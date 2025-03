Sorprese di coppa: le big faticano in tutta Europa

Roma, 1 marzo 2025 – Il fascino della Coppa, le difficoltà degli scontri diretti e la chance per centinaia di squadre sparse per il mondo di ribaltare i pronostici e giocarsi alla pari una competizioni con i più grandi giganti del proprio Paese. In Italia il formato della Coppa Italia rende complicato, quasi impossibile creare spazio per Cenerentole capaci di ribaltare i pronostici, eppure anche quest'anno le sorprese non sono mancate. Nella giornata di mercoledì l'Empoli ha ribaltato il pronostico, battendo ai calci di rigore la Juventus, costruendo una semifinale contro il Bologna impronosticabile quando furono sorteggiati i tabelloni della competizione, ma non per questo meno reale. Tra tutte le coppe nazionali dei principali Paesi del pallone, però quella dell'Empoli è solo una delle tante storie di rivincita, eccezion fatta per la Copa del Rey.

Il formato della DFB Pokal (Coppa di Germania), simile alla Coppa Italia per partecipanti, nel suo sorteggio però inserisce tutte le formazioni, Bundesliga compresa, al primo turno. Questo permette di vedere incroci di altissimo livello già nelle prime fasi della competizione. Già al secondo turno si sono sfide come quella tra Wolfsburg e Borussia Dortmund, mentre uno dei calendari più complicati lo ha avuto, per assurdo, il Bayern Monaco. I giganti bavaresi, dopo aver incontrato Ulm al primo turno, squadra di Bundesliga-2, il Mainz e il Bayer Leverkusen sono state le avversarie nei due passaggi successivi, con eliminazione proprio contro la squadra di Xabi Alonso, campione in carica. Questo ha permesso a formazioni di serie inferiori di fare strada, fino ad arrivare alle ultime quattro protagoniste rimaste.

In questa settimana, in Germania, si sono infatti consumati gli ultimi quarti di finale, con Stoccarda e Bayer Leverkuen già qualificate, che hanno accolto prima il Lipsia, poi l'Arminia Bielefeld. Se per la squadra di proprietà del gruppo Red Bull, non è una novità la sua presenza tra le prime quattro della competizione, lo è senza dubbio per l'Arminia. La formazione biancoblù milita attualmente in terza serie, dove occupa la quarta posizione ed è in piena lotta per la promozione. Formazione storicamente a cavallo tra prima e seconda divisione, la doppia retrocessione due anni fa l'ha riportata in terza serie dopo quasi trent'anni. Ora è a caccia di un ritorno nei livelli più alti del calcio tedesco e senza dubbio questo passaggio in semifinale di Coppa, farà rivivere ai tifosi dei Blauen i fasti del loro passato di Bundesliga.

La Coppa Nazionale dove però si sono viste più sorprese in questa stagione è senza dubbio la Coupe de France. La FA Cup è ancora nelle fasi iniziali, ma promette di seguire quanto meno le orme della coppa nazionale francese, vista l'eliminazione del Liverpool, per mano del Plymouth, squadra in zona retrocessione di Championship. Nulla però a confronto di quanto visto fin qui nella competizione francese. Tra le ultime quattro squadre rimaste infatti non si è mai visto un gruppo eterogeneo. L'unica big capace di rispettare i pronostici è stato il Psg, approdato però in semifinale dopo aver maltrattato lo Stade Briochin 7-0, squadra di Championnat National 2, ovvero la quarta serie.

Per un Psg capace di rispettare il proprio ruolo di favorita, molte altre hanno fallito. Lo Stade Reims è infatti l'unica altra formazione di Ligue 1 presente in semifinale, una formazione pienamente coinvolta nella lotta per non retrocedere. Le restanti due protagoniste provengono una dalla Ligue 2, ovvero il Dunkerque squadra sorpresa della stagione. Guidata dall'intelligenza calcistica di Demba Ba, ex Chelsea e Newcastle da giocatore, oggi dirigente del club e protagonista di una stagione super in seconda divisione, dove è in piena lotta proprio per la promozione in Ligue 1. Ancor più incredibile invece la storia del Cannes, formazione di quarta serie di proprietà della famiglia Friedkin, gli stessi proprietari di Roma ed Everton. Il club della Costa Azzurra è arrivato a questa fase della competizione partendo dal primo turno, eliminando ben 6 formazioni sul loro cammino.