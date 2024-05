Atalanta, Gasperini: "Pareggio prezioso ma al ritorno servirà una grande gara"

Marsiglia (Francia), 2 maggio 2024 – L’Atalanta strappa un prezioso 1-1 al Velodrome di Marsiglia nel match d’andata della semifinale di Europa League. Tutto si deciderà quindi tra una settimana al Gewiss Stadium, fortino dei nerazzurri che questa sera sono partiti in quarta e all’11° hanno sbloccato la situazione grazie alla rete di Gianluca Scamacca, bravo smarcarsi alle spalle della difesa avversaria sugli sviluppi di un’azione da lui stesso avviata. Il vantaggio degli orobici – costretti ben presto a fare i conti con l’infortunio occorso a Kolasinac – è però durato appena 9’, perché al 20’ il Marsiglia è riuscito a pareggiare i conti con la staffilata dal limite di Mbemba. I padroni di casa si sono poi divorati con l’ex Milan Aubameyang – lanciato a tu per tu con Musso e nella ripresa hanno provato ad alzare ulteriormente i giri del motore tenendo in scacco i nerazzurri che però, non senza fatica (traversa per Ounahi, hanno retto l’impatto e nel finale hanno a loro volta sfiorato il nuovo sorpasso con un mancino velenoso di Miranchuk. Un pareggio d’oro anche secondo il tecnico dei nerazzurri Giampiero Gasperini, che ai microfoni di Sky nel dopo-partita ha voluto comunque tenere alta l’attenzione dei suoi in vista del ritorno: “Il gol di Scamacca? Una gran giocata ma me ne aspettavo qualcuna in più. Un ottimo movimento e un passaggio con i tempi giusti – ha spiegato Gasperini –. Sarò fondamentale nel ritorno a Bergamo proporre più situazioni di questo genere. Ci sono le condizioni per poterlo fare. Questa sera, a parte qualche giocata, abbiamo subito qualche situazione pericolosa e abbiamo dovuto soffrire. C’è il ritorno e questo è un risultato importante perché su questo campo l’Olympique aveva perso solo contro il Paris Saint-Genmain ed è una squadra che qui dà il meglio di sé stessa”. L’unico neo della serata dei bergamaschi è stato l’infortunio occorso nel primo spicchio di gara a Kolasinac: “Una grave perdita. Abbiamo dovuto adattare De Roon dietro, ridisegnare il centrocampo e poi abbiamo avuto meno sostituzioni nel finale. Adesso vedremo per quanto tempo dovrà stare fuori. Mancava anche Hien, ma in difesa i ragazzi sono stati bravissimi a limitare le loro sfuriate che in certi momenti erano pericolose”. Sul ritorno: “Marsiglia meno pericoloso fuori casa? Questo lo vedremo. Non mi fido molto. È arrivato in semifinale e quindi significa che anche in trasferta po' essere pericoloso. Li avevamo visti giocare in campionato e in coppa dove avevano fatto quattro gol al Villareal. In trasferta in loro risultati non sono stati all’altezza di quelli interni ma sono una buona squadra, sul piano fisico ha dei valori. Dovremo fare una grande partita. Certo, giocheremo in casa e l’1-1 è comunque un ottimo risultato, ma dovremo vincere. Vogliamo andare in finale, ma in attacco dovremo essere molto più bravi di quanto non siamo stati oggi. Tatticamente non bisognerà offrire loro spazi in contropiede, e al tempo stesso segnare più di un gol perché si vedono pochi 0-0 o 1-0 in Europa. Queste squadre sono in grado di segnarti un gol in qualsiasi modo giochi e quindi sarà necessario alzare la nostra qualità, la velocità in fase offensiva e mettere in condizione i nostri attaccanti di segnare”.