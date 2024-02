Europa League, Milan-Rennes: le ultimissime, orari e dove vederla

Mister Stefano Pioli si affida all’ormai collaudatissimo 4-2-3-1, in grado di mutare in 4-3-3 soprattutto in fase di non possesso, con qualche novità e sorpresa: nel pacchetto arretrato davanti al portiere Maignan il tecnico rossonero recupera Kjaer che ha smaltito i lievi acciacchi post-Napoli e sarà al fianco di Gabbia, al centro di una difesa completata dagli esterni Florenzi – schierato al posto dell’infortunato Calabria – e Theo Hernandez. La principale novità potrebbe essere però in mediana, dove nella rifinitura di ieri è stato provato Musah che dovrebbe essere preferito a Bennacer e Adlì per far coppia con Reijnders, che tornerà titolare dopo la squalifica scontata in campionato. Nessuna novità, invece, nel reparto avanzato: Pulisic, Loftus-Cheek e Leao agiranno infatti ancora sulla trequarti, a supporto della punta Giroud. Dall’altra parte Stéphane risponderà schierando con un 4-4-2 all’antica l’undici titolare che domenica scorsa si è imposto sul Le Havre: tra i pali della porta transalpina ci sarà Mandanda, protetto dalla linea a quattro formata da Guéla Doue, Omari, l’ex Bologna Theate e Truffert. A quattro, ovviamente, anche il centrocampo, formato da Santamaria, Matusiwa, Bourigeaud, e Desiré Doue. Davanti, infine, la coppia d’attacco Kalimuendo-Terrier.

Orari e dove vedere la gara: la gara Milan-Rennes, match d’andata degli spareggi degli ottavi di finale di Europa League, sarà trasmessa giovedì 15 febbraio alle 21 su Sky Sport e in chiaro su TV8.

Probabili formazioni:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Musah, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli

Rennes (4-4-2): Mandanda; G. Doue, Wooh, Theate, Truffert; Bourigeaud, Matusiwa, Santamaria, Gouiri; Terrier, Kalimuendo. All. Stéphane.