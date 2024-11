Juventus, per la difesa spunta l’idea Tagliafico

Torino, 21 novembre 2024 – L’infortunio di Cabal nel ritiro della nazionale colombiana ha complicato notevolmente i piani della Vecchia Signora, che ora deve far fronte a due assenze pesanti fino al termine della stagione. Così come per Bremer, infatti, anche per l’ex giocatore del Verona la diagnosi è stata la lesione del legamento crociato anteriore, che, tradotto, significa: “Ci rivediamo la prossima stagione”. Se Giuntoli stava già monitorando il mercato per sostituire il brasiliano, con Skriniar, Antonio Silva e l’ex pupillo di Thiago Motta, Kiwior, in cima alla lista delle preferenze dell’ex ds del Napoli, ora è necessario anche un intervento sulla corsia di sinistra, ruolo nel quale Cabal è stato impiegato in tutti i 618’ giocati da lui in stagione.

La Juventus, infatti, dalla ripresa del campionato (sabato alle 18 a San Siro contro il Milan) fino a gennaio potrà contare soltanto su Savona, Kalulu, Gatti, Danilo e Cambiaso per quanto riguarda la linea difensiva, con Rouhi che dovrebbe passare definitivamente in prima squadra. È chiaro, quindi, che l’acquisto di un solo difensore non basti più, perciò il ds della Vecchia Signora sta monitorando anche altri giocatori che potrebbero fare al caso della Juventus. L’ultimo nome nel taccuino di Giuntoli è quello di Nicolas Tagliafico, terzino sinistro del Lione, squadra che versa in una crisi finanziaria senza precedenti. A causa di un enorme debito di circa 500 milioni, infatti, l’organo di controllo finanziario del calcio francese ha disposto la retrocessione precauzionale del Lione in Ligue 2, lo stop al mercato e un tetto salariale: per questo, i dirigenti del club francese sono costretti a cedere pezzi importanti già dalla sessione invernale di calciomercato. Il dirigente della Juventus, quindi, starebbe pensando di sfruttare la situazione per provare ad accaparrarsi il terzino sinistro argentino a delle condizioni estremamente vantaggiose.

Tagliafico è un giocatore esperto (classe 1992), punto fermo della nazionale di Scaloni, con la quale si è laureato campione del mondo nel 2022 e campione del Sudamerica nel 2021 e nel 2024. Prima del passaggio al Lione nel 2022, l’argentino ha vestito la maglia dell’Ajax (2018-22), Independiente (2015-18), Banfield (2013-15), Real Murcia (2012-13) e ancora Banfield (2010-12), squadra nella quale è cresciuto. Con le squadre di club, Tagliafico ha giocato in totale 477 partite e segnato 26 gol, il che lo rendono un giocatore affidabile che può portare esperienza in una squadra che nel corso degli ultimi anni ha intrapreso una politica di ringiovanimento della rosa, come spiegano gli acquisti fatti la scorsa estate, tra i quali non si possono non citare proprio Kalulu e Cabal, rispettivamente classe 2000 e 2001, arrivati per rinforzare il pacchetto difensivo di Motta che, però, ha bisogno di ulteriori innesti.