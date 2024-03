Europa League, Slavia Praga-Milan: probabili formazioni, orari e dove vederla

Praga (Repubblica Ceca), 13 marzo 2024 – Il Milan prova almeno per qualche ora a mettere da parte la bufera extracalcistica che ha coinvolto il club in questi ultimi giorni e a concentrarsi esclusivamente sul campo: domani alle 18.45 (match in diretta su DAZN e Sky Sport Uno), i rossoneri andranno a far visita allo Slavia Praga per disputare il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Si parte dal 4-2 ottenuto dai rossoneri a San Siro una settimana fa ma il mantra, come sottolineato in conferenza stampa da mister Stefano Pioli è “vietato abbassare la guardia”: “Non c’è assolutamente il rischio di sottovalutare l’impegno. Sappiamo di esserci presi un discreto margine di vantaggio ma la qualificazione è ancora da raggiungere e andrà conquistata con una prestazione fatta di attenzione, determinazione e qualità, perché i nostri sanno giocare con energia, intensità sanno attaccare e farlo anche con tanti giocatori e questo potrebbe aiutarci a trovare più spazi. Sappiamo che tipo di prestazione servirà domani. Dovremo essere una squadra che attacca e difende bene, che sa stare dentro la partita e approfittare di ogni situazione per prendere vantaggi rispetto ai nostri avversari”. Le questioni extra-campo che hanno travolto il club nelle ultime ore non hanno secondo Pioli travolto anche la squadra: “Alla squadra non ho dovuto dire nulla, perché attorno a noi ho visto tanta serenità. Ci siamo preparati con molta concentrazione e sappiamo che la coppa è un obiettivo importante e che vogliamo passare il turno”. Sulla stessa lunghezza d’onda le parole di Fikayo Tomori, rientrato dopo un lungo stop: “Siamo tranquilli, pronti e concentrati. Dobbiamo essere concentrati solo su di noi. Sappiamo bene quello che dovremo fare in campo. Ci aspetta una partita tosta ma l’abbiamo preparata nel modo giusto. Lo Slavia è una buona squadra. Partiremo con due gol di vantaggio ma dovremo fare meglio rispetto all’andata, ma sono certo che con il giusto approccio e la giusta mentalità passeremo questo turno.

Le scelte di Pioli e Trpisovsky

Mister Stefano Pioli opterà ancora sul 4-2-3-1 ma con qualche novità rispetto al match d’andata, a cominciare dal ritorno dal 1’ nel pacchetto difensivo davanti a Maignan di capitan Calabria – schierato al posto dello squalificato Florenzi – e di Tomori, che comporranno il reparto assieme a Gabbia e Theo Hernandez. Davanti alla difesa ci saranno invece ancora Adlì e Reijnders. Nessuna novità, infine, neppure nel reparto avanzato: Pulisic, Loftus-Cheek e Leao agiranno sulla trequarti, a supporto della punta Giroud. Dovrebbe invece riproporre l’undici titolare dell’andata, schierato con un 4-2-3-1 speculare a quello rossonero, il tecnico dello Slavia Trpisovsky: la linea a quattro di difesa dal portiere Stanek dovrebbe quindi essere formata da Vicek, Holes, Zima e Boril, mentre Masopust e Dorley formeranno la coppia in mediana. Doudera, Provod e Zmrzly lavoreranno infine alle spalle di Chytil, su cui ricadrà il peso dell’attacco. Orari e dove vederla in TV: la partita Slavia Praga-Milan, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League sarà trasmessa in diretta su DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e in streaming su Sky Go, Dazn e Now TV. Probabili formazioni: Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli. Slavia Praga (4-2-3-1): Stanek; Vicek, Holes, Zima, Boril; Masopust, Dorley; Doudera, Provod, Zmrzly; Chytil. All. Trpisovsky