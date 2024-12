Roma-Braga: dopo la prima in campionato Ranieri punta l'Europa, formazioni e orari tv

Roma 11 dicembre 2024 – Non c'è tempo di prendere fiato in questa stagione di calcio, tra campionato, coppe ed Europa è un turbinio di sfide, un saliscendi di emozioni che non permette di gioire dei successi e nemmeno di disperarsi per le sconfitte. Non c'è dunque spazio per farsi prendere dall'entusiasmo in casa romanista, perché domani all'Olimpico arriva il momento dell'Europa League e contro la Roma ci sarà il Braga. I portoghesi sono una formazione dalla lunga tradizione europea, specialmente in epoca recente, dove si sono affermati come la vera quarta forza del campionato lusitano. Una squadra non nuova a incroci con le squadre italiane. Per i giallorossi una partita da vincere quasi a ogni costo, con calcio d'inizio fissato per le 18:45 di giovedì 12 dicembre 2024.

Il terzo corso di Claudio Ranieri in giallorosso non è cominciato sotto la migliore stella: il calendario di debutto per il tecnico è stato complicato a voler dir poco. Le due sfide contro Napoli e Atalanta, intervallate da un debutto europeo contro il Tottenham, forse la formazione più forte, sulla carta, di questa edizione di Europa League. Sulla carta un ritorno in Europa proibitivo per sir Claudio, che però ha cominciato a mostrare una nuova versione della Roma, ed è stato premiato, con il punto strappato a New White Hart Lane contro gli Spurs. In campionato dopo le due difficilissime gare di debutto, contro il Lecce è arrivata la svolta con un importante 4-1 contro i salentini e l'obiettivo è bissare quel successo anche in Europa. Se in Serie A la vittoria mancava dal 31 di ottobre, nelle competizioni continentali i giallorossi sono a digiuno addirittura dal 24 dello stesso mese, quando superarono per 1-0 la Dinamo Kiev. La spinta dell'Olimpico, proprio come successo nella sfida contro il Lecce, può tornare a essere un fattore per spezzare definitivamente la spirale negativa che aveva assorbito la squadra in questa prima parte di stagione.

Lo Sporting Braga da parte sua non ci terrà a giocare il ruolo della vittima sacrificale in questa sfida europea. I biancorossi del nord del Portogallo non stanno vivendo una stagione semplice da parte loro. Nel campionato lusitano sono già distanziati dal terzetto in vetta composto da Sporting Lisbona, Benfica e Porto, costretti a battagliare con Santa Clara e Vitoria Guimaraes per il quarto posto, attualmente in mano proprio ai neopromossi delle isole Azzorre. Non solo questo, sebbene in classifica di Europa League i portoghesi attualmente hanno un punto in più della Roma, ma in termini di difficoltà del calendario devono ancora affrontare le loro rispettive sfide più complicate, vale a dire proprio le due romane: giallorossi in questa giornata, la Lazio nell'ultima. Per questo per i biancorossi ogni punto può rivelarsi fondamentale per ottenere un posto tra le migliori ventiquattro delle competizioni e prendere così parte alla fase a eliminazione diretta. Per la sfida di domani i ragazzi di Carvalhal non partono di certo con i favori del pronostico, ma Bruma e compagni sono un gruppo ricco di esperienza e sebbene meno talentuoso rispetto al passato, non di certo da sottovalutare.

La designazione ufficiale della Uefa per la sfida di Europa League tra Roma e Braga ha previsto come sarà Daniel Siebert, della sezione di Berlino, a dirigere la sfida dell'Olimpico. Sestetto arbitrale tutto tedesco per la sfida, con il fischietto berlinese, che sarà coadiuvato da Jan Seidel e Rafael Foltyn, con quarto uomo Daniel Schlager, mentre in sala Var siederanno Soren Storks e Bastian Dankert. Per lui nessun precedente né con i giallorossi, né con i portoghesi, mentre ha diretto 12 volte club italiani e in 2 occasioni la Nazionale con un bilancio di 6 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte. Arbitro tra i più attivi della stagione, per lui si tratterà della partita numero 19 di questo campionato, la numero 6 in campo internazionale tra Champions e Nations League, a cui aggiunge 6 partite di Bundesliga, 2 di Bundesliga-2, 1 di Liga-3 (Serie C tedesca) e 2 di DFB Pokal, oltre ad altre due partite dirette lontano dalla Germania in Super League ellenica e King's Cup (Arabia Saudita).

Probabili formazioni

Ranieri continua sulla difesa a tre e non sembra al momento contemplare particolari cambiamenti rispetto alla formazione vincente nella serata di sabato. Davanti a Svilar ancora pronta la linea a tre con Mancini, Hummels e N'Dicka, mentre una potenziale sorpresa è attesa a centrocampo dove Abdluhamid probabilmente prenderà il posto di Çelik sulla corsia di destra. Confermato Angeliño sul lato opposto, in mediana agirà ancora la coppia Koné e Paredes. In avanti Dovbyk dovrebbe tornare al centro dell'attacco dopo aver superato i problemi di natura influenzale, alle sue spalle Dybala e Saelemaekers.

Carvalhal va verso la conferma della propria linea a tre dietro, con Ferreira, Niakaté e Arrey-Mbi a proteggere Matheus. Le chiavi del centrocampo saranno affidate all'espertissimo Joao Moutinho, al quale verrà affiancato probabilmente Carvalho, ma occhio alla concorrenza di André Horta. Sugli esterni vanno verso la conferma Roger e Gabri Martinez. Il tridente offensivo riparte dalle due certezze sulle corsie: il capitano Ricardo Horta e il suo vice Bruma, mentre al centro Fernandez è leggermente favorito su El Ouazzani.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, N'Dicka; Abdulhamid, Koné, Paredes, Angeliño; Saelemaekers, Dybala; Dovbyk. All. Claudio Ranieri.

Sporting Braga (3-4-3): Matheus; Ferreira, Niakaté, Arrey-Mbi; Roger, Moutinho, Carvalho, Gabri Martinez; R. Horta, Fernandez, Bruma. All. Carlos Carvalhal.

Dove vedere la partita

La partita fra Roma e Sporting Braga dello stadio Olimpico, valevole per la sesta giornata della fase a gironi di Europa League, inizierà alle ore 18:45 di giovedì 12 dicembre 2024. Per assistere all'incontro ci saranno diverse opzioni percorribili. La partita sarà visibile sul satellite sulla piattaforma di Sky, ai canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport canale 252. La partita sarà disponibile anche in streaming su NOW per chi ha sottoscritto l'abbonamento alla piattaforma e su Sky Go per chi possiede un abbonamento Sky. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito di NOW su tablet, pc e smartphone. La telecronaca della sfida sarà affidata a Riccardo Gentile e Beppe Bergomi.