Lazio-Real Sociedad, dove vederla: probabili formazioni e orario tv

Roma, 23 gennaio 2025 – A soli tre punti di distanza la Lazio vede la possibilità di raggiungere il primo obiettivo della stagione e questa sera avrà la chance di raggiungerlo. I biancocelesti ospitano allo stadio Olimpico, per l'ultima casalinga della fase a campionato di Europa League, la Real Sociedad in quello che è l'ennesimo test della stagione europea laziale, con calcio d'inizio fissato alle 21. Un nuovo incrocio sull'asse Roma e Paesi Baschi, dopo che a inizio competizione i cugini della Roma avevano ospitato l'Atheltic Club di Bilbao.

I capitolini hanno a portata di mano la possibilità di strappare l'aritmetica di un posto tra le prime otto della competizione o addirittura la certezza del primato con la giusta combinazione di risultati. Un risultato che forse il solo Marco Baroni aveva previsto, quando in estate aveva accettato la panchina laziale. Se infatti l'Europa sarebbe stata lo stress test per un tecnico che mai si era confrontato con il doppio impegno in stagione, è stato quando i biancocelesti hanno avuto la chance di giocare ogni tre giorni che hanno mostrato, sia in termini di gioco, sia in termini di risultati, il loro miglior calcio. Ora i capitolini stanno cercando di ripartire da quanto costruito nella prima parte della loro stagione e con un successo domani possono sigillare la qualificazione alla fase a eliminazione diretta, accedendo direttamente agli ottavi di finale. Domenica a Verona i biancocelesti hanno festeggiato la prima vittoria del loro anno nuovo e dare continuità sarebbe un segnale importante per le ambizioni della Lazio, in vista anche dello scontro diretto con la Fiorentina: prossimo appuntamento di Serie A dei biancocelesti.

Dall'altra parte della barricata però c'è una squadra affamata di vittoria, che non deve permettersi nuovi passi falsi se vuole rientrare tra le prime otto della fase a campionato di questa Europa League. La lotta in vetta è spietata e attualmente i baschi sono distanti un singolo punto dall'ottavo posto, pagando un avvio incerto di competizione con una sola vittoria nelle prime quattro partite giocate. I due successi con Ajax e Dinamo Kiev hanno ridato sostanza alla classifica basca, ma questo ancora non è sufficiente. Anche in Liga i ragazzi di Imanol Alguacil hanno avuto un avvio a rilento, complice anche un paio di cessioni importanti come quelle di Merino e Le Normand che hanno un po' minato la solidità corale del gruppo. Gli aggiustamenti del tecnico però hanno funzionato e così come in Europa League, anche in Liga la squadra di San Sebastian ha rimontato la graduatoria risalendo fino al settimo posto, a soli due punti dalla zona per le coppe continentali. Il talento in rosa non manca ed è perfettamente mescolato con giocatori esperti come capitan Oyarzabal, Zubeldia e Zubimendi.

La designazione arbitrale della settima giornata di Europa League ha assegnato la direzione della gara tra Lazio e Real Sociedad al signor Lawrence Visser (BEL). Il direttore di gara belga sarà coadiuvato dagli assistenti suoi connazionali Rien Vanyzere e Thibaud Nijssen. Simon Bourdeaud’hui, anch'egli belga, sarà il quarto ufficiale mentre Rob Dieperink e Dennis Higler, entrambi olandesi, sono stati indicati nei ruoli di VAR e AVAR. Per il direttore di gara si tratterà della direzione numero 25 della stagione, risultando tra gli arbitri più attivi a livello internazionale. Per lui sarà la 4' direzione in questa edizione di Europa League, a cui ne aggiunge 2 di Conference League, 2 di Nations League, 14 di Jupiler Pro League e 3 di Coppa del Belgio. Per Visser si tratta del primo incrocio con la Lazio, mentre c'è un precedente datato 2021, quando diresse la sfida di ritorno del turno di spareggio tra i baschi e il Manchester United, terminato 0-0.

Probabili Formazioni

Il prossimo turno di campionato sarà importantissimo, con lo scontro diretto contro la Fiorentina, ma non per questo Baroni può permettersi un turnover nella sfida di Europa League contro la Real Sociedad. In campo allora la squadra migliore possibile per ottenere il pass per gli ottavi di finale. Tra questi cambi rispetto alla squadra tipo ci sarà in porta, dove torna Mandas tra i pali. In difesa Gila e Romagnoli sono la coppia centrale, con Marusic a destra e Nuno Tavares sul lato opposto. Chiavi della mediana affidate a Guendouzi e Rovella, mentre c'è un piccolo ballottaggio in trequarti tra Pedro e Dia, con lo spagnolo avvantaggiato. A completare la linea a tre dietro a Castellanos ci sarà Isaksen a destra e Zaccagni a sinistra.

Proprio come per la Lazio, anche la Real Sociedad non può permettersi di fare calcoli e allora Alguacil prepara la migliore squadra possibile in campo. Davanti a Remiro la linea a quattro vedrà Aguerd e Zubeldia al centro, con Munoz a destra e Aramburu a sinistra. In mediana possibile riposo per Zubimendi, a dettare i tempi ci saranno Gonzalez e Olasagasti. A destra agisce Mendez, con Kubo sul lato opposto, in avanti ci sono tre giocatori per due maglie con Becker e capitan Oyarzabal favoriti su Oskarsson.

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Castellanos. All. Marco Baroni.

Real Sociedad (4-4-2): Remiro; Munoz, Aguerd, Zubeldia, Aramburu; Mendez, Gonzalez, Olasagasti, Kubo; Becker, Oyarzabal. All. Imanol Alguacil.

Dove vedere la partita

La partita fra Lazio e Real Sociedad dello stadio Olimpico, valevole per la settima giornata della fase a campionato di Europa League, inizierà alle 21 di giovedì 23 gennaio 2025. Per assistere all'incontro ci saranno diverse opzioni percorribili. La partita sarà visibile sul satellite sulla piattaforma di Sky, ai canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport canale 252. La partita sarà disponibile anche in streaming su NOW per chi ha sottoscritto l'abbonamento alla piattaforma e su Sky Go per chi possiede un abbonamento Sky. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito di NOW su tablet, pc e smartphone. La telecronaca della sfida sarà affidata a Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani.