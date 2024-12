Tottenham-Chelsea in tv e streaming: dove vedere il big match di Premier

Londra, 7 dicembre 2024 – Tottenham – Chelsea è la sfida che chiuderà il quindicesimo turno di Premier League, e andrà in scena domani alle 17:30 al Tottenham Hotspur Stadium. Le due squadre, entrambe di Londra, sono tra le più importanti di tutto il campionato inglese: gli Spurs contano, tra l’altro, 2 titoli d’Inghilterra, 2 Coppe d’Inghilterra (o FA Cup), 4 Coppe di Lega inglesi, 7 Community Shield e anche 2 Coppe Uefa (o Europa League). I blues, invece, possono vantare 6 vittorie della Premier League, 8 Coppe d’Inghilterra, 5 Coppe di Lega inglesi, 4 Community Shield e, soprattutto, 2 Coppe Uefa e 2 Champions League, oltre che altri vari tornei internazionali. Quello tra queste due squadre è uno dei derby più sentiti della capitale inglese, tanto che in un sondaggio del 2012 i supporters dei blues consideravano il Tottenham come loro principale rivale, mentre per i fans degli Spurs, il Chelsea stava al secondo posto nella classifica delle squadre più “odiate”, alle spalle dell’Arsenal. Domani pomeriggio alle 17:30 le Tottenham e Chelsea si affronteranno al Tottenham Hotspur Stadium, in una partita che promette di essere sicuramente spettacolare, anche se le due squadre in questione stanno affrontando due momenti completamente diversi. I blues, infatti, si trovano al secondo posto in classifica (a pari merito con l’Arsenal) a quota 28 punti, a 7 lunghezze di distacco dal Liverpool capolista. Maresca e i suoi hanno una ghiottissima possibilità di avvicinarsi ancora di più alla testa della classifica, dato che il derby del Merseyside tra Everton e Liverpool (in programma oggi al Goodison Park) è stato posticipato a causa del maltempo. In caso di vittoria, quindi, i blues andrebbero a quota 31, a -4 dal Liverpool (seppur con una partita in meno), e metterebbero sicuramente più pressione a Slot e i suoi. In più, il Chelsea arriva alla sfida col Tottenham con tre vittorie consecutive, l’ultima delle quali per 5-1 contro il Southampton. Gli Spurs, invece, dopo il clamoroso 4-0 rifilato al Manchester City lo scorso 23 novembre, hanno collezionato appena un punto in due partite, scivolando fino al decimo posto a quota 20 punti. Nell’ultima sfida di campionato, il Tottenham è uscito sconfitto per 1-0 dallo scontro con il Bournemouth, e una vittoria domani diventa fondamentale per riaccendere le ambizioni europee degli Spurs, che accorcerebbero a -5 proprio sul Chelsea.

Probabili formazioni

Tottenham (4-3-3): Forster; Gray, Dragusin, Davies, Udogie; Sarr, Bissouma, Maddison; Kulusevski, Solanke, Johnson. All. Postecoglou Chelsea (4-2-3-1): Jorgensen; Malo Gusto, Disasi, Adarabioyo, Cucurella; Enzo Fernandez, Caicedo; Madueke, Palmer, Joao Felix; Nkunku

Dove vedere la partita

La partita sarà trasmessa in tv su Sky ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport 4K, mentre in streaming sarà visibile su Sky Go e NOW