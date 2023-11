Europa League, calendario quarta giornata: Roma e Atalanta con vista qualificazione

Roma, 8 novembre 2023 – Dopo lo scorso infrasettimanale, dedicato interamente alla Coppa Italia, si torna in campo negli stadi di tutta Europa. Domani si disputerà la quarta giornata della fase a gironi della Uefa Europa League, nella quale saranno impegnate anche Atalanta e Roma. I bergamaschi e i capitolini rappresenteranno il Bel Paese nel torneo, lavoro che finora hanno svolto egregiamente entrambe. La Dea si trova in vetta alla classifica del gruppo D, con tre punti di vantaggio sullo Sporting Lisbona, mentre i giallorossi comandano il girone G a punteggio pieno davanti allo Slavia Praga.

I prossimi impegni di Atalanta e Roma

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini scenderà in campo domani alle ore 21. Al Gewiss Stadium di Bergamo sbarca lo Sturm Graz, squadra austriaca che è riuscita a strappare un pareggio ai bergamaschi proprio nello scorso turno di Europa League, in un 2-2 emozionante e ricco di colpi di scena. In caso di vittoria, la Dea sarebbe già certa del passaggio aritmetico del turno, poiché blinderebbe almeno il secondo posto nel proprio girone. Gasperini dovrebbe presentarsi, dunque, con i soliti titolari, anche per riscattare la sconfitta in campionato maturata contro l'Inter nel fine settimana. La sfida sarà trasmessa in diretta in chiaro su TV8 e con abbonamento sui canali di Sky Sport e Dazn.

La Roma di José Mourinho, al contrario, volerà lontano da Roma per questo quarto turno del girone G. I capitolini hanno davanti a sé il match point per chiudere in vetta al gruppone, con ancora due partite da disputare. La rivale di domani, infatti, sarà lo Slavia Praga, che occupa la seconda posizione e che, nel caso in cui incassasse un k.o, non avrebbe più modo di insidiare i giallorossi nella corsa al primo posto. Mourinho tiene un occhio anche sul fine settimana, quando dovrà affrontare la Lazio nel derby cittadino. Possibile, dunque, un mini turnover non troppo esagerato: l'obiettivo è chiudere il discorso qualificazione e non perdere troppe energie in vista del campionato.

Calendario Uefa Europa League: fase a gironi giornata 4

Giovedì 9 novembre, ore 18:45

LASK - Union Saint Gilloise

Ajax - Brighton & Hove Albion

Rennes - Panathinaikos

Qarabag - Bayer Leverkusen

Tolosa - Liverpool

Maccabi Haifa - Villarreal

Slavia Praga - Roma

Servette - Sheriff

Giovedì 9 novembre, ore 21

AEK Atene - Olympique Marsiglia

West Ham - Olympiacos

Sporting Lisbona - Rakow Czestochowa

Real Betis - Aris Limassol

Rangers - Sparta Praga

Friburgo - Backa Topola

Hacken - Molde FK

Atalanta - Sturm Graz

Classifica gironi Uefa Europa League

Girone A: West Ham 6, Friburgo 6, Olympiacos 4, Backa Topola 1

Girone B: Olympique Marsiglia 5, AEK Atene 4, Brighton & Hove Albion 4, Ajax 2

Girone C: Real Betis 6, Sparta Praga 4, Rangers 4, Aris Limassol 3

Girone D: Atalanta 7, Sporting Lisbona 4, Sturm Graz 4, Rakow Czestochowa 1

Girone E: Liverpool 9, Union Saint Gilloise 4, Tolosa 4, LASK 0

Gruppo F: Rennes 6, Panathinaikos 4, Villarreal 3*, Maccabi Haifa 1*

Gruppo G: Roma 9, Slavia Praga 6, Servette 1, Sheriff 1

Gruppo H: Bayer Leverkusen 9, Qarabag 6, Molde FK 3, Hacken 0

*una partita in meno

