Atalanta-Liverpool, dove vederla in tv. I dubbi di Gasp in difesa

Roma, 17 aprile 2024 - L’Atalanta deve portare a termine l’impresa. Battuto il Liverpool zero a tre ad Anfield, la Dea deve amministrare il vantaggio nella gara di ritorno in programma giovedì 18 aprile al Gewiss Stadium. La semifinale è vicina, ma serve un ultimo sforzo e sicuramente è necessario non dare per sconfitto il Liverpool, che ha tutte le qualità per provare una clamorosa rimonta. Le statistiche e i precedenti premiano l’Atalanta, infatti in oltre 100 precedenti tra Europa League e Coppa Uefa, chi ha vinto la gara di andata con tre gol di scarto non è mai stato eliminato al ritorno. Servirà però massima attenzione e concentrazione, soprattutto evitare che i Reds trovino un gol nei minuti iniziali, aumentandone il coraggio e riaprendo i giochi già nel primo tempo. L’Atalanta vive tra l’altro un momento della stagione in altalena, perché in campionato balbetta, sconfitta a Cagliari e pareggio subito in rimonta contro il Verona, mentre vola in Europa e adesso culla il sogno di arrivare fino in fondo. C’è anche la Coppa Italia, dove i bergamaschi dovranno rimontare in casa il gol di svantaggio patito a Firenze.

Probabili formazioni

Ancora senza Scalvini, Gasperini dovrà fare delle scelte in difesa e l’idea può essere quella di adattare De Roon braccetto di destra, in una retroguardia completata da Hien e Djimsiti. Negli altri reparti non dovrebbero esserci grosse novità con Zappacosta e Ruggeri esterni di centrocampo, Pasalic ed Ederson interni, poi Koopmeiners a rifinire dietro De Ketelaere e Scamacca. Klopp, a differenza dell’andata, metterà subito l’artiglieria pesante, Dentro allora Salah, Nunez e Diaz davanti, con il rientro di Szoboszlai a centrocampo. ATALANTA (3-4-1-2): Musso; De Roon, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca. All. Gasperini. LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Gomez, Konatè, Van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Endo, Mac Allister; Salah, Nunez, Diaz. All. Klopp.

Statistiche

C’è un dato che conforta l’Atalanta: chi ha vinto con tre gol di scarto all’andata non è mai stato eliminato. Si parte da qui, da 132 precedenti tra Europa League e Coppa Uefa senza che nessuno sia riuscito in questa rimonta. Poi c’è il fattore casalingo e la Dea ha perso in casa nella competizione solo una partita su sedici disputate e risale al ritorno dei quarti con il Lipsia nel 2021/2022. In caso di successo della Dea ci sarebbe la vittoria in entrambe le gare di Europa League in un turno a eliminazione diretta dagli ottavi contro il Leverkusen nel 2021/2022, mentre il Liverpool non perde entrambe le partite nella competizione dal 1998/1999 contro il Certa Vigo. L'unica vittoria casalinga dell’Atalanta, invece, contro squadre inglesi è stata contro l'Everton nel settembre 2017 (3-0), mentre l'unica sconfitta è arrivata per mano del Liverpool nel novembre 2020 (0-5). I Reds, però, nella loro ultima visita in Italia sono stati sconfitti per 4-1 dal Napoli nel settembre 2022. Chi passerà il turno tra Atalanta e Liverpool incontrerà la vincente di Benfica-Marsiglia, all’andata in Portogallo successo dei lusitani per due a uno con gol di Rafa Silva e Di Maria da una parte e di Aubameyang dall’altra. Nella parte opposta del tabellone la vincente di Roma-Milan affronterà la vincente di West Ham-Leverkusen.

Le parole di Gasperini

Massima prudenza per Gian Piero Gasperini alla vigilia della partita. Il Liverpool resta squadra temibile anche con tre gol da recuperare, e poi una stoccata sulle voci di mercato il tecnico nerazzurro ha voluto mandarla. Giusto per puntualizzare alcune cose. Si parte dalla partita, che resta difficile ma può dare alla Dea la storicità del momento: “E’ una delle partite più importanti della nostra storia - le sue parole - Siamo contenti di giocare in casa e davanti al nostro pubblico, ma poi dovremo isolarci, sapere che conta solo il risultato. Non possiamo perdere atteggiamento, spirito e mentalità e dobbiamo andare in campo con il massimo della concentrazione”. Gasp, dunque, si aspetta una partita difficile e il Liverpool proverà a rialzare la testa: “Conosciamo la difficoltà della partita nonostante la gara di andata. Si riparte da zero a zero e dovremo essere bravi a non pensare allo zero a tre”, l’avvertimento di Gasperini. L’Atalanta punterà sul collettivo, fondamentali saranno i titolari ma anche i subentranti nonostante Gasp abbia praticamente evitato accuratamente cambi durante la gara di andata: “Saranno tutti importanti, ognuno col proprio ruolo - ancora Gasp - Siamo in un buon momento anche se il risultato può cambiare un giudizio. Di sicuro una settimana fa non eravamo i favoriti e dopo l’andata abbiamo delle chance. Voglio sottolineare che l’Atalanta non sta lasciando niente su tre competizioni. Abbiamo grande spirito ed entusiasmo”. E infine eccola la stoccata sul mercato. Insistenti le voci su Teun Koopmeiners, soprattutto sulla Juve, e Gasperini si lascia andare con un messaggio chiaro a tutti: “Sta giocando con noi e molto bene, tra l’altro siamo dentro a tre competizioni e in questo periodo della stagione ci sono squadre meno impegnate e che hanno poco da fare, quindi vengono alimentate queste voci. Magari qualcuno si chiede se sia giusto che l’Atalanta sia ai quarti di coppa…”. Insomma, l’Atalanta c’è, regge il passo delle migliori sia in Italia che in Europa e conserva una sua grande dignità. Da anni si può considerare una big del calcio italiano nonostante nel corso delle stagioni ci siano state anche cessioni remunerative. Gasp e i suoi sono vicini ad un autentico miracolo che sarebbe la qualificazione ad una semifinale di Europa League. Un lavoro straordinario e insidiato da voci di mercato, non solo Koopmeiners ma anche Gasperini (accostato al Napoli).

Dove vederla in tv

Atalanta-Liverpool è in programma giovedì 18 aprile 2024 al Gewiss Stadium di Bergamo con calcio d'inizio alle ore 21.00. La partita sarà visibile sui canali Sky, in particolare 202 e 253, e in streaming su Dazn, Sky Go e Now Tv. Su Dazn la telecronaca sarà di Stefano Borghi, mentre su Sky ci saranno Federico Zancan e Lorenzo Minotti.

MANUEL MINGUZZI