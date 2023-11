Juve, non solo Hojbjerg: De Paul nel mirino di Giuntoli

Torino, 8 novembre 2023 – La Juve guarda avanti, ma ben ancorata al presente. Del corto muso di Allegri si è ormai detto tutto, c’è a chi piace e a chi no, ma per ora i risultati dicono che la Juve è in corsa per lo Scudetto, con buona pace del tecnico che continua a guardare al quinto posto. L’assenza delle coppe, come si sta vedendo anche questa settimana, rappresenta un vantaggio non da poco e la Juve proverà a sfruttarlo. Così come proverà a sfruttare il mercato di gennaio in cui Cristiano Giuntoli, come noto, proverà l’acquisto di un mediano di livello per sopperire alle assenze di Paul Pogba e Niccolò Fagioli. Dal mercato passeranno le possibilità della Juve di restare in corsa fino alla fine date le rotazioni abbastanza corte in mezzo. Intanto Allegri promuove ufficialmente in prima squadra sia Dean Huijdsen che Kenan Yildiz, entrambi molto considerati dal tecnico e che rappresentano il futuro della Juve grazie alla Next Gen.

Non solo Hojbjerg, c’è anche De Paul

Di Pierre Emile Hojbjerg si è già diffusamente parlato e potrebbe essere il profilo più accessibile per la Juve dato lo scarso utilizzo al Tottenham. Ma la dirigenza bianconera guarda anche ad altri profili, soprattutto uno che ha già avuto vasta esperienza in Italia. Rodrigo De Paul per caratteristiche potrebbe essere l’innesto ideale per Allegri, ovvero quel tipo di giocatore capace di abbinare bene le due fasi di gioco ed essendo profondo conoscitore della Serie A non avrebbe grossi problemi di inserimento. Il problema ovviamente sono le condizioni di vendita dell’Atletico Madrid, ma il giocatore verrebbe? Si registrano contatti nelle ultime ore tra i dirigenti juventini e il suo agente ed effettivamente De Paul potrebbe avere voglia di rimettersi in gioco in Italia visto che in questa stagione ha collezionato dieci presenze totali tra campionato e coppa. La Juve, però, può imbastire al massimo una operazione in prestito con riscatto che non è detto possa essere accettata dai colchoneros. Altri due nomi, allora, sono sondati da Giuntoli. Uno è Thomas Partey dell’Arsenal che per ora ha giocato pochissimo e potrebbe decidere di cambiare aria, l’altro è Kalvin Phillips del Manchester City, classe 1995, anche lui poco utilizzato da Guardiola in questo avvio di campionato. Nel frattempo, Max Allegri allunga le sue rotazioni con la promozione ufficiale di due giocatori della Next Gen. Il club bianconero ha comunicato infatti che Dean Huijdsen e Kenan Yildiz faranno parte della prima squadra in pianta stabile. Per entrambi, che già gravitano intorno alla Prima Squadra da tempo, il punto d'arrivo di un percorso iniziato con la maglia dell'Under 19 bianconera e proseguito con la Next Gen. Il primo ha esordito a San Siro contro il Milan nel finale di gara e Max Allegri ne ha subito parlato in maniera entusiasta ‘farà una grande carriera’, mentre il secondo da sempre viene considerato un talento naturale e il tecnico ne ha predetto un sicuro avvenire ‘diventerà un giocatore meraviglioso’.

Leggi anche - Milan e Lazio, che serata! Sconfitte Psg e Feyenoord