Europa League in tv: guida agli spareggi per gli ottavi. Tocca a Roma e Milan

Milano, 14 febbraio 2024 - Per rialzare subito la testa dopo la sconfitta contro l'Inter e per dare continuità alla bella vittoria contro il Napoli. Roma e Milan tornano in campo in Europa League, nei match di spareggio per vedere chi avanzerà agli ottavi di finale, con la voglia di portare a casa una vittoria e indirizzare nel migliore dei modi il discorso qualificazione. Dopo l'avvincente fase a gironi, la seconda competizione europea riprende con gli spareggi (una sorta di sedicesimi di finale, ndr) a cui partecipano le 24 squadre qualificate dalla fase a gironi e le 8 terze classificate della fase a gironi della Champions League. Domani, giovedì 15 febbraio, la Roma volerà in Olanda contro il Feyenoord per una partita che ormai è un classico in ambito europeo visti i precedenti. Mentre il Milan sarà di scena a San Siro contro i francesi del Rennes che chiusero secondi il girone F alle spalle del VIllareal e davanti al Maccabi Haifa e il Panathinaikos. Tra le altre sfide spicca anche quella tra Benfica e Tolosa e tra lo Shakhtar Donetsk e l'Olympique Marsiglia di Gennaro Gattuso, reduce da un pari in campionato.

Prima europea per De Rossi, con l'idea Dybala-Baldanzi

Ore 18:45, stadio De Kuip di Rotterdam, la Roma domani affronterà il Feyenoord, verrebbe da dire "di nuovo". Il match di domani segnerà il debutto in Europa per il neo tecnico Daniele De Rossi che, dopo essere subentrato a Mourinho, ha centrato tre vittorie consecutive in campionato e poi ha perso 2-4 contro l'Inter, nonostante sia riuscito a mettere i nerazzurri in difficoltà per buona parte di gara. L'Europa però è un terreno completamente diverso e dall'altra parte c'è una squadra che vuole vendicare la sconfitta di due anni fa nella finale di Conference League. La trasferta olandese sarà fondamentale per mettere le basi in vista del ritorno, la prossima settimana, all'Olimpico. Tra le soluzioni tattiche che sta pensando De Rossi, pare prendere sempre più quota l'idea di lanciare dal primo minuto la coppia Dybala-Baldanzi alle spalle di Romelu Lukaku. Un'altra strada sarebbe, altrimenti, quella di usare il neo arrivato in casa Roma come arma da gara in corso e mettere dentro El Shaarawy. Di seguito le probabili formazioni del match.

Feyenoord (4-2-1-3): Wellenreuther; Geertruida, Beelen, Hancko, Hartman; Wieffer, Zeroouki; Minteh, Stengs, Paixao; Ueda Roma (4-3-2-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Huijsen, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Baldanzi; Lukaku

Il Milan inizia il cammino in Europa League, primo ostacolo il Rennes

Dopo aver chiuso come terza in classifica il girone di ferro in Champions League con Psg, Newcastle e Borussia Dortmund, la squadra di Stefano Pioli comincia questa nuova avventura in Europa League. "Giocare una competizione che il club, nella sua storia, non ha mai vinto è uno stimolo in più. Siamo il Milan e dobbiamo partecipare a questa coppa con l'ambizione di arrivare fino in fondo", così Stefano Pioli alla vigilia di quella che sarà una partita fondamentale per le sorti del diavolo, perché giocherà davanti al proprio pubblico contro una squadra sicuramente con tasso tecnico minore ma che vorrà fare bella figura nella splendida cornice di San Siro. Il Rennes, dal canto suo, sta attraversando un momento magico in Ligue 1: 5 vittorie consecutive e settimo posto in campionato a -4 dal quinto posto. Per quanto riguarda le formazioni ci saranno tutti i titolarissimi per i francesi, mentre dall'altra parte Florenzi in pole sulla corsia al posto di Calabria, uscito dolorante contro il Napoli, mentre a centrocampo torna Reijnders dopo aver scontato la squalifica in Serie A.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Rennes (4-4-2): Mandanda; G. Doué, Omari, Theate, Truffert; Bourigeaud, Le Fee, Santamaria, D. Doué; Kalimuendo, Terrier.

Tutti i match

Giovedì 15 febbraio 2024 ore 18:45

Feyenoord - Roma

Young Boys - Sporting Lisbona

Galatasaray - Sparta Praga

Shakhtar Donetsk - Olympique Marsiglia

Giovedì 15 febbraio 2024 ore 21:00

Milan - Rennes

Lens - Friburgo

Benfica - Tolosa

Braga - Qarabag

Dove vedere l'Europa League in tv

Tutte le partite della UEFA Europa League 2023/2024 possono essere seguite sia su Sky Sport (Sky Sport 252, Sky Sport Uno o Sky Sport 4K), ma anche tramite diretta streaming su Dazn, Now Tv e Sky Go. Inoltre, disponibile anche in chiaro su TV8.