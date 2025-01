AZ Alkmaar-Roma 1-0: Parrott abbatte i capitolini, giallorossi fuori dalle prime otto

Alkmaar 23 gennaio 2025 - Non la migliore Roma di Ranieri e in un campo difficile come quello di Alkmaar si paga pesantemente. All'AFAS Stadion i giallorossi infatti cadono per 1-0 contro l'AZ, merito di Parrott che al 79' realizza al solo secondo tiro in porta della partita dei biancorossi il gol che vale i tre punti. Un successo prezioso per gli olandesi, i quali restano in corsa per le prime otto posizioni di questa fase a campionato, mentre i giallorossi li salutano definitivamente e nell'ultima giornata dovranno mantenere il proprio posto negli spareggi.

Primo tempo

Per la sfida contro i giallorossi Martens conferma in larga parte le previsioni della vigilia. L'unico assente è Van Bommel, escluso per problemi di saluti, ci sono Poku e Lahdo ai fianchi di Meerdink in attacco, quest'ultimo preferito a Parrott. In mediana Clasie detta i tempi con Koopmeiners e Mijnans insieme a lui. Goes e Penetra sono i centrali di difesa, Maikuma a destra e Moller Wolfe a sinistra nella linea a quattro davanti a Owusu-Oduro. Niente riposo per Dybala, c'è lui al fianco di Dovbyk nell'attacco giallorosso, con la mediana composta da Pisilli, Paredes e Koné. A destra Salemaekers, a sinistra Angeliño sulle fasce; la linea a tre davanti a Svilar è composta da Çelik, Hummels e N'Dicka.

Molto bassi gli olandesi nei primi minuti, è chiaro come il loro piano partita preveda tanta difesa e ripartenze rapide. Dall'altra parte invece la Roma palleggia molto, ma è un possesso spesso inconcludente, bloccato sulla linea mediana, con tutti i biancorossi chiusi nella propria metà campo. Questo risulta in un avvio di gara molto spento, privo di occasioni interessanti. Sono gli errori in fase di costruzione dei capitolini a offrire spazio in profondità agli avversari, ma in ogni occasione la retroguardia giallorossa riesce a recuperare, senza far scomodare Svilar. Dall'altra parte invece copre sempre molto bene la profondità la squadra di casa. Mostra qualche segno di frustrazione Dovbyk, che allarga troppo il gomito al 19' e colpisce l'avversario, ricevendo così il primo cartellino giallo del match.

Per vedere il primo tiro in porta della serata è necessario aspettare addirittura il 28', quando la Roma riesce finalmente a trovare spazio in profondità. Dovbyk riceve intorno ai 25 metri e nonostante la sovrapposizione a sinistra dei compagni va per la porta: il tentativo però è centrale e non troppo potente, blocca a terra Owusu-Oduro. Qualche minuto più tardi secondo cartellino giallo della gara, lo riceve hummels, il quale entra in scivolata sull'avversario, non trovando il pallone e guadagnandosi l'ammonizione.

Si alza il pressing dell'AZ Alkmaar e si sporca di molto il possesso romanista. I biancorossi entrano sempre più spesso nella metà campo giallorossa, mettendo poco a poco sempre più in difficoltà la retroguardia capitolina. La difesa regge l'urto, ma fatica poi a trasformare la transizione offensiva in azioni da gol. Sul finale gli olandesi trascorrono i due minuti di recupero con costanza nella metà campo della Roma, senza però provocare problemi a Svilar e compagni. Termina così 0-0 il primo tempo all'AFAS Stadion, dopo una prima parte di gara priva di grandi occasioni da gol.

Secondo tempo

La ripresa comincia con un nuovo protagonista in campo, Ranieri infatti vuole un attacco più vivace e per averlo rinuncia a Dovbyk, al suo posto entra Soulé. Proprio l'argentino classe 2003 aggiunge quella mobilità che frose era mancata per scardinare la retroguardia dell'AZ Alkmaar. I capitolini infatti alzano in maniera sensibile il proprio baricentro e al netto di un Owusu-Oduro ancora poco impegnato, ora i giallorossi riescono a penetrare in maniera concreta tra le maglie biancorosse. Questo crea un pizzico di nervosismo nelle fila olandesi e Meerdink paga con il primo cartellino giallo tra i suoi.

Maartens registra la difficoltà dei suoi e prova con alcuni cambi a dare una svolta in positivo ai suoi: entrano Buurmeester per Lahdo e Belic per Koopmeiners. I giallorossi però continuano a premere sull'acceleratore, è una Roma diversa, più propositiva e che costringe questo AZ a sporcarsi sempre più in fase difensiva. Aumenta così l'agonismo e arrivano altri due cartellini gialli: uno per parte con Goes per gli olandesi e Saelemaekers nei giallorossi a finire sul taccuino dei cattivi di Peljto.

Continua il valzer dei cambi per gli olandesi: Dentro Parrott e Daal, per Meerdink e Poku; nella Roma arriva invece il momento di El Shaarawy per Saelemaekers. Le sostituzioni provano una reazione da parte dei padroni di casa, i quali a circa un quarto d'ora da fine gara si rendono molto pericolosi, con una bella discesa sul centro-destra che porta a un buon cross in area di rigore romanista. Di testa Maikuma colpisce da pochi passi, ma il suo tentativo di testa è centrale, blocca Svilar. È un avviso, perché al minuto 80' i padroni di casa la sbloccano. Bella azione in ripartenza sulla seconda che vede i biancorossi ribaltare il campo in pochissimi passaggi. Clasie riceve al limite dell'area e invece di tirare serve la perfetta sovrapposizione di Moller Wolfe. Cross rasoterra del terzino e tocco sottomisura di Parrott che vale l'1-0 degli olandesi.

Ranieri arrabbiato in panchina cerca soluzioni per il finale e punta su Baldanzi, andando a rilevare un Paredes incolore nella sfida. La Roma si riversa nella metà campo avversaria per il finale di gara, ma farica a trovare l'ultimo passaggio che crea l'azione vincente. Viene ammonito Belic, il quale ferma con un intervento duro la corsa di Dybala. I giallorossi si riversano con tutti gli effettivi nella metà campo avversaria, ma i capitolini non sfondano. L'unico vero tentativo è il mancino di Dybala durante l'ultimo minuto di recupero dopo un bel dribbling al limite, che però non spaventa Owusu-Oduro. È l'ultima emozione di una partita brutta, che purtroppo vde la Roma cadere ancora una volta in trasferta, vince l'AZ per 1-0 grazie alla rete di Parrott. In classifica i giallorossi sicuramente non rientreranno tra le prime 8 di Europa League, il passaggio nelle 24 è rimandato all'ultima giornata della fase a campionato.