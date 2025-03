SPAGNA. Barça, un poker alla Real Sociedad per tornare in vetta. Il Real ora è terzo

Con un rotondo 4-0 inflitto alla Real Sociedad, il Barcellona si è ripreso il primato nella classifica della Liga, dando anche una lezione di calcio agli avversari. Va detto comunque che la prova dei ‘blaugrana’ di Hansi Flick allo Stadio Olimpico è stata facilitata dall’espulsione già al 17’ pt di Elustondo tra gli avversari. Il Barça, alla quinta vittoria consecutiva, è andato a segno con Gerard Martín e Casadó, due prodotto del vivaio, nel primo tempo e con Araujo e Lewandowski nella ripresa. Fra i migliori in campo, anche se non ha segnato, Lamine Yamal per nulla condizionato dall’aver cominciato il Ramadan, lui è che musulmano praticante. Ora il Barcellona è primo con 57 punti, contro il 56 dell’Atletico Madrid. Il Real Madrid di Ancelotti scivola al terzo posto a quota 54 dopo la sconfitta esterna per 2-1 contro il Betis Siviglia, seguito dall’Athletic Bilbao (rivale della Roma giovedì in Europa League) quarto a 48.

Mancano ancora dodici turni. Nel prossimo, il Barça affronta sabato l’Osasuna; domenica l’Atletico è atteso in casa del Getafe, mentre il Real ospita il Rayo Vallecano.