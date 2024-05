Toni Kroos annuncia il ritiro: lascia il calcio dopo Euro 2024

Madrid, 21 maggio 2024 – Toni Kroos si ritira. Il fuoriclasse tedesco sul suo profilo Instagram ha annunciato che al termine di Euro 2024 metterà la parola fine alla sua carriera da calciatore. Una vita calcistica da assoluto professore in mezzo al campo, cresciuto nelle giovanili del Bayern Monaco, per poi esordire in prima squadra nel 2007. Con i bavaresi vincerà la prima Champions nel 2013, oltre a vari campionati. Dal 2014 al Real Madrid, un trasferimento dal valore di 25 milioni di euro, pochi, pochissimi per un talento generazionale come lui. Con la camiseta blanca vincerà tutto più e più volte: quattro volte la Liga e altrettante Supercoppe, una Coppa di Spagna, quattro Champions e cinque mondiali per Club. Decisivo anche con la maglia della sua Germania, riferimento costante a centrocampo e traghettatore al Mondiale 2014. Il calcio, giocato (ci sono buone possibilità di vederlo in qualche panchina in futuro), saluta Toni Kroos, uno di quei giocatori dal talento incommensurabile che riesce a mettere d'accordo tutti gli appassionati indipendentemente dalla loro fede.

Il post di Kroos

Ecco, di seguito, il post di Kroos. "17 luglio 2014, il giorno della presentazione al Real Madrid, il giorno che mi ha cambiato la vita. La mia vita da calciatore, ma soprattutto come persona. Era l'inizio di un nuovo capitolo nel club più grande del mondo. Dopo 10 anni, a fine stagione questo capitolo giunge al termine. Non dimenticherò mai questi dieci anni ricchi di successi! Desidero ringraziare in particolare tutti coloro che mi hanno accolto con cuore aperto e hanno avuto fiducia in me. Ma soprattutto vorrei ringraziare voi, cari madridisti, per il vostro affetto e il vostro amore dal primo all'ultimo giorno. Allo stesso tempo questa decisione significa che la mia carriera da calciatore finirà quest’estate dopo gli Europei. Come ho sempre detto: il Real Madrid è e sarà il mio ultimo club. Sono felice e orgoglioso di aver trovato nella mia mente e nel mio cuore il momento giusto per la mia decisione e di averlo scelto da solo. La mia ambizione è sempre stata quella di finire la mia carriera al massimo del mio potenziale. Da adesso in poi c'è un solo pensiero nella mia testa: a por la 15!!! HALA MADRID E NADA MAS!"

Il saluto del Real Madrid

Non si è fatta attendere la risposta, attraverso un comunicato ufficiale, anche del Real Madrid che ha voluto omaggiare uno dei giocatori più rappresentativi del club negli ultimi anni.

“Il Real Madrid vuole esprimere la sua gratitudine e il suo affetto a Toni Kroos, un giocatore che fa già parte della storia del Real Madrid e che è una delle grandi leggende del nostro club e del calcio mondiale. All'interno del comunicato, anche Florentino Perez lo saluta con affetto: "Toni Kroos è uno dei più grandi giocatori della storia del Real Madrid e che questo club è e sarà sempre la sua casa".

La finale di Champions

Sabato 1 giugno sarà un appuntamento con la storia: da una parte il Borussia Dortmund che sogna la Champions e saluterà Marko Reus, dall'altra il Real Madrid che insegue la quindicesima vittoria e dirà addio a Toni Kroos. Due tedeschi, due leggende, ma (sfortunatamente) solo uno alzerà il trofeo.