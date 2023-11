Lazio-Feyenoord, Sarri: “Sempre dentro la partita, scelto di lasciare a loro il possesso”

Roma, 7 novembre 2023 - Duecento gol per Ciro Immobile con la maglia della Lazio e vale il sorpasso in classifica sul Feyenoord. La notte biancoceleste ha assunto contorni speciali con il grande ritorno del capitano e una vittoria per uno a zero che rilancia le quotazioni in ottica ottavi di finale. Un Olimpico caldo ha trascinato gli uomini di Sarri che ora hanno il destino nelle proprie mani riscattando e vendicando la brutta sconfitta di Rotterdam. Sarri ha scelto di far giocare gli olandesi, rimanendo in posizione per poi colpire in contropiede. La partita di andata ha insegnato tanto e la tattica ha premiato. Ora c’è il derby ma con qualche preoccupazione per gli acciacchi di Luis Alberto e Zaccagni. Ci si penserà da domani anche con gli esami clinici dei due giocatori.

Sarri: “Scelto di lasciare il possesso”

Lo aveva detto alla viglia. Sarebbe servito combattere tutti assieme, lottare con il popolo biancoceleste per questa vittoria. Soprattutto c’era un Ciro Immobile da recuperare ed è stato fatto. Il capitano biancoceleste ha raggiunto le duecento marcature con la Lazio ed è entrato in un ristretto club di giocatori capaci di raggiugnere tale quota con la stessa maglia. Oltre a Immobile ci sono Robert Lewandowski (277), Kylian Mbappé (224), Lionel Messi (219) e Harry Kane (216). Cosa chiedere di più? E dal punto di vista tattico Sarri ha scelto di non pressare su alcune zone di campo, memore del match di andata dove la Lazio si è disunita. L’analisi del tecnico parte da qui: “Siamo stati dentro la partita anche nei momenti di sofferenza - le parole di Sarri - Loro sono una squadra di grande palleggio, una macchina da gol e stasera siamo riusciti a tenerli a secco. Abbiamo deciso di uscire poco sui loro difensori centrali, soprattutto dopo quello che era successo all’andata, per cui si è scelto di lasciare loro il possesso in alcune zone di campo”. Ma la gioia lascia spazio anche a qualche preoccupazione considerando le condizioni non perfette di Luis Alberto, problema muscolare, e Zaccagni, che ha messo male il piede sul terreno. Sarri è preoccupato perché rischia di non averli per il derby contro la Roma che vale tanto in ottica campionato. Non si può perdere ulteriore terreno dalle squadre che stanno davanti e Sarri rischia di non avere due uomini importanti nelle rotazioni: ”Speriamo di non aver pagato un caro prezzo con gli acciaccati. Luis Alberto e Zaccagni? Non sappiamo per ora con precisione le loro condizioni ma un po’ di preoccupazione c’è”.