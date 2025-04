Vinicius nei guai? Indagine della FIFA sull'acquisto sospetto di due club

Madrid, 23 aprile 2025 – Vinicius Jr è nei guai? Negli ultimi giorni, la notizia che si è presa la scena è l'acquisizione di due club professionistici da parte della società All Agenciamento Esportivo, riconducibile al giocatore del Real Madrid e gestita dal padre e dal suo agente, Thassilo Soares. Il Comitato Etico della Fifa ha avviato un'indagine sui movimenti dell'agenzia del brasiliano dopo la denuncia di un'altra società brasiliana, la Tiberis Holding, che era intenzionata ad acquistare le quote di maggioranza dell'Athletic Club di Sao Joao del Rei (squadra che milita nella Serie B brasiliana). Quest'ultima società, infatti, non è riuscita nel suo intento dopo che l'agenzia riconducibile a Vinicius si è inserita e ha assunto tutto il controllo del club in questione. Il Comitato Etico della Fifa è al lavoro per capire se è stato violato il codice 20 del paragrafo etico, che riguarda il conflitto di interessi dei giocatori professionisti. Il problema riguarda il fatto che Vinicius è un giocatore ancora in attività, perciò, secondo le norme attuali della Fifa, si tratterebbe di un conflitto di interessi, ma per ora sono solo di indagini, con ancora nulla di definitivo. L'Athletic Club di San Joao del Rei non è l'unica squadra sotto il controllo della società All Agenciamento Esportivo. Anche l'Alverca, club di seconda serie portoghese, è stato recentemente acquisito dalla società di Vinicius, e tra le due squadre ci sarebbe pure stato un passaggio di giocatori sospetto: si tratta di Rafael Conceição, passato dalla squadra brasiliana a quella portoghese in prestito. Se la violazione dovesse essere confermata dal Comitato Etico, Vinicius rischierebbe una squalifica fino a due anni, oltre che l'obbligo di cedere le sue partecipazioni delle due società. Ora la palla passa alla Fifa, che nelle prossime settimane dovrà analizzare attentamente il caso e prendere una decisione. Nel frattempo, il giocatore si prepara alla gara di campionato contro il Getafe, prima della finale di Coppa del Re di sabato, dove i blancos affronteranno il Barcellona di Flick. Inoltre, Vinicius si avvicina sempre di più al rinnovo con il Real Madrid fino al 30 giugno del 2027, con la possibilità di estensione fino al 2030. Negli scorsi mesi si è parlato di un interesse per il brasiliano soprattutto dall'Arabia, ma lui ha sempre ammesso come le sue attenzioni fossero riservate unicamente al Real Madrid, e ora il prolungamento del contratto è più vicino che mai.