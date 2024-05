Conference League, semifinali ritorno in tv: Fiorentina e Olympiacos vicine alla finale

Milano, 7 maggio 2024 – Gli ultimi novanta minuti, se basteranno, prima dell’appuntamento finale. Fiorentina, Club Brugge, Olympiacos e Aston Villa sono pronte a giocarsi tutte le ultime carte per strappare il pass per la Grecia, per la finale di Atene. La squadra di Vincenzo Italiano è reduce dalla sofferta vittoria per 3-2 al Franchi contro il Club Brugge, mentre i greci hanno fatto una vera e propria impresa al Villa Park vincendo 2-4 con la tripletta di El Kaabi. Una partita che gli uomini di Mendilibar hanno giocato di puro catenaccio e ripartenza, lasciando il pallino del gioco in mano agli avversari, ma riuscendo a essere cinici ogni volta che si sono trovati di fronte alla porta dell’ex Roma, Robin Olsen. Ora dovranno difendere due gol di vantaggio, dunque verosimilmente il piano partita dell’Olympiacos al ritorno sarà molto simile all’andata. I biancorossi sognano di poter giocare la finale “a casa loro”, virgolette d’obbligo perché nonostante l’ultimo atto sarà ad Atene, si giocherà all’AEK OPAP Arena lo stadio dei rivali dell’AEK.

Fiorentina: bene la prima battaglia, ma la guerra non è ancora vinta

“Siamo in vantaggio in questa piccola battaglia e andremo lì a giocarci le nostre carte" aveva detto Vincenzo Italiano al termine della gara d’andata. Festeggiare sì, ma senza perdere troppa concentrazione perché sebbene la rete di M’bala Nzola abbia regalato un successo fondamentale, a separare le due squadre c’è un solo gol. La squadra di Nicky Hayen vuole rimontare e coronare questo bellissimo percorso europeo con una finale, mentre la viola vuole alzare il trofeo per vendicare la sconfitta dell’anno scorso contro il West Ham. Lato formazioni, partendo dai padroni di casa, sicuramente la squadra di casa dovrà fare a meno del centrocampista Onyedika che è stato espulso al Franchi, al suo posto scalda i motori una vecchia conoscenza della Serie A, ovvero Andreas Skov Olsen. Pronto a tornare tra i pali l’ex Liverpool Mignolet, mentre a guidare l’attacco ci sarà ancora Igor Thiago. Dall’altra parte Italiano, dopo la sconfitta con turnover contro il Verona, è pronto a rimettere in campo i suoi migliori 11. A partire da Terracciano in porta, tornano Dodo e Biraghi sulle corsie, davanti si vedrà di nuovo il trio dell’andata: Nico, Beltran e Kouamé alle spalle di Belotti. Calcio d’inizio previsto per le ore 18:45 di mercoledì 8 maggio e non giovedì come la seconda semifinale. Questa particolarità è dovuta al fatto che a Bruges il 9 è un giorno festivo ed è in programma la Processione del Santo Sangue che è stata inserita nel Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità dell’UNESCO.

Tutte le partite

Mercoledì 8 maggio ore 18:45 Club Brugge – Fiorentina (2-3)

Giovedì 9 maggio ore 21 Olympiacos – Aston Villa (2-4)

Dove vedere le semifinali di Conference League

La semifinale di ritorno tra Club Brugge e Fiorentina, in programma mercoledì 8 maggio alle ore 18:45, sarà disponibile sia su Dazn che su Sky. Per quanto riguarda la seconda emittente, i canali di riferimento saranno Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 251. Inoltre, TV8 garantirà la trasmissione in chiaro della partita. In streaming il match sarà disponibile su: tv8.it, NowTv, SkyGo e Dazn.