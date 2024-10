Elfsborg-Roma: prima trasferta di Juric a caccia di punti in Svezia, formazioni e orari tv

Roma 3 ottobre 2024 – Tre punti in palio per il proseguo di questa nuova stagione europea completamente rivoluzionata rispetto allo scorso anno. Dopo un debutto complicato contro l'Athletic Club di Bilbao, la Roma vola in Svezia dove a Boras affronterà l'Elfsborg, formazione vice-campione del proprio Paese tornata alla fase principale di una competizione Uefa 11 anni dopo l'ultima volta. La sfida si giocherà alla Boras Arena, stadio da poco meno di 20mila posti a sedere, con calcio d'inizio fissato per oggi giovedì 3 ottobre alle 21.

La Roma è reduce da un avvio felice con Juric in panchina. Tre sfide diverse hanno atteso negli ultimi 10 giorni la formazione capitolina, con risultati alterni sempre positivi, una semplice costante però: tutti si sono giocati all'Olimpico. Per l'allenatore infatti si tratta del primo test lontano dalle mura amiche da quando è alla guida dei giallorossi, il che non è detto sia necessariamente una cosa negativa. In tutte e tre le sfide infatti il pubblico capitolino è sempre stato in aperta contestazione con la squadra dopo l'esonero di De Rossi. Dal silenzio della Curva Sud, ai fischi, la sua Roma è sopravvissuta a un ambiente ostile e convinto con le prestazioni in campo, attirando dalla propria parte tutti gli scettici. Ora cambiare aria servirà anche a testare la formazione in ambienti diversi, soprattutto di fronte a squadre che, in questo tipo di competizione, fanno del proprio stadio di casa un fortino per le proprie ambizioni di gloria contro corazzate come sono appunto i giallorossi. Il successo contro il Venezia in rimonta è stata una grande dimostrazione di carattere, ma ha mostrato anche alcune lacune sfruttabili dalle avversarie della Roma. Da vedere se si darà seguito ai risultati positivi di questo avvio di Juric, sulla carta la trasferta di Boras sarà forse la sfida più semplice di questa stagione di Europa League, i tre punti sono l'obiettivo.

Dall'altra parte del campo ci sarà una squadra affamata di successo. L'Elfsbrog nella scorsa Allsvenskan non è riuscito a portare a casa il titolo per una mera questione di gol: segnati per appena due marcature in meno in differenza reti infatti i gialloneri hanno perso la corsa al titolo con il Malmo, dopo l'arrivo a pari punti a 64. Questo risultato però è valso alla squadra svedese un posto ai preliminari di Europa League, dove hanno affrontato ben quattro turni di qualificazione per qualificarsi alla fase a campionato. I gialloneri hanno eliminato nell'ordine Pafos, Sheriff Tiraspol, Rijeka e Molde, riuscendo a vincere tutte le partite tranne un pareggio contro i croati del Rijeka e il ko nella sfida di ritorno contro il Molde, dove gli svedesi però hanno superato l'altra squadra scandinava ai rigori. Il debutto nella fase a campionato però ha visto la squadra svedese perdere 3-2 contro l'AZ Alkmaar una sfida divertente e complicatissima, conclusa tra tanti rimpianti per gli scandinavi. Da tenere d'occhio nella squadra svedese non tanto i suoi giocatori, un mix tra prodotti delle giovanili e scoperte dello scouting, ma quanto più il suo allenatore. Il tecnico degli svedesi è l'ex Palermo e Genoa Oscar Hiljermark, ritiratosi giovanissimo a causa dei tantissimi problemi fisici: per lui infatti ben 99 presenze in Serie A da giocatore.

La designazione arbitrale della Uefa per questa seconda giornata di Europa League, vedrà l'estone Kristo Tohver dirigere l'incontro tra Elfsborg e Roma. Il fischietto baltico sarà coadiuvato dai connazionali Silver Koiv e Sten Klaasen, con un estone anche come quarto ufficiale in Juri Frischer. In sala Var ci saranno l'olandese Clay Ruperti e un altro estone in Marko Liiva. Per il direttore di gara baltico si tratterà della terza direzione stagionale, i precedenti sono stati tutti a livello internazionale tra Nations League e preliminari di Europa League. Un precedente tra Elfsborg e arbitro, con il ko casalingo per 0-1 contro il Red Bull Salisburgo, nell'Europa League 2013-14, mentre si tratterà della prima volta con la Roma in campo.

Probabili formazioni

Primo incrocio storico tra Elfsborg e Roma, con l'allenatore ex Genoa e Palermo che punterà sul suo 3-4-2-1, in uno scheiramento specchiato rispetto a quello romanista. In porta confermato Pettersson, mentre in difesa non ci sarà Holmen, espulso contro l'AZ Alkmaar, al suo posto pronto Henriksson, con Yegbe e Buhari a completare il reparto. Hedlund a destra e Hult a sinistra a centrocampo fiancheggeranno Besfort Zeneli e Ouma. In attacco il tridente sarà composto da Arber Zeneli, Michael Baidoo al centro e Qasem a sinistra.

Juric potrebbe continuare a ruotare i propri interpreti, ma non ci si aspetta un ampio turnover in casa romanista, in virtù anche di un allenatore, che sta ancora cercando di comprendere i migliori equilibri per la propria squadra. Tra i pali confermato ancora Svilar, così come la linea difensiva che sarà composta da Mancini, N'Dicka e Hermoso. Çelik confermato a destra, ma occhio a Saud che scalpita, mentre Angeliño è intoccabile a sinistra. Pisilli e Paredes comporranno una mediana inedita. In attacco Shomurodov è il candidato a sostituire, almeno inizialmente, lo stanco Dovbyk, supportato da Baldanzi e Pellegrini.

Elfsborg (3-4-2-1): Pettersson; Buhari, Henriksson, Yegbe; Hedlund, B. Zeneli, Ouma, Hult; Qasem, A. Zeneli; Baidoo. All. Oscar Hiljemark.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Celik, Paredes, Pisilli, Angelino; Baldanzi, Pellegrini; Shomurodov. All. Ivan Juric.

Dove vedere la partita

La partita fra Elfsborg e Roma della Boras Arena di Boras (Svezia), valevole per la seconda giornata della fase a campionato di Europa League, inizierà alle ore 21 di giovedì 3 ottobre 2024. Per assistere all'incontro ci saranno diverse opzioni percorribili. La partita sarà visibile sul satellite sulla piattaforma di Sky, ai canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport canale 252. La partita sarà disponibile anche in streaming su NOW per chi ha sottoscritto l'abbonamento alla piattaforma e su Sky Go per chi possiede un abbonamento Sky. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito di NOW su tablet, pc e smartphone. La telecronaca della sfida valevole per la seconda giornata della fase a campionato di Europa League, sarà affidata a Federico Zancan e Aldo Serena.