 38' Abline (Na).

Psg-Angers 1-0: 55' Doué.

Stade Brest-Monaco 2-1: 42' Sima (B), 63' rig. Zakaria (M), 90+4' Camara (B).

Ol. Lione-Lilla 2-1: 1' Diakité (L), 38' rig. (OL), 70' Cherki (OL).

Lens-St. Etienne 1-0: 75' Koyalipou.

Montepellier-Le Havre 0-2: 3' Kechta, 33' Touré.

Stade Reims-Strasburgo 0-1: 4' Doukouré.

Rennes-Auxerre 0-1: 89' Jubal Junior.

Ol. Marsiglia-Tolosa 3-2: 21' aut. Suazo (M), 28' Magri (T), 57' Greenwood (M), 64' Rabiot (M), 76' Sierro (T).

Classifica Ligue 1 giornata 28

Psg 74, Ol. Marsiglia 52, Monaco 50, Strasburgo 49, Ol. Lione 48, Nizza 47, Lille 47, Stade Brest 43, Lens 42, Auxerre 38, Tolosa 34, Rennes 32, Nantes 30, Angers 27, Le Havre 27, Stade Reims 26, St. Etienne 23, Montpellier 15.

Il Paris Saint-Germain è aritmeticamente campione di Francia per la stagione 2024-25.