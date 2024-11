Europa league. Lazio, missione ottavi con il Ludogorets. Test Tottenham per la Roma di Ranieri

Ancora Europa League. La Lazio vincendo contro il Lodogorets (alle 18,45 in diretta Sky) sarebbe quasi certa di archiviare la pratica qualificazione senza passare dei playoff. Baroni chiede attenzione massima.

Intanto è polemica per quanto deciso dal sindaco di Amsterdam che ha vietato la trasferta del 12 dicembre con l’Ajax ai tifosi biancocelesti.

La Roma è chiamata a un compito proibitivo alle 21 in casa del Tottenham. Ranieri, a cerca una svolta: Pellegrini e compagni sono ventesimi con 5 punti in piena zona playoff da non teste di serie. Un pareggio basterebbe per far sorridere Ranieri in vista del match contro l’Atalanta all’Olimpico. Uno tra Mancini e Ndicka dovrebbe riposare. In Conference League la Fiorentina aspetta il Pafos (alle 21 su Sky). C’è Biraghi, non Richardson.