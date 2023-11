Juve, tutto su Hojbjerg per gennaio: c’è da convincere il Tottenham

Torino, 7 novembre 2023 - La Juve per ora è in piena corsa per lo Scudetto ma per restare in scia all’Inter, nonostante l’assenza delle coppe, avrà bisogno di un innesto di qualità a gennaio. Dove? Chiaramente a centrocampo in cui ci sarà da sopperire all’assenza sia di Paul Pogba che di Niccolò Fagioli. Tanti i nomi sul taccuino del diesse Cristiano Giuntoli ma uno più di tutti appare il candidato preferito: Pierre Emile Hojbjerg. Classe 1995 del Tottenham, il danese sta giocando pochissimo in Premier League dopo la sostituzione di Antonio Conte e la Juventus sta fiutando l’affare, seppur con margini di manovra economici ristretti nell’ottica del risanamento del bilancio d’esercizio.

Hojbjerg non è più titolare, Giuntoli ci prova

Inizio di stagione ai margini e da riserva per Hojbjerg che è stato utilizzato con il contagocce dal neo tecnico Postecoglu. Il danese, che continua a giocare in nazionale, è riserva di Sarr e Bissouma e ha accumulato in dieci partite solo il 9% dei minuti da titolare. Eppure vanta un curriculum da 156 partite con li Spurs con 10 gol e 16 assist messi a referto, ma evidentemente per il nuovo allenatore non è più elemento cardine. L’ipotesi di un cambio maglia, soprattutto alla luce del contratto in scadenza nel 2025, appare decisamente più probabile e questo potrebbe anche abbassare i costi. Il giocatore intriga sia Giuntoli che Allegri per la sua capacità di farsi sentire in fase offensiva ma anche di garantire equilibrio alla squadra, nel sacro gioco di attesa e ripartenza dell'allenatore bianconero. Più accessibile Hojbjerg di De Paul, giusto per intenderci, ma ad oggi il Tottenham non sembra tanto propenso a mollare a costi economici ridotti, considerando che secondo Transfermarkt il valore del giocatore è di 32 milioni di euro. A queste cifre sarà dura, ma Giuntoli cercherà di trovare una formula utile ad una operazione meno onerosa, cercando anche di sfruttare l’eventuale volontà del giocatore di cambiare aria. La cosa certa è che a gennaio la Juve prenderà un centrocampista.

Danilo per l’Inter

Intanto la squadra lavora in vista della sfida con il Cagliari prima della sosta, con alle viste anche il big match dello Stadium contro l’Inter previsto per il 26 novembre. Contro i sardi dovrebbero rimanere ancora fuori Alex Sandro, Danilo e Weah e tutti e tre si cercherà di recuperarli per il match contro i nerazzurri. Soprattutto il difensore brasiliano, da sempre perno della difesa, riveste i gradi di leader e titolarissimo ma è stato egregiamente sostituito da Gatti e Rugani in una difesa che non prende gol dal match contro il Sassuolo perso per 4-2. Danilo aveva intenzione di provarci già con la Fiorentina ma i controlli sull’infortunio muscolare hanno consigliato i medici di posticipare il rientro e, per evitare qualsiasi tipo di rischio, il rientro definitivo dovrebbe essere previsto proprio per la sfida scudetto con l’Inter. Di sicuro il suo rientro servirà parecchio ad Allegri nonostante il grande rendimento dei sostituti.

