Champions League: Milan-Psg e Lazio-Feyenoord sfide ad alta tensione. Formazioni ufficiali, diretta dalle 21

Roma, 7 novembre 2023 - Sarà una gara ad alta tensione quella di Champions League di stasera tra Milan e Psg. Dopo gli scontri sui navigli tra le due tifoserie, il club rossonero ha condannato "ogni forma di violenza: per noi il calcio è passione, non odio. Lo sport è fatto per unire, non dividere", ha scritto sul suo profilo X. Intanto al Meazza farà il suo ritorno Gianluigi Donnarumma, a cui gli ultrà non hanno mai perdonato l'addio. E proprio per sottolinearlo sugli spalti distribuiranno i 'Dollarumma', banconote false stampate con la foto del portiere e le scritte 'uomo senza onore' e 'mercenario'.

I 'Dollarumma', le false banconote stampate dagli ultrà del Milan (Dire)

Non sarà da meno la sfida tra Lazio e Feyenoord all’Olimpico. Nonostante il divieto di trasferta, alcuni tifosi olandesi sono infatti arrivati a Roma obbligando la Questura a rafforzare i controlli nel centro della capitale.

Tornando al calcio giocato, il Milan è chiamato a una prova d'orgoglio per cancellare la sconfitta dell'andata al Parc des Princes (3-0 il risultato a favore dei parigini). “Deve essere la partita della svolta in Champions – ha detto Pioli alla vigilia della gara –. Dobbiamo iniziare a fare punti noi, non solo sperare in risultati favorevoli delle altre partite. Sarà difficilissima” ma “dbbiamo crederci dall'inizio alla fine”. Anche la Lazio dovrà cercare di riabilitarsi dopo il 3-1 di Rotterdam. Il mister olandese Arne Slot ha garantito che non sarà “un Feyenoord arrogante” quello che scenderà in campo, Sarri ha invocato il massimo sostegno dei tifosi (“facciano un inferno”) per quella potrebbe essere una gara decisiva per il passaggio del turno

Milan-Psg: formazioni ufficiali

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, T. Hernandez; Loftus-Cheek, Reijnders, Musah; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli. PSG (4-2-4): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, L. Hernandez; Ugarte, Zaire-Emery; Dembelé, Kolo Muani, Mbappé, Vitinha. All. Luis Enrique.

Lazio-Feyenoord: formazioni ufficiali

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

Feyenoord (4-3-3): Bijlow; Nieuwkoop, Geertruida, Hankco, Hartman; Wieffer, Zerrouki, Timber; Stengs, Giménez, Igor Paixao. All. Slot.

