Brighton-Roma: probabili formazioni, orario e dove vedere la partita

Brighton 13 marzo 2024 - Comincia a entrare nel vivo la stagione delle coppe europee e da 16 squadre, domani ne resteranno solo 8 in corsa e la Roma punta a rientrare in questa cerchia ristretta. Per farlo dovrà completare l'opera, riuscendo ad evitare ribaltoni clamorosi, eliminando così il Brighton di De Zerbi e passando il turno. Domani i giallorossi saranno chiamati al Falmer Stadium a giocarsi in Inghilterra la sfida di ritorno dei quarti di finale di Europa League, dopo aver messo in discesa la sfida, vincendo 4-0 la sfida dell'Olimpico. Calcio di inizio previsto per le ore 21.

Il Brighton non parte con i favori del pronostico: quattro gol di svantaggio sono una montagna quasi insormontabile da superare, ma è quel "quasi" a rendere bello lo sport. Il Barcellona nel 2016-17, ribaltò il 4-0 subito all'andata contro il Psg, superando i parigini per 6-1 al Camp Nou, in una delle imprese leggendarie dell'epoca recente dei blaugrana. Un precedente difficile da replicare, certo, ma non impossibile, e proprio su questo farà leva De Zerbi per tentare di ribaltare la brutta sconfitta dell'andata. I Seagulls però non arrivano con il vento in poppa a questa sfida. Nonostante il successo nell'ultima giornata di campionato, i biancoblu britannici hanno faticato molto contro il Nottingham Forest, superando i Tricky Trees in piena lotta retrocessione solo per 1-0, grazie all'autorete di Omobamidele. Un attacco decisamente ingolfato, per una squadra che ha l'obbligo di realizzare almeno quattro reti, senza subirne nemmeno una.

Dall'altra parte però ci sarà un allenatore che di una rimonta in campionato, sta facendo la propria missione. Daniele De Rossi è subentrato a Mourinho con il preciso dovere di recuperare punti in campionato e fin qui la missione è riuscita, per altro senza tralasciare la competizione continentale, anzi non è azzardato definire il match d'andata contro il Brighton la miglior prestazione stagionale della Roma. Per centrare il passaggio nel turno non servirà un altro successo di dimensioni simili a quello dell'Olimpico, ma basterà mantenere il vantaggio e i quarti di finale saranno una realtà. De Rossi di rimonte se ne intende, infatti era in campo quando i giallorossi ribaltarono il 4-1 di Anfield con il Liverpool, vincendo per 3-0 all'Olimpico. Questo fa dunque credere che se c'è una persona capace di prevenire un ribaltone di tali proporzioni è proprio il tecnico capitolino.

A dirigere la sfida del Falmer Stadium di Brighton la Uefa ha designato il direttore di gara tedesco Felix Zwayer, arbitro tedesco di 43 anni, che sarà affiancato dai connazionali Stefan Lupp e Marco Achmuller come assistenti, Daniel Schlager come quarto uomo, Bastian Danker al VAR e Sascha Stegemann AVAR. Per il fischietto di Berlino sarà una prima volta assoluta da arbitro in un match del Brighton, mentre c'è un precedente per la Roma con la direzione del tedesco e risale al turno di spareggio a eliminazione diretta dell'Europa League 2016-17: allora i capitolini caddero per 0-1 contro il Villareal. Per il direttore di gara tedesco si tratterà della venticinquesima direzione stagionale, la prima in Europa League, dopo averne dirette 5 in Champions League tra preliminari (1) e gironi (3) ed eliminazione diretta (1). A queste partite aggiunge 14 partite di Bundesliga, 4 di Bundesliga.2 (la Serie B tedesca) e una di Coppa di Germania.

Probabili formazioni

Per la sfida casalinga, De Zerbi non dovrebbe cambiare particolarmente la formazione vista all'Olimpico. Il modulo scelto dal tecnico dovrebbe essere nuovamente il 4-2-3-1 visto all'Olimpico, operando però diversi cambi rispetto all'undici visto nella Città Eterna. Tra i pali non dovrebbe esseci Steele come all'andata, ma bensì Verbruggen, con la difesa completata da Lamptey, Dunk, van Hecke ed Estupiñan. In mediana la formazione sarà composta dal duo Gilmour e Gross , mentre in avanti Ansu Fati dovrebbe rilevare Enciso nella linea dei tre trequartisti insieme a Buonanotte e Adingra. In attacco è ballottaggio tra Welbeck e Ferguson, con l'esperto britannico favorito sull'irlandese classe 2004.

Visto il margine maturato all'andata, De Rossi potrebbe operare qualche cambio, per conservare le energie in vista del campionato. Non sono però visti clamorosi turnover, con il 4-3-3 romanista composto da Svilar tra i pali. La linea difensiva sarà composta da Çelik, tenuto a riposo contro la Fiorentina, Mancini, N'Dicka e Spinazzola, con l'ivoriano in ballottaggio con Llorente, autore del gol del pareggio contro i viola. Pellegrini tornerà dal primo minuto in mezzo al campo, mentre Bove potrebbe far rifiatare uno tra Cristante e Paredes. In avanti potrebbe vedersi un tridente nuovo con Azmoun al centro sostenuto da Baldanzi e Zalewski, a far rifiatare i tre titolari dello schema capitolino, ovvero Lukaku, Dybala ed El Shaarawy.

Brighton (4-2-3-1): Verbruggen; Lamptey, Dunk, van Hecke, Estupinan; Gilmour, Gross; Buonanotte, Fati, Adingra; Welbeck. All.: Roberto De Zerbi.

Roma (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; Baldanzi, Azmoun, Zalewski. All.: Daniele De Rossi.

Dove vedere la partita

La partita fra Brighton e Roma del Falmer Stadium, valevole per la sfida di ritornto degli ottavi di finale di Europa League, inizierà alle ore 21 di giovedì 13 marzo 2024. Per assistere all'incontro ci saranno diverse opzioni percorribili. La partita sarà visibile in chiaro su TV8, mentre sul satellite sarà visibile sulla piattaforma di Sky, ai canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport canale 252. La partita sarà disponibile anche in streaming su NOW per chi ha sottoscritto l'abbonamento alla piattaforma e su Sky Go per chi possiede un abbonamento Sky. La partita sarà però disponbile in streaming anche su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 20.45. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. Su Sky la telecronaca della sfida valevole per un posto nei quarti di finale di Europa League, sarà affidata a Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani. Su Dazn invece ci carà invece Stefano Borghi a commentare il match di Brighton.