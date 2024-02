Feyenoord-Roma: le probabili formazioni, orario e dove vedere la partita

Rotterdam 15 febbraio 2024 - Nella fase a gironi la Roma non è riuscita a risparmiarsi lo spareggio, così toccherà a De Rossi farsi valere contro la più grande rivale dei giallorossi nelle ultime stagioni europee. Nella giornata di oggi infatti i capitolini saranno attesi allo Stadion Feijenoord, noto anche come "de Kuip", la vasca, per la gara d'andata degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di questa stagione di Europa League. Di fronte ai ragazzi con la Lupa sul petto ci sarà il Feyenoord, grande rivale delle ultime tre stagioni europee, pronti ad aggiungere due nuovi episodi a una delle più accese rivalità moderne. La si può tranquillamente definire la rivincita dello scorso anno, quando le due squadre si fronteggiarono nei quarti di finale della competizione, con i capitolini ad eliminare la squadra di Rotterdam per 4-2, vincendo ai supplementari la sfida di ritorno all'Olimpico.

Proprio come successo lo scorso anno, il primo episodio di questa doppia sfida si gioca nei Paesi Bassi, con i campioni d'Olanda in carica che dovranno fare leva sul pubblico di casa per ricercare un passaggio del turno quanto mai complicato. Arne Slot non troverà di fronte quella che si può ormai definire la sua nemesi, ovvero José Mourinho, ma non dovrà sottovalutare il cambio di tecnico, la fiducia e la tranquillità che De Rossi ha conferito a questa squadra. Già una volta questa stagione i biancorossi sono rimasti scottati nel doppio confronto con una romana. Nei gironi di Champions League infatti la squadra olandese ha ceduto il passo alla Lazio, dopo aver dominato la gara d'andata e poi perso al ritorno, finendo poi il girone al terzo posto con un punto in meno rispetto ai biancocelesti. Un'altra similitudine con lo scorso anno, quando nei gironi sempre di Europa League il Feyenoord fronteggiò sempre i laziali, prima di affrontare i giallorossi nella fase a eliminazione diretta.

La Roma si troverà di fronte a un ambiente ostile, come solo uno stadio che è soprannominato "la vasca" possa essere. A Rotterdam infatti si prevede il tutto esaurito di tifosi biancorossi, visto anche il divieto imposto alla trasferta della tifoseria giallorossa, che ricalca quanto deciso lo scorso anno dalla polizia olandese, quando anche allora, ai rispettivi supporter, fu vietata la trasferta visti gli scontri avvenuti in passato tra i vari gruppi ultras. Non di certo la situazione migliore per una squadra che va in cerca di riscatto, dopo aver assaggiato per la prima volta la sconfitta nella sfida epica all'Olimpico contro l'Inter. Ora si testerà sul campo se De Rossi è bravo a premere il tasto reset dopo un ko e riesce a ridare alla squadra gli stimoli giusti per prepararsi a scalare una nuova montagna. Non solo questo, questa sfida di Europa League è il primo doppio impegno di sempre per l'ex capitano da allenatore. Tecnico che sarà dunque costretto a imparare con l'esperienza diretta sul campo anche a gestire le energie dei propri giocatori per sostenere due competizioni estenuanti come quella continentale e la Serie A.

A dirigere la sfida della de Kuip tra Feyenoord e Roma, valevole per la gara d'andata degli spareggi della fase a eliminazione diretta sarà l'arbitro rumeno Radu Petrescu, coadiuvato dai connazionali Radu Ghinguleac e Mircea Mihail Grigoriu, con quarto uomo Marcel Birsan. Proveniente dalla Romania anche il duo arbitrale in sala Var con Catalin Popa e Ovidiu Hategan. Per il fischietto nato a Bucarest si tratta del secondo incrocio in carriera con il Feyenoord, l'unico precedente risale alla prima storica stagione di Conference League, quando i biancorossi persero in finale proprio contro la Roma, con il direttore di gara che arbitrò il match dei gironi vinto dalla squadra di Slot contro lo Slavia Praga (2-1). Due invece i precedenti dell'arbitro rumeno con i giallorossi, il primo nella medesima annata di Conference League sopracitata, quando al ritorno degli ottvi i capitolini pareggiarono con il Vitesse (1-1), il secondo lo scorso anno, quando diresse il successo per 3-0 dei lupacchiotti ai gironi contro l'HJK Helsinki. In stagione per lui 18 le direzioni complessive, 14 di queste nella Superliga rumena, 3 in Champions League (2 nei gironi, 1 nei preliminari) e 1 in Saudi Pro League (Arabia Saudita).

Probabili formazioni

Senza Bijlow tra i pali, Slot dovrebbe affidare a Wellenreuther la difesa dei pali della propria porta alle spalle del proprio 4-3-3. Non solo il portiere, anche capitan Trauner sarà assente nel match per un problema alla coscia, il suo posto al centro della difesa dovrebbe essere preso da Beelen con Hancko al suo fianco e le fasce presidiate da Lingr a destra e Hartman a sinistra. In dubbio Geertruida alle prese con un virus influenzale. In mezzo al campo la linea a tre in mediana sarà composta da Wieffer con Stengs e Zerrouki a completare il reparto, mentre Timber recupera dalla commozione cerebrale, ma parte dalla panchina. Il tridente in attacco sarà composto da Nieuwkoop e Paixao a supportare il messicano Gimenez.

Alcuni cambi in vista per mister De Rossi rispetto alla sfida di campioanto con l'Inter. Dovrebbe tornare Svilar a proteggere i pali romanisti, mentre nella linea a quattro Spinazzola è in vantaggio su Angeliño a sinistra, con Llorente, Mancini e Karsdorp a completare la linea. A centrocampo è recuperato Cristante, uscito anzitempo in campionato per un problema alla schiena con cui convive da qualche giorno, difficile però il suo impiego da titolare, con Bove prono a sostituirlo al fianco di Paredes e Pellegrini. Invariato invece il tridente, che sarà composto ancora una volta da Dybala ed El Shaarawy a supporto di Lukaku.

Feyenoord (4-3-3): Wellenreuther; Lingr, Beelen, Hancko, Hartman; Wieffer, Stengs, Zerrouki; Nieuwkoop, Gimenez, Paixao. All. Arne Slot.

Roma (4-3-2-1): Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; Dybala, El Shaarawy; Lukaku. All. Daniele De Rossi.

Dove vedere la partita

La partita fra Feyenoord e Roma dello Stadion Feijenoord, anche noto come de Kuip, valevole per la gara d'andata dello spareggio per la fase a eliminazione a diretta di Europa League, inizierà alle ore 18:45 di giovedì 15 febbraio 2024. La partita sarà visibile in televisione su Sky, in diretta sui canali Sky Sport Uno (numero 201 e 249 del satellite) e Sky Sport (numero 252 del satellite). L'incontro sarà disponibile anche in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 18:30. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. In streaming il match sarà disponibile anche sulle piattaforme di Sky Go e NOW. Su Sky la telecronaca della sfida sarà affidata a Massimo Marianella e Lorenzo Minotti. Su Dazn invece il commento del match sarà affidato a Pierluigi Pardo.