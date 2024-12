Ajax-Lazio: biancocelesti in Olanda per mantenere il primato, formazioni e orari tv

Amsterdam 11 dicembre 2024 – Ogni partita questa squadra sembra aver toccato il proprio limite, eppure non si ferma e sorpresa dopo sorpresa continua a rimanere in lotta aperta sia per il titolo in Italia, sia in Europa. È una grande Lazio quella di questa prima parte di stagione, merito del grande lavoro dell'ultimo arrivato in panchina Marco Baroni. Chi invece grande in patria lo è da sempre è l'Ajax, la squadra simbolo del calcio olandese ora a caccia di un ritorno in vetta anche qui per le mani di un volto nuovo in panchina: Francesco Farioli. Due toscani veraci in panchina per una sfida tra le più interessanti di questa prima parte di Europa League, che andrà in scena domani quando i lancieri ospiteranno gli aquilotti nella sfida valevole per la sesta giornata della competizione: calcio d'inizio programmato per le ore 21 nella Johan Cruijff Arena.

Per la Lazio si tratterà probabilmente dell'incrocio più difficile della propria stagione europea in un sorteggio per la verità non troppo fortunato, sulla carta, per i capitolini. Marco Baroni è però riuscito a fare di necessità virtù e approfittare delle sfide complicate per avere un'ulteriore chance di crescita e allora ecco i successi contro Nizza e Porto a testimoniare questo processo di miglioramento. Ora il tecnico laziale è atteso alla durissima prova dell'Ajax, per un finale della fase a campionato tra i più complicati possibili, dove i biancocelesti, oltre agli olandesi, dovranno affrontare Real Sociedad e Braga. Il fattore ambientale della trasferta non è da sottovalutare, visto come sia noto che lo stadio dei lancieri sia tra i più caldi d'Europa. Purtroppo per la Lazio nemmeno il settore ospiti potrà essere colorato di biancoceleste, in virtù della decisione della sindaca della città di vietare la trasferta ai tifosi capitolini. Il club a riguardo si è già espresso per le parole del presidente Lotito e soprattutto del direttore Angelo Fabiani, quest'ultimo protagonista anche di una conferenza stampa al vetriolo quando arrivò la comunicazione ufficiale circa la scelta della prima cittadina della Capitale olandese. Per fortuna per il club laziale, il doppio successo tra Coppa Italia e Serie A ha dato una grossa spinta alla stagione, un'inerzia che Baroni punta a conservare anche ad Amsterdam.

Dall'altra parte della barricata c'è però una squadra che sembra stare uscendo da un paio di stagione complicate. La squadra di Amsterdam è infatti di fronte a un periodo di rinascita, dopo aver vinto tre titoli in quattro anni dal 2018-19 al 2021-22, le tante cessioni dei protagonisti di questo periodo d'oro dei lancieri, ha portato chiaramente a una flessione nei risultati che però è stata inaspettata, nonostante le premesse. Dal primo posto infatti i biancorossi sono caduti in classifica, perdendo anche la Champions League nelle ultime due stagioni e questo a portato alla stagione in corso dove la rinascita definitiva dei lancieri è stata affidata a Farioli. Dopo un avvio complicato il tecnico italiano sembra aver trovato la quadra e la risalita in classifica è stata verticale, con tanto di successo in Eredivisie contro la capolista PSV Eindhoven. Non solo questo: anche in Europa, seppur solo in Europa League, gli olandesi sono tornati a far paura e nella sfida della Johan Cruijff Arena puntano a mettere la prima sconfitta nel ruolino di marcia continentale di Baroni.

A dirigere questa sfida caldissima tra Ajax e Lazio, la Uefa ha designato il fischietto slovacco Ivan Kruzliak. Il direttore di gara in questa sesta giornata di Europa League sarà assistito dai connazionali Branislav Hancko e Adam Jekkel, IV Uomo invece Peter Kralovic. Al VAR il polacco Tomasz Kwiatkowski, AVAR il francese Willy Delajod. L'arbitro nato a Bratislava ha già incrociato in carriera i lancieri per ben sei volte, con un bilancio di 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte per gli olandesi; uno solo invece il precedente con i biancocelesti, datato 8 marzo 2018, quando i capitolini pareggiarono 2-2 contro la Dinamo Kiev negli ottavi di finale dell'Europa League di quell'anno. Per Kruzliak si tratterà della direzione numero 18 della stagione, la prima in Europa League, a cui ne aggiunge 3 di Champions e 2 di Nations League, oltre a 11 partite domestiche, di cui 9 del massimo campionato slovacco oltre a 1 di Saudi Pro League.

Probabili formazioni

Qualche cambio per Farioli rispetto alla formazione vista in Eredivisie contro l'AZ Alkmaar: non si tocca in porta Pasveer, difeso al centro dalla coppia Sutalo e Bass, panchina invece per Rugani. Sulle fasce a sinistra è sicuro del posto Hato, mentre sul lato opposto dovrebbe andare Gaaei. In mediana al fianco di capitan Henderson, Fitz-Jim è in ballottaggio con Van Den Boomen, mentre Berghuis è apparentemente sicuro del posto. In attacco torna Brobbey titolare, con Traoré e Akpom a completare il tridente.

Baroni continua a ruotare i suoi effettivi, dando grande spazio a tutta la rosa a sua disposizione. Davanti a Mandas, rispetto alla sfida di Serie A, cambia tutta la linea difensiva, con Lazzari, Gigot, Patric e Pellegrini. In mediana confermato Dele-Bashiru, in un grande momento di forma, al fianco di Rovella. Torna titolare Noslin in trequarti, al suo fianco dovrebbero agire Tchaouna e Pedro, mentre Castellanos sarà il terminale offensivo.

Ajax (4-3-3): Pasveer; Gaaei, Sutalo, Baas, Hato; Fitz-Jim, Henderson, Berghuis; Traore, Brobbey, Akpom. All. Francesco Farioli.

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gigot, Patric, Pellegrini; Dele-Bashiru, Rovella; Tchaouna, Noslin, Pedro; Castellanos. All. Marco Baroni.

Dove vedere la partita

La partita fra Ajax e Lazio della Johan Crujff Arena, valevole per la sesta giornata della fase a campionato di Europa League, inizierà alle ore 21 di giovedì 12 dicembre 2024. Per assistere all'incontro ci saranno diverse opzioni percorribili. La partita sarà visibile sul satellite sulla piattaforma di Sky, ai canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport canale 252. La partita sarà disponibile anche in streaming su NOW per chi ha sottoscritto l'abbonamento alla piattaforma e su Sky Go per chi possiede un abbonamento Sky. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un Timvision Box, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito di NOW su tablet, pc e smartphone. La telecronaca della sfida sarà affidata a Massimo Marianella e Nando Orsi.