Atalanta-Sturm Graz in tv: dove vedere la partita di Europa League

Bergamo, 8 novembre 2023 – Il pareggio dell’andata ha tenuto aperti i giochi. L’Atalanta di Gian Piero Gasperini andrà a caccia giovedì 9 novembre dei tre punti che possono ipotecare il passaggio del turno in Europa League nella quarta giornata del Gruppo D contro lo Sturm Graz. Il pareggio in Austria, maturato nel finale e con un uomo in più, ha lasciato l’amaro in bocca ai nerazzurri che avrebbero di fatto potuto chiudere i conti con largo anticipo, invece servirà un ulteriore sforzo al Gewiss Stadium in una classifica che vede Atalanta in testa con 7 punti, seguita da Sturm Graz e Sporting Lisbona a 4. E considerando che i lusitani dovrebbero avere un facile impegno interno contro il Rakow ultimo, il match tra italiani e austriaci riveste una importanza rilevante nell’ottica del passaggio al tabellone a eliminazione diretta. Il tecnico dei bergamaschi dovrà comunque sopperire a tre assenze importanti, con Ruggeri, Scalvini e De Ketelaere fuori, soprattutto il belga che ha patito un infortunio al ginocchio. E’ emergenza in casa Atalanta ma si cercherà di superarlo in attesa di momenti migliori. La Dea non solo deve riscattare il apri dell’andata ma anche reagire alla sconfitta in campionato contro l’Inter di Inzaghi, passata 1-2 al Gewiss con Calhanoglu e Lautaro.

Sturm in calo, sorpassato dal Salisburgo

Nella gara di andata l’Atalanta ha fatto visita ad uno Sturm che comandava il campionato austriaco contro i dieci volte campioni del Salisburgo, avversari dell’Inter in Champions, ma due sconfitte consecutive in campionato contro Austria Vienna e Lask hanno riportato la squadra di Graz in seconda posizione a 27 punti, meno due dal Salisburgo e più due proprio sul Lask. Nelle ultime quattro partite infatti lo Sturm Graz ha vinto solo in OFB Cup contro il Grazer con 9 gol subiti e 6 segnati. Non esattamente un ritmo incredibile. L’unico precedente è della gara andata e in generale l’Atalanta ha giocato altre due partite contro squadre austriache, nelle fattispecie nel 1968 in Mitropa Cup contro l’Austria Vienna al primo turno, vincendo l’andata in Austria 1-2 ma perdendo il ritorno a Bergamo per 0-2.

Probabili formazioni: fuori in tre nell’Atalanta

Qualche problema di formazione per Gian Piero Gasperini che non avrà tre uomini importanti nelle rotazioni. Fuori Ruggeri e Scalvini, per problemi risolvibili in tempi abbastanza brevi, si è aggiunto l’infortunio di Charles De Ketelaere. Il belga è stato vittima di postumi distrattivi al ginocchio sinistro con interessamento del collaterale mediale, un infortunio rimediato con l’Inter ma che è stato scoperto solo lunedì alla ripresa dei lavori. Dopo la risonanza è stato evidenziata una distrazione al mediale che sarà curata con lavoro specifico. Per Gasp allora 3-4-1-2 con Toloi, Djimsiti e Kolasinac dietro, in mezzo De Roon e Ederson centrali, in fascia Hateboer e Zappacosta. In avanti Koopmeiners e Lookman alle spalle di Muriel. Nello Sturm assente Hierlander, espulso all’andata, al suo posto Javi Serrano, con Stankovic e Prass a centrocampo, in difesa Gazibegovic, Affengruber, Wuthrich e Schnegg, mentre davanti tridente con Vick, Horvat e Wlodarczyk, quest’ultimo in gol all’andata e cercato per gennaio da una vecchia conoscenza dell’Atalanta, ovvero Giovanni Sartori che lo vuole per rinforzare il suo Bologna.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, De Roon, Ederson, Zappacosta; Koopmeiners, Lookman; Muriel. All. Gasperini. Sturm Graz (4-3-1-2): Scherpen; Gazibegovic, Affengruber, Wuthrich, Schnegg; Serrano Stankovic, Prass; Boving Vick; Horvat, Wlodarczyk. All. Ilzer.

Le parole di Gasp: “Servirà attenzione”

Il tecnico Gian Piero Gasperini non si fida degli austriaci e nella sua analisi della vigilia riparte dalla gara di andata. Un pareggio con l’uomo in più che sa di beffa: “In Europa non ci sono mai squadre facili e tutte sono abituate a giocare e fare gol - le sue parole - Lo Sturm ha ottime potenzialità offensive e noi abbiamo avuto un calo di convinzione facendoci rimontare all’andata quando la partita era nelle nostre mani. Non è mai bello pareggiare una partita da vincere”. Ma l’occasione si ripresenta giovedì e una vittoria darebbe all’Atalanta uno slancio importante nel girone. Gasperini chiede massima attenzione: “Ripartiamo da zero a zero e servirà una Atalanta concentrata - ancora Gasp a Sky Sport - Sarà come sempre una partita importante ma non determinante e dovremo stare attenti. Sono squadra giovane ma basta il minimo episodio per cambiare le sorti di una partita come successo all’andata”. Per Gasp anche tre assenze importanti ma nessuno sembra così grave. Tempi più lunghi per De Ketelaere ma non eccessivamente: “Gli infortuni fanno parte del percorso, ma non sono gravi. Abbiamo una distorsione alla caviglia e una lombalgia e quello che preoccupa un po’ di più è De Ketelaere, ma non è una cosa così seria. Siamo in emergenza ma cerchiamo di superare bene il momento”. Infine un commento sulla sconfitta contro l’Inter e sul rendimento di Muriel e Scamacca: "Ci auguravamo almeno il pari, peccato - la chiosa di Gasp - Muriel ha sempre giocato, è per noi una risorsa come tutti. Scamacca? Se in attacco riusciamo ad avere un terminale che fa bene poi il nostro valore cresce”.

Orari tv: doppia diretta a pagamento e in chiaro

La partita tra Atalanta e Sturm Graz si gioca giovedì 9 novembre alle 21 al Gewiss Stadium di Bergamo. Diretta a pagamento sui canali Sky, in particolare Sky Sport 1, 201, Sky Sport 252 e Sky Sport 4k, in streaming su Sky Go e Now Tv. A pagamento disponibile anche la piattaforma Dazn che possiede i diritti dell’Europa League. In chiaro invece diretta su Tv 8, canale 8 del digitale terrestre.

