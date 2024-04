Eurolega, stasera Baskonia-Virtus. In palio i playoff: orari e dove vedere la gara

Vitoria (Spagna), 19 aprile 2024 – Tutto in 40’. Sull’onda emotiva della vera e propria impresa compiuta pochi giorni fa in casa dell’Efes Istanbul, la Virtus Segafredo Bologna è pronta ad affrontare il secondo turno dei play-in di Eurolega, quello che mette in palio l’ottavo e ultimo po sto nella griglia dei playoff. Agguantare un posto nella post-season europea rappresenterebbe il coronamento della straordinaria stagione europea dei bianconeri che, però, per poter tagliare questo traguardo con le braccia al cielo dovranno superare lo scoglio Baskonia nel match in programma questa sera alle 20.30, alla Fernando Buesa Arena di Vitoria (il match sarà trasmesso in diretta su DAZN e Sky Sport). I baschi si presenteranno all’appuntamento dopo aver chiuso la stagione regolare all’ottavo posto ma aver perso nettamente (113-85) il primo turno play-in a Belgrado contro il Maccabi Tel Aviv che ha così conquistato la settima piazza nella griglia payoff. A complicare la situazione della compagine basca ci saranno poi le pesanti assenze nel pitturato di Chima Moneke, che ricadendo male pochi giorni fa nel match contro il Maccabi ha rimediato un infortunio alla caviglia, e Khalifa Diop. La squadra guidata da coach Dusko Ivanovic, che proprio nell’ultimo turno di stagione regolare è stata capace di sbancare la Segafredo Arena superandola Virtus in classifica, nasconde però altre pericolose insidie nel suo roster e in particolare sugli esterni dove ci sono una punta di diamante devastante come Marcus Howard, che quest’anno sta viaggiando a 19.3 punti di media e che alla Segafredo Arena ne ha scritti a referto ben 34, Vanija Marinkovic e Codi Miller-McIntyre, che possono fare la differenza con talento e qualità. Il peso del lavoro sotto le plance invece ricadrà su Matt Costello e Maik Kotsar. La Virtus dal canto suo dovrà cercare di ripetere la straordinaria prestazione di Istanbul, partendo da quella difesa che, guidata da Alessandro Pajola e Bryant Dunston, ha saputo spegnere tutte le bocche da fuoco avversarie. In attacco saranno invece fondamentali l’esperienza e il talento di giocatori come Hackett, Belinelli, Lundberg – glaciale e decisivo contro l’Efes –, ma anche l’atletismo e i muscoli di giocatori come Cordinier, che deve però ritrovare ancora la condizione dei giorni migliori, e Toko Shengelia. “Aver guadagnato l’opportunità di poterci giocare il secondo turno del Play-in Tournament di EuroLeague – ha spiegato il tecnico della Virtus Segafredo, Luca Banchi, alla vigilia – ci dà la carica per provare a ripetere una prestazione di grande intensità e continuità, al fine di cercare di far fronte all’enorme talento realizzativo del Baskonia e alla loro grande voglia di riscatto dopo la sconfitta di Belgrado. Lotteremo uniti per provare ad offrire un’altra prestazione di spessore, che possa schiuderci le porte alla partecipazione dei Play-off. Gestione del ritmo, consistenza difensiva, lotta al rimbalzo e disciplina saranno le chiavi per ben interpretare un match di tale valenza per entrambe le squadre”. Dello stesso tenore le parole di Toko Shengelia: “Siamo consapevoli del significato di questa partita per noi. Se vogliamo arrivare ai playoff dobbiamo giocoforza vincere questa partita, ma vale lo stesso per il Baskonia. Sarà una gara molto combattuta ma penso che siamo pronti e lo abbiamo dimostrato contro l’Efes. Questo ovviamente non significa nulla, se non saremo capaci di confermare la nostra identità anche contro Vitoria. Quindi dovremo fare del nostro meglio e tornare a casa con una vittoria.” Orari e dove vedere in tv la gara: la gara Baskonia Vitoria – Virtus Segafredo Bologna, sarà trasmessa in diretta questa sera, venerdì 19 aprile, alle ore 20.30 su DAZN e Sky Sport.