Juve da record: è la 17esima qualificazione di fila ai quarti di Coppa Italia

Torino, 18 dicembre 2024 – È presto per dire che il cielo sopra Torino è nuovamente terso, ma con la vittoria di ieri la Juventus ha scacciato via qualche nuvolone. Domenica e lunedì, infatti, non sono stati giorni facili per la squadra bianconera, che si è ritrovata in un vortice di emozioni negative a seguito del deludente pareggio rimediato in campionato contro il Venezia. Il 2-2 finale di Vlahovic contro i lagunari ha evitato la prima sconfitta in campionato dei bianconeri (che restano l’unica squadra imbattuta), ma ha gettato la Vecchia Signora nello sconforto. La Juventus, infatti, non può ritenersi soddisfatta di questo inizio di stagione: i bianconeri si trovano al sesto posto in classifica a 3 punti di distacco da Lazio e Fiorentina, e seppur ha dimostrato di essere capace di non perdere mai, anche riuscire a conquistare una vittoria sembra diventata un’impresa titanica.

Per questo, la sfida di martedì contro il Cagliari in Coppa Italia era un vero e proprio banco di prova per la Juventus e per Thiago Motta, che non è stato esente dalle critiche a seguito del 2-2 contro il Venezia. L’ex tecnico del Bologna ha voluto sorprendere un po’ tutti, mischiando le carte in tavola e schierando giocatori non propriamente nei loro ruoli. Koopmeiners, per esempio, è stato impiegato in mediana anziché nel ruolo di trequartista, mentre Locatelli ha agito da difensore centrale al fianco di Kalulu e McKennie ha giocato addirittura terzino sinistro. Tutti e tre, comunque, hanno fornito un’ottima prestazione, contribuendo alla vittoria rotonda della Juventus sul Cagliari. Nel 4-0 finale c’è lo zampino di Koopmeiners, che ha trovato la rete del 2-0 con una fantastica punizione all’incrocio dei pali, dimostrando che può essere il giocatore che si è visto per tanti anni all’Atalanta. Anche Dusan Vlahovic, che è stato al centro delle polemiche dopo la sfida contro il Venezia, ieri ha trovato la rete con un gol da attaccante vero, facendo dimenticare tutto ciò che è accaduto al termine della sfida di sabato. Buone risposte anche da Conceição e Nico Gonzalez, con quest’ultimo che ha trovato la rete con un delizioso cucchiaio. Con questa vittoria, la Juventus ha raggiunto un record: i bianconeri, infatti, sono l’unica squadra ad essere riuscita ad approdare ai quarti di finale in ogni edizione della Coppa Italia dal 2008-09, quando venne modificato il regolamento e gli ottavi di finale sono tornati a disputarsi in gara secca. Sono 17, quindi, le qualificazioni ai quarti consecutive della Juventus, e in 6 di queste occasioni i bianconeri hanno conquistato il trofeo, riuscendo, inoltre, ad essere l’unica squadra capace di vincere la Coppa Italia in quattro edizioni consecutive, dal 2014-15 al 2017-18.