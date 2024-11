Lazio-Ludogorets: Baroni a caccia della quinta su cinque, formazioni e orari tv

Roma 27 novembre 2024 - Tre punti per continuare a dettare legge e mantenere una striscia di vittorie che tra tutte le competizioni sta assumendo contorni giganteschi. La partita di domani, giovedì 28 novembre 2024, per la Lazio è questo, un test per vedere se oltre alle potenzialità per essere una squadra di vertice, i biancocelesti abbiano anche la stoffa per dettare il ritmo. All'Olimpico arriva un Ludogorets in grande crisi di risultati in campo europeo, dopo aver ottenuto un solo punto nelle prime quattro partite di Europa League. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 18:45.

I capitolini sono reduci da un successo importante, sia in termini di risultato, sia in termini di qualità degli avversari. I biancocelesti hanno ottenuto la loro settima vittoria consecutiva, considerando sia Serie A, sia Europa League, superando per 3-0 il Bologna. Un risultato tutt'altro che banale, perché sebbene sia arrivato per merito delle grosse responsabilità di Pobega e della sua espulsione al 34' del primo tempo. L'uomo in più ha aperto ampie porzioni di campo alla squadra laziale e dopo aver trovato il vantaggio con Gigot è riuscita a gestire avversari ed energie, cominciando così a permettersi il lusso di pensare proprio alla partita contro il Ludogorets. L'obiettivo è mantenere viva questa lunga serie di vittorie, così come il punteggio pieno nella competizione continentale. La squadra ha spinta e al momento sembra riuscire in tutto quello che prova, non ultimo l'ingresso con gol proprio contro il Bologna di Dele-Bashiru, che si candida così a un ruolo da protagonista contro i bulgari.

Dall'altra parte ci sarà una squadra a caccia di riscatto, che fin qui ha pagato sempre la propria qualità inferiore rispetto alle rivali in Europa. Una situazione in netta contrapposizione su quello che invece le Aquile di Razgrad stanno facendo in campionato, dove hanno collezionato 11 vittorie in 13 partite giocate, con appena 2 pareggi ad aver interrotto la loro corsa. Nella stagione di Europa League invece solo nella trasferta in Repubblica Ceca contro il Viktoria Plzen sono arrivati dei punti, al termini di uno 0-0 tutt'altro che esaltante. La squadra bulgara era arrivata nella fase a campionato attraverso le qualificazioni e di certo non si aspettava di essere una delle squadre da battere, ma nemmeno di ritrovarsi addirittura al trentaquattresimo posto in graduatoria, per altro con un calendario fin qui, Athletic Club di Bilbao a parte, non sembrava così probante. Oltre ai baschi infatti i bulgari hanno pagato dazio in casa contro lo Slavia Praga e poi sono caduti a Bruxelles contro l'Anderlecht dopo aver giocato un'ora in inferiorità numerica. Al di là dei risultati, la qualità non manca in casa Ludogorets, ed è sostenuta da una solida spina dorsale che costantemente rappresenta anche la Nazionale bulgara in campo internazionale, presentando così ai ragazzi di Baroni un rebus comunque da dover risolvere, prima di poter festeggiare i tre punti.

La designazione arbitrale della 5' giornata di Uefa Europa League ha assegnato la direzione della gara Lazio-Ludogorets al signor Duje Strukan (CRO). Il direttore di gara croato sarà coadiuvato dagli assistenti Bojan Zobenica (CRO) e Alen Jaksic (CRO): Mario Zebec (CRO) sarà il IV ufficiale mentre Christian Dingert (GER) e Fedayi San (SUI) sono stati indicati nei ruoli di VAR e AVAR. Sarà il primo incrocio per Strukan con i biancocelesti e il secondo con i bulgari, il precedente sorride al Ludogorets che nell'occasione superò per 1-0 l'Anderlecht nel turno di spareggio per gli ottavi di Conference League. Per lui si tratterà della tredicesima direzione stagionale, la numero 2 in questa stagione di Europa League, a cui ne aggiunge 2 di Nations League, 1 di Conference League e del campionato croato.

Probabili formazioni

Leggero turnover in vista per Marco Baroni, dando anche continuità alle scelte delle ultime partite di Europa League. Dentro allora Mandas tra i pali, così come Gigot, che sostituirà l'infortunato Romagnoli, al suo fianco Gila. Sulle fasce dietro scelta obbligata a sinistra dove c'è Pellegrini, sul lato opposto invece Marusic è in vantaggio su Lazzari. In mediana Guendouzi dovrebbe agire in coppia con Vecino, mentre in trequarti ci sarà nuovamente spazio per Dele-Bashiru al centro, supportato da Tchaouna a destra e Isaksen a sinistra, in avanti dovrebbe tornare titolare Dia.

Dall'altra parte invece in casa Ludogorets è assente per squalifica Vidal, esterno brasiliano tra i più pericolosi in casa bulgara, potrebbe esserci il classe 2004 Erick Marcus. Sul lato opposto invece Rick Lima, che sosterrà l'uncia punta Duah. In trequarti Cruz avrà l'arduo compito di fare da collante tra i reparti, mentre Yordanov e Duarte sono i candidati al ruolo di mediani. Davanti a Padt la linea a quattro sarà composta da Son, Almeida, Verdon e Witry.

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot, Gila, Pellegrini; Guendouzi, Vecino; Tchao, Dele-Bashiru, Isaksen; Dia. All. Marco Baroni.

Ludogorets (4-3-3): Padt; Son, Almeida, Verdon, Witry; Yordanov, Duarte; Erick Marcus, Cruz, Rick Lima; Duah. All. Igor Jovicevic.

Dove vedere la partita

La partita fra Lazio e Ludogorets dello stadio Olimpico, valevole per la quinta giornata della fase a campionato di Europa League, inizierà alle ore 18:45 di giovedì 28 novembre 2024. Per assistere all'incontro ci saranno diverse opzioni percorribili. La partita sarà visibile sul satellite sulla piattaforma di Sky, ai canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport canale 252. La partita sarà disponibile anche in streaming su NOW per chi ha sottoscritto l'abbonamento alla piattaforma e su Sky Go per chi possiede un abbonamento Sky. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito di NOW su tablet, pc e smartphone. La telecronaca della sfida sarà affidata a Davide Polizzi e Luca Marchegiani.