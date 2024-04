Europa League, Liverpool-Atalanta: probabili formazioni, orari e dove vederla in tv

Bologna, 10 aprile 2024 – Tre squadre italiane a caccia dell’Europa League, due si scontreranno tra di loro, Milan e Roma, la terza avrà un impegno durissimo nei quarti di finale contro il Liverpool. L’Atalanta di Gasperini allo scoglio di Jurgen Klopp, ma forte di un successo ad Anfield tre anni fa che rimane negli annali nella Dea bergamasca. La formazione di Gasp è reduce dal difficile doppio confronto in ottavi con lo Sporting, pareggio a Lisbona e vittoria di misura a Bergamo, mentre il Liverpool ha demolito lo Sparta Praga per 5-1 e 6-1, ma se c’è una squadra in grado di compiere un miracolo quella è proprio l’Atalanta. L’Italia cerca dunque quel trofeo che finora è sempre mancato, mai un successo da quando si chiama Europa League, dopo che per decenni aveva dominato la vecchia Coppa Uefa, ci proveranno le tre rimaste dopo la totale eliminazione dalla Champions League e con la Fiorentina a giocarsi la Conference. La Serie A vuole un trofeo europeo sia per prestigio ma anche per ranking e consegnare cinque squadre in Champions la prossima stagione. Una squadra in semifinale ci sarà sicuramente, la vincente tra Milan e Roma, mentre all’Atalanta si chiede un mezzo miracolo contro una delle migliori formazioni d’Europa e tuttora in lizza per vincere la Premier League con Manchester City e Arsenal.

Probabili formazioni

Sfida tra due squadre che giocano ad alto ritmo un calcio gradevole e propositivo, fatto di intensità, smarcamenti e attacco della profondità. Klopp con il classico 4-3-3 con Bradley, Quansah, van Dijk e Robertson in difesa, a centrocampo spazio a Szoboszlai, Endo e Mac Allister, mentre davanti temibile tridente Salah, Nunez, Diaz. Gasperini dovrebbe invece confermare il 3-4-1-2 con Djimsiti, Hien e Kolasinac in difesa, Scalvini è infortunato, Holm e Ruggeri i quarti di centrocampo, Ederson e de Roon i centrali. In attacco, dietro la punta Scamacca, agiranno Koopmeiners e De Ketelaere. LIVERPOOL (4-3-3) - Kelleher; Bradley, Quansah, van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Endo, Mac Allister; Salah, Nunez, Diaz. All. Jürgen Klopp ATALANTA (3-4-1-2) - Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Holm, de Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca. All. Gian Piero Gasperini

Statistiche e curiosità

Le due formazioni si sono già affrontate nelle fase a gironi della Champions League 2020/2021. L’Atalanta subì una dura sconfitta interna per 0-5, ma reagì con una sontuosa vittoria ad Anfield per 0-2 grazie a Ilicic e Gosens. In generale, l’Atalanta è una delle tre squadre europee ad aver battuto entrambe le squadre di Liverpool in trasferta assieme a Benfica e Lione, infatti la Dea prevalse anche a Goodison Park contro l'Everton per 1-5 nel novembre 2017 in Europa League.

Le parole dei tecnici

Massimo rispetto da parte di Jurgen Klopp nei confronti dell’Atalanta, con Gasperini che già in passato lo ha battuto ad Anfileld. Al tecnico dei Reds è stato chiesto se la definizione di Guardiola ‘giocare contro l’Atalanta è come andare dal dentista’ si può definire appropriata. Ecco la risposta: “Penso di sì - sorride Klopp - Gasperini sta facendo un grande lavoro, in molti ci danno favoriti ma non credo sia così. L’Atalanta è molto organizzata e può diventare fastidiosa. L’abbiamo studiata molto ed apprezzo tutto quello che fanno”. Identità, gioco, ritmo, cosa apprezza di più Klopp dei nerazzurri? “Sono una squadra consistente e che ha idee chiare e uno sviluppo di gioco preciso. L’identità è evidente e la squadra sta avendo una continuità incredibile. Si vede l’anima della squadra e questo mi piace molto”. Si è negato invece il tecnico tedesco alle domande di mercato sulla prossima stagione e sicuramente non allenerà in Italia: “Dell’Italia conosco il cibo - la sua battuta - Ma sul fatto se allenerò in Serie A o no chiedetemelo tra un anno”. Gasperini, invece, vuole godersi l’atmosfera di Anfield con il tifo, perché tre anni fa c’era la pandemia e il pubblico era bandito dagli stadi: "E' sempre un'emozione venire qua, uno degli stadi più belli d'Europa. Ce lo vogliamo godere perché sarà il vero Anfield visto che l’ultima volta che siamo venuti non c’era il pubblico - il commento di Gasp che punta sull’orgoglio dell’Atalanta per riscattare la sconfitta di Cagliari - E’ stato un ko pesante e che ha cancellato la vittoria di Napoli, ma giochiamo contro i primi della Premier e vogliamo riscattarci. Dovremo fare il massimo e fare bella figura, sapendo che loro giocano con grande intensità”. Tour de force per l’Atalanta, che è ancora in corsa su tre competizioni, sconfitta all’andata a Firenze in semifinale di Coppa Italia: “Giochiamo talmente tanto che l’umore cambia rapidamente, ma ci serve anche per mantenere equilibrio che significa non deprimersi troppo quando si perde e non esaltarsi troppo quando si vince”, il pensiero di Gasperini. E nessuno si aspetta un Liverpool distratto dalla bagarre in Premier: “No, per nulla, loro non si distraggono mai. Sarà per noi una grande possibilità di misurarci contro una grande squadra”. Grande rispetto reciproco tra Gasp e Klopp: “Jurgen ha da sempre una identità precisa e lo ha dimostrato anche a Dortmund, poi al Liverpool ha definito una epoca e sicuramente tra le due realtà c’è una differenza. Noi dobbiamo vendere per ringiovanirci, ma penso che sarà una bella partita tra due squadre con una chiara filosofia di gioco”. E occhio alla corsa del Liverpool: “Beh, Klopp dice sempre che il dato che lo rende felice è quando i suoi giocatori corrono più degli altri. Ha fatto un grande lavoro”.

Dove vederla in tv

Liverpool-Atalanta, andata dei quarti di finale di Europa League, si disputa giovedì 11 aprile alle ore 21 ad Anfield con diretta su Sky Sport Calcio, canale 202, e Sky Sport 253. In streaming su Sky Go, Now Tv e Dazn. Leggi anche - Europa League, Milan-Roma. Pioli: "Vogliamo dimostrare di essere competitivi in Europa"