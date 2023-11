Atalanta-Sturm Graz, le formazioni ufficiali: Gasperini sceglie Scamacca. Diretta Europa League alle 21

Bergamo, 9 novembre 2023 – Vincere per centrare la qualificazione al turno successivo di Europa League. L’obiettivo dell’Atalanta è chiaro: serve un successo contro lo Sturm Graz. La squadra di Gasperini vuole anche riscattare la rimonta subita all’andata contro gli austriaci. Il tecnico nerazzurri punta su Scamacca in attacco, Muriel va in panchina.

Le formazioni ufficiali

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bakker; Koopmeiners; Lookman, Scamacca. All. Gasperini

Sturm Graz (4-3-1-2): Scherpen; Gazibegovic, Affengruber, Wuthrich, Schnegg; Lavalee, Stankovic, Prass; Boving; Sarkaria, Wlodarczyk. All. Ilzer

La partita live alle 21