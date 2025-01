Europa League in tv: guida completa alla settima giornata. Partite, orari e dove vederle

Bologna, 22 gennaio 2025 – Dopo più di un mese ritorna l'Europa League con la penultima giornata della fase campionato, che può già emettere alcuni verdetti. La Lazio di Baroni si trova in testa insieme all'Athletic Bilbao a quota 16 punti, 5 in più della prima nona in classifica. Potrebbe bastare anche un pareggio alla squadra di Baroni per qualificarsi agli ottavi senza passare dai playoff, ma i biancocelesti cercheranno la vittoria per avere la certezza matematica di rientrare tra le prime otto. L'avversario della Lazio sarà la Real Sociedad, undicesima a quota 10 lunghezze al pari di Ajax e Bodø/Glimt. Il match si giocherà giovedì alle 21 allo Stadio Olimpico. Una vittoria della Lazio favorirebbe anche la Roma, che alle 18:45 sempre di giovedì sarà impegnata in Olanda contro l'AZ. Ranieri e i suoi hanno scalato la classifica fino al quattordicesimo posto, ma i punti che separano i giallorossi dalla zona qualificazione diretta sono solo due, perciò la Roma non deve assolutamente smettere di crederci.

La Lazio per la qualificazione diretta

Se i biancocelesti vogliono chiudere la pratica relativa alla qualificazione agli ottavi di finale non possono fallire nella sfida di giovedì contro la Real Sociedad. Alle 21, Baroni e i suoi avranno la prima vera chance per approdare al prossimo turno di Europa League con una giornata d'anticipo e senza passare dai playoff. La partita non sarà semplice, dato che gli spagnoli si trovano al dodicesimo posto in classifica, pienamente in corsa per rientrare tra le prime otto, e hanno voglia di rifarsi dopo la sconfitta in campionato contro il Valencia. La Lazio, inoltre, deve fare i conti anche con il campionato: domenica 26 gennaio, alle 20:45, i biancocelesti ospiteranno la Fiorentina in uno scontro che profuma di Champions, perciò Baroni dovrà centellinare al meglio le forze della sua squadra. Di seguito le probabili formazioni delle due squadre: Lazio (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Romagnoli, Gila, Tavares; Guendouzi, Dele-Bashiru; Tchaouna, Pedro, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni Real Sociedad (4-4-2): Remiro; Munoz, Aguerd, Zubeldia, Aramburu; Mendez, Gonzalez, Olasagasti, Kubo; Becker, Oyarzabal. All. Alguacil Dove vedere Lazio – Real Sociedad in tv e in streaming La sfida si disputerà giovedì 23 gennaio, con il calcio d’inizio alle ore 21:00. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252), Sky Sport 4K ma anche in live streaming su NOW e Sky Go

La Roma per alimentare le speranze promozione diretta

I giallorossi sono in forma. Ranieri ha ridato serenità e motivazioni alla squadra, e i risultati in campo lo dimostrano: in Serie A, la Roma ha scalato la classifica fino al nono posto grazie a una striscia di sei risultati utili consecutivi, e in Europa League i giallorossi sono saliti fino al quattordicesimo posto, a -2 dalla zona promozione diretta. Se vogliono avere qualche chances di rientrare tra le prime otto, però, Dybala e compagni devono tornare con un buon risultato dall'Olanda, dove giovedì alle 18:45 affronteranno l'AZ. La squadra di Martens sarà un cliente tutt'altro che piacevole, dato che ha solo un punto in meno della Roma e che, come i giallorossi, non vuole abbandonare l'idea di una qualificazione diretta. Nell'ultima gara di Europa League, giocata contro il Ludogorets, gli olandesi hanno pareggiato 2-2, mentre in Eredivisie sono reduci dallo 0-0 contro l'Utrecht. Di seguito le probabili formazioni delle due squadre AZ Alkmaar (4-3-3): Owusu-Oduro; Moller Wolfe, Penetra, Goes, Maikuma; Clasie, Mijnans, Koopmeiners; van Bommel, Poku, Parrott. All. Martens.

Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Saelemaekers, Paredes, Koné, Pisilli; El Shaarawy; Soulé, Dovbyk. All. Ranieri. Dove vedere Az Alkmaar – Roma in tv e in streaming La sfida si disputerà giovedì 23 gennaio, con il calcio d’inizio alle ore 18:45. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252), ma anche in live streaming su NOW e Sky Go Calendario Europa League 7^ giornata Martedì 21 gennaio Galatasaray – Dinamo Kiev 3-3 Mercoledì 22 gennaio ore 16:30 Besiktas – Athletic Bilbao (Sky Sport Calcio) Giovedì 23 gennaio ore 18:45 (Diretta gol su Sky Sport Max, Sky Sport 251 e in streming su Sky Go e NOW) Bodø/Glimt – Maccabi Tel-Aviv AZ Alkmaar – Roma (Sky Sport Uno, Sky Sport 252, streaming Sky Go e NOW) Hoffenheim – Tottenham (Sky Sport Calcio, Sky Sport 253, streaming su Sky Go e NOW) Porto – Olympiakos (Sky Sport 255, streaming Sky Go e NOW) Fenerbache – Lione (Sky Sport 254, streaming Sky Go e NOW) Qarabag – FCSB Viktoria Plzen – Anderlecht (Sky Sport 256, streaming Sky Go e NOW) Malmo – Twente Giovedì 23 gennaio ore 21 (Diretta gol su Sky Sport Max, Sky Sport 251 e in streaming su Sky Go e NOW) Lazio – Real Sociedad (Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K, streaming Sky Go e NOW) Union SG – Braga Elfsborg – Nizza Ludogorets – Midtjylland Eintracht Francoforte – Ferencvaros (Sky Sport 254, streaming Sky Go e NOW) Rigas FS – Ajax (Sky Sport 255, streaming Sky Go e NOW) Paok – Slavia Praga Manchester United – Rangers (Sky Sport Calcio, Sky Sport 253, streaming Sky Go e NOW)

Classifica Europa League

Lazio 16, Athletic Bilbao 16, Anderlecht 14, Lione 13, Galatasaray 13, Eintracht Francoforte 13, Manchester United 12, Rangers 11, Tottenham 11, FCSB 11, Ajax 10, Real Sociedad 10, Bodø/Glimt 10, Roma 9, Olympiakos 9, Ferencvaros 9, Viktoria Plzen 9, Porto 8, Az Alkmaar 8, Union SG 8, Fenerbache 8, Paok 7, Midtjylland 7, Elfsborg 7, Braga 7, Hoffenheim 6, Maccabi Tel Aviv 6, Besiktas 6, Slavia Praga 4, Twente 4, Malmo 4, Ludogorets 3, Qarabag 3, Rigas FS 2, Nizza 2, Dinamo Kiev 1

MATTEO MEREU