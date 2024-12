Salah trascina il Liverpool: almeno un gol o un assist in tutte le ultime dieci sfide

Liverpool, 27 dicembre 2024 – Il Liverpool è sempre più padrone della Premier League: con la vittoria in rimonta sul Leicester nel posticipo del boxing day, i reds si trovano a +7 sul Chelsea con una gara in meno. Dopo i due pareggi consecutivi, contro Newcastle (3-3) e Fulham (2-2), la squadra di Slot si è ripresa alla grande, sconfiggendo prima il Tottenham la scorsa giornata con un sonoro 6-3 e poi il Leicester ieri in rimonta. In tutte queste gare, c’è stato lo zampino di Momo Salah, sempre più trascinatore del Liverpool. L’egiziano sta vivendo un momento di forma eccezionale, come dimostrano le ultime dieci sfide: partendo dalla sfida contro il Chelsea, infatti, il numero 11 dei reds ha messo a segno almeno un gol o un assist.

Contro i blues Salah ha trovato un gol e un assist, mentre nel turno successivo contro l’Arsenal (il 27 ottobre), l’egiziano ha segnato la rete del definitivo 2-2. Anche il 2 novembre contro il Brighton la rete di Salah è stata decisiva, ma questa volta per la vittoria, dato che il match è terminato 2-1 per gli uomini di Slot. Nell’undicesimo turno di Premier League, Salah è stato protagonista di un gol e un assist nella sfida contro l’Aston Villa, terminata 2-0, mentre contro il Southampton è arrivata una doppietta, decisiva per il 3-2 definitivo. Nel tredicesimo turno, ad Anfield è arrivato il Manchester City, e nel 2-0 del Liverpool Salah ha fornito l’assist per Gakpo al 12’ e messo a segno il rigore al 78’, che hanno steso Guardiola e escluso il City dalla lotta per il titolo.

Doppietta e assist, invece, nel 3-3 dei reds contro il Newcastle, mentre nel pareggio dello scorso 14 dicembre contro il Fulham, l’egiziano ha servito un assist. Contro il Tottenham Salah è stato protagonista di una doppietta e due assist per il 6-3 finale, che ha rilanciato i reds dopo i due pareggi, e ieri contro il Leicester l’egiziano ha segnato il gol del definitivo 3-1, mettendo il risultato al sicuro. Fino ad ora, Salah ha messo a referto già 16 gol e 11 assist in 17 partite in Premier League, 2 gol e 4 assist in 6 gare di Champions League e una rete in due presenze in EFL Cup. Nonostante l’egiziano sia un idolo della tifoseria del Liverpool, il suo futuro è ancora incerto: il suo contratto, infatti, scadrà il prossimo 30 giugno, e finora non si è ancora parlato di un eventuale rinnovo. L’attaccante ha più volte affermato di voler restare ancora al Liverpool, ma la dirigenza non ha ancora sciolto le riserve riguardo un possibile rinnovo, ma deve fare in fretta, perché da gennaio Salah sarà libero di firmare un pre-contratto con un’altra squadra.