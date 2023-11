Champions League: Ciro Immobile fa 200, la Lazio batte il Feyenoord 1-0

Roma, 7 novembre 2023 - Ciro Immobile raggiunge quota 200 e trascina la Lazio la prezioso successo sul Feyenoord ritrovando grande slancio nella corsa agli ottavi di finale. Vendicata Rotterdam. L'Olimpico esplode sul finire del primo tempo con l'imbucata di Felipe Anderson per il capitano che infila la porta dopo aver saltato il portiere: tripudio. Biancocelesti secondi con un punto sul Feyenoord.

Decide Immobile: sono 200

Sarri sceglie Immobile prima punta con Zaccagni e Anderson a supporto, in mezzo giocano Vecino e Kamada con Luis Alberto. Gli olandesi del tecnico Slot giocano con il pericoloso tridente Stengs, Gimenez, Paixao. La Lazio parte forte, in pressing, con intensità e aggressione alta, ma fatica a creare occasioni vere e proprie. La squadra di Sarri è coraggiosa, ma non riesce a trovare la giocata giusta dalle parti della porta olandese, mancando il sincronismo corretto, l’idea vincente, il passaggio decisivo. Il Feyenoord esce allora alla distanza, sfruttando la velocità del numero dieci Stengs in fascia sinistra e la pericolosa attività del centravanti Gimenez. Proprio la punta a metà primo tempo impegna Provedel con un diagonale sinistro che il portiere sventa in angolo da campione. E’ il momento più complicato della Lazio che rischia su un destro di Timber al 35’. Sarri alla vigilia era stato chiaro ‘recuperiamo Immobile’. Detto-fatto. Alla prima verticalizzazione significativa passa la Lazio. Su una palla persa e riconquistata a centrocampo, è Felipe Anderson ad infilare la profondità per l’inserimento di Immobile che salta il portiere e deposita in rete. Esplode l’Olimpico al 46’ spaccato. 200 gol con la maglia della Lazio per Ciro. Il vantaggio è un tocca sana per i biancocelesti che erano partiti bene ma avevano anche dovuto subire i primi pericolosi assalti olandesi, fortunatamente non andati a buon segno.

Provedel salva al 97'

Nella ripresa Sarri cambia quasi subito con l’innesto di Guendouzi al posto di un poco efficace Kamada. E’ comunque il Feyenoord a riversarsi in avanti per cercare il pari, ovviamente lasciando spazi in contropiede dove la Lazio può infilarsi. Dopo un’ora di gioco anche il capitano Immobile viene sostituito per lasciar spazio a Castellanos, ma Sarri sceglie anche Pedro per Zaccagni. Provedel ha un sussulto solo poco dopo il sessantesimo quando una girata aerea di Gimenez sfiora il palo di sinistra della porta biancoceleste; il Feyenoord è ancora in partita. Gli olandesi arrembano, ma lo fanno principalmente su calci da fermo o in mischie in area, mentre la Lazio ha qualche chance in ripartenza ma non la sfrutta. Ivanusek e Jahanbaksh per il tecnico del Feyenoord che tenta le ultime carte per il quarto d’ora finale. Poi c’è Marciniak, che ha una soglia fallosa molto alta e sostanzialmente non fischia mai, contribuendo ad alzare il livello della tensione. La Lazio non rischia tanto e riesce a controllare abbastanza bene la partita anche grazie al sostegno del proprio pubblico, ma fino all’ultimo c’è il timore che il Feyenoord possa rovinare la festa. Sotto i fischi dell’Olimpico gli olandesi tentano gli ultimi assalti al cospetto di una Lazio che ha l’occasione in contropiede con Castellanos, ma non la sfrutta. Al 97’ un colpo di testa in mischia di Ueda è sventato da Provedel per l’ultima paura dei tifosi biancocelesti. Vince la Lazio che si rilancia e riscatta Rotterdam. E’ quota 200 per Ciro.