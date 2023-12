Milan, sorteggio Europa League: agli ottavi c’è il Rennes. Okafor e Pobega ko

Milano, 18 dicembre 2023 – L’urna di Nyon ha parlato: sarà il Rennes l’avversario del Milan ai sedicesimi di finale di Europa League. L’andata del match si giocherà a San Siro il prossimo 15 febbraio (dopo il big match di campionato contro il Napoli), mentre il ritorno è fissato una settimana dopo, il 22 febbraio: in mezzo, il match a Monza contro la compagine di Palladino, battuta ieri tra le mura amiche per 3-0. E’ stata abolita la cosiddetta regola "dei gol in trasferta", quindi in caso di parità dopo 180 minuti si andrà ai tempi supplementari, indipendentemente dal numero di gol segnati in casa e in trasferta da ciascuna squadra. Se dopo i successivi 30 minuti le squadre dovessero essere ancora in parità, si tireranno i calci di rigore. Le vincenti degli otto spareggi raggiungeranno le otto vincitrici dei gironi di Europa League agli ottavi di finale, che verranno sorteggiati il 23 febbraio. I rossoneri tornano ad affrontare questa competizione a quasi tre anni dall'ultima volta, dalla doppia sfida contro il Manchester United del marzo 2021, e l’obiettivo è quello di arrivare alla finalissima di Dublino il prossimo 22 maggio per aggiudicarsi un trofeo che manca nella bacheca di via Aldo Rossi. L’avversario La squadra francese dove gioca l’ex Roma Matic è attualmente tredicesima in classifica in Ligue 1, reduce dal pareggio per 0-0 di ieri contro il Tolosa. Dopo le dimissioni di Genesio di un mese fa per motivi personali il gruppo è stato preso in mano da Julien Stephan, artefice della prima storica qualificazione in Champions del Rennes nel 2020, che a sua volta era stato sostituito da Genesio nel 2021. Franco Baresi, presente a Nyon per il sorteggio degli spareggi di Europa League, ha commentato: «Nel calcio non bisogna mai sottovalutare nessuno, ma il Milan deve pensare in grande, deve essere ambizioso. Noi dobbiamo pensare a vincere, con grande rispetto per l'avversario, ma dobbiamo pensare in grande. Si giocherà a febbraio, manca tempo, speriamo di avere la squadra al completo. Il Milan deve giocare sempre al meglio per andare più avanti possibile. In campionato dobbiamo consolidare la nostra posizione e provare a migliorarla. Dobbiamo recuperare gli infortunati, con la rosa al completo possiamo competere in ogni competizione, non si può scegliere tra la serie A e l’Europa League». L’ex bandiera rossonera ha speso parole sul giovane Simic, che ieri ha esordito contro i monzesi trovando anche la via del gol: «E’ bello vedere un giovane cresciuto da noi esordire e fare gol. Fa bene a tutto il club: il Milan è attento quando c'è qualche giovane da lanciare, sono contento per lui e anche per Camarda. Immagino la felicità della sua famiglia. Sulla vittoria contro il Monza e sulla stagione rossonera Baresi ha chiosato: «Abbiamo creato tanto, è stata una bella partita. Non era facile contro il Monza che se non ha fatto una grande partita è anche per merito del Milan. Finora abbiamo avuto poca continuità, ma sapevamo che il girone di Champions era difficile. Il campionato è ancora lungo, ma al completo possiamo dare noia a tutti. Possiamo fare bene».

Infermeria piena

Continua intanto la scia di infortuni in casa Milan: lesione a un muscolo flessore profondo, il semimembranoso per Okafor. È l'esito dei controlli strumentali a cui si è sottoposto l'attaccante del Milan uscito dal campo contro il Monza dopo aver avvertito crampi alla coscia sinistra. L'altro giocatore rossonero uscito infortunato dalla sfida, Pobega, ha riportato un danno che coinvolge la componente tendinea del retto femorale che si inserisce nell'anca sinistra. Previsti un nuovo controllo fra una settimana e valutazione specialistica, al fine di scegliere il trattamento più opportuno. Sono invece guariti Sportiello e Pellegrino.