Europa League, chance Roma. Baroni sfida Farioli

Ha fretta di risalire la china anche in Europa League, la Roma di Ranieri. Il pari col Tottenham ha dato un boost di autostima, ma i giallorossi sono comunque 21esimi a quota sei punti, e c’è da correre per assicurarsi il pass per gli ottavi. All’Olimpico (18.45, diretta Sky ) contro il Braga, che è un punto più su, non c’è sold out, ma sono attesi comunque circa 55.000 spettatori. Turno di riposo per Hummels in difesa, con Hermoso che dovrebbe prendere il suo posto nel reparto completato da Mancini e Ndicka. A sinistra è ballottaggio tra Angelino e Zalewski. In attacco si rivede Dovbyk (nella foto), mentre Dybala potrebbe riposare. Saelemaekers è sicuro di una maglia, l’altra se la giocano El Shaarawy, Pellegrini e Soulè.

La Lazio di Baroni in volo costante prova a riprendersi la vetta dopo il pari col Ludogorets. Non sarà facile però spuntarla ad Amsterdam (ore 21, diretta Sky) contro l’Ajax di Farioli. Anche perché non avrà i tifosi al seguito, bloccati per motivi di ordine publico. La sfida tra tecnici toscani è al sapore di Champions, certamente d’alta quota. I Lancieri sono tre punti dietro e vorranno tentare l’aggancio. "Sarà una sfida aperta perché si incontrano due squadre che giocano; sarà un grande spettacolo", dice Baroni, che schiererà Castellanos punta centrale e la trequarti Tchaouna-Dia-Pedro.

In Conference, la Fiorentina (18,45, diretta Sky) sfida al Franchi gli austriaci del Lask. Viola sesti a quota 9, austriaci 32esimi con soli due punti. Può essere decisiva, per Palladino, in ottica ottavi.