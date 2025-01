Eurolega, Milano crolla nel finale: il Partizan sbanca il Forum 90-70

Milano, 16 gennaio 2025 – Brusca battuta d’arresto per l’EA7 Emporio Armani Milano che, dopo il travolgente successo ottenuto a spese del Maccabi Tel Aviv, perde tra le mura amiche dell’Unipol Forum contro il Partizan Belgrado, che si impone per 90-70. A dispetto dello scarto finale, però, l’Olimpia è riuscita per quasi tre quarti a tenere in equilibrio la sfida, salvo poi finire la benzina nel serbatoio. Un calo che ha permesso al Partizan di salire in cattedra e segnare ben 30 punti in 12', che hanno spaccato in due la partita. A trascinare a questo successo la formazione serba, che ha vinto la battaglia a rimbalzo 32-24 e ha chiuso con il 72% nel tiro da due e il 94% ai liberi, ci ha pensato il terzetto formato da Carlik Jones – nominato MVP della partita dopo aver chiuso con 24 punti (9/11 da due) e 9 assist – Sterling Brown (26 punti) e dall’ex Pesaro Tyrique Jones (22 punti con il 100% al tiro e 7 rimbalzi), i quali hanno messo assieme un complessivo 100 di valutazione. A Milano, che ancora una volta doveva fare i conti con rotazioni ridotte e che nel finale ha perso anche Nico Mannion (portato fuori dal campo dai compagni dopo aver accusato un infortunio alla caviglia), non sono bastati i 16 punti a testa di Nikola Mirotic e Shavon Shields e i 14 di Leandro Bolmaro, rimasto però a secco di punti nella ripresa.

La cronaca della partita

Dopo un avvio di gara equilibrato, grazie a cinque punti ravvicinati di Leandro Bolmaro, l’Olimpia ha cercato di prendere in mano le redini della partita portandosi sul +8 sugellato dalla tripla di Shields (15-7). L’ingresso in campo di Tyrique Jones ha però dato nuova linfa ed energia al gioco del Partizan che ha via via eroso tutto il vantaggio accumulato da Milano impattando il risultato grazie a Sterling in chiusura di primo quarto (17-17. L’ex di serata Brandon Davies ha poi fatto il resto e allungato il parziale ospite in avvio di seconda frazione con un gioco da quattro punti che ha portato i serbi al sorpasso (17-21). Immediata è arrivata la controreazione dell’Olimpia Milano, la quale ha risposto con un 7-0 firmato Bolmaro-Mirotic e ha ingaggiato un botta e risposta che ha visto nelle file della compagine biancorossa proprio l’argentino e Shavon Shields (14 punti a testa nei primi 20’) grandi protagonisti (40-37 per gli uomini di Messina all’intervallo lungo).

Dopo la pausa di metà gara, però, il Partizan ha stretto le maglie della retroguardia e in attacco ha alzato i giri del motore grazie alle penetrazioni e ai canestri di Carlik Jones. Milano ha provato a giocarsi anche la carta della zona per arginare la fase offensiva avversaria, ma dal canto suo ha faticato e non poco per trovare il bersaglio e così il vantaggio esterno è quindi cresciuto fino al +9 prima della tripla di capitan Ricci in chiusura di frazione (58-64 al 30’). Un fuoco di paglia perché la formazione serba in apertura di quarto quarto ha assestato un’ulteriore e decisiva spallata: un 10-3 di parziale che ha fatto sprofondare a -13 (61-74) l’EA7 che poi non è più riuscita a trovare le energie per rialzarsi e ha chiuso sul -20.