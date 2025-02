Porto-Roma: i capitolini in Portogallo per l'andata degli spareggi, formazioni e orari tv

Oporto 12 febbraio 2025 - È finito il tempo dei conti, dei tre punti o dei calcoli per ottenere un posizionamento più o meno positivo per poi vedere cosa succederà. Vincere significa sopravvivere e continuare a inseguire la Coppa, perdere significa abbandonare ogni speranza e lasciarsi andare a un finale senza più "distrazioni" dal semplice campionato. Nella giornata di domani, giovedì 13 febbraio comincerà la fase a eliminazione diretta di Europa League e per la Roma questo significa volare in Portogallo e affrontare il Porto all'Estadio Do Dragao. Calcio di inizio fissato alle ore 21 per lo spareggio degli ottavi di finale, forse il più equilibrato e sulla carta quello dal potenziale più elevato, tra due squadre candidate al titolo finale, ma inciampate in una fase a campionato pessima.

Il Porto è in fase di rinnovamento e oltre a non essere la sua migliore versione del recente passato, non sta neanche vivendo il suo miglior stato di forma. In campionato è al terzo posto, raggiunta in classifica dallo Sporting Braga, dopo aver pareggiato nello scontro diretto contro lo Sporting Lisbona, nel classico del calcio portoghese denominato Dragões vs Leões (Dragoni contro Leoni). I recenti risultati avevano già allontanato i biancoblù dal primato dei rivali di Lisbona, ma questo pareggio non ha cambiato il ritardo in classifica, relegando solo al terzo posto la squadra di Oporto. Tutto questo dopo un mese di gennaio dove ogni giornata è stata mancata la possibilità di prendersi il primato in classifica a discapito proprio dei biancoverdi. Questo a suo tempo costò la panchina a Vitor Bruno, facendo arrivare Martin Anselmi, ora capo tecnico dei dragoni. Lo spareggio europeo con la Roma è una grande chance di mettersi in mostra non solo per l'allenatore argentino, alla prima esperienza in Europa, ma anche per la sua rosa: giovane e sfrontata, oltre che colma di talento. Dall'uomo copertina, il bomber classe 2004 Samu Agheowa Omorodion, ai vari Pepe, Fabio Vieira e Alan Varela, oltre agli ex Serie A Tiago Djalò e Nehuen Perez, tutti giocatori di qualità a caccia di uno scalpo importante nel loro cammino europeo.

La Roma partirà dal dover affrontare però i propri demoni e i propri tabù ancora da sfatare. Sotto la guida di Claudio Ranieri la squadra ha recuperato un ritmo da Champions League in campionato, ma manca ancora qualcosa per avere la continuità tipica delle grandi squadre. Quel qualcosa in più è mancato proprio in Europa League, dove i giallorossi si sono confermati grandi tra le mura amiche ma anche vulnerabili in trasferta. Dal ko di contro l'AZ Alkmaar, al successo contro l'Eintracht di Francoforte è complicato stabilire quale sia il potenziale di questa squadra. In Serie A è caduto il tabù trasferte, per lo più con due vittorie consecutive, come a simboleggiare una crisi superata. Ora è necessario confermarsi in Europa, dove per ora invece la Roma non ha ancora mostrato quella continuità di rendimento necessaria per evitare questo tipo di sfide così presto. Il Do Dragao è il teatro perfetto per testare le ambizioni in campo continentale dei giallorossi: Ranieri ha sottolineato alcune settimane fa come la coppa sia importante per ottenere soldi a bilancio da reinvestire nel mercato e vincerla significherebbe massimizzare i fondi per continuare l'evoluzione dei Lupacchiotti.

Per la sfida d'andata della fase a eliminazione diretta dello spareggio tra Porto e Roma dell'Estadio Do Dragao, la Uefa ha selezionato una squadra arbitrale tutta tedesca, sia in campo sia in sala Var. A dirigere la partita sarà Tobias Stieler, coadiuvato dagli assistenti Christian Gittelmann e Mark Borsch. Il quarto uomo sarà Sören Storks, mentre in Sala Var siederanno Christian Dingert e Florian Badstübner. Arbitro esperto, classe 1981, della sezione di Amburgo è internazionale dal 2014. Per lui si tratterà della partita numero 26 della stagione, la numero 2 in Europa League. Il fischietto aggiunge a questa altre 9 partite internazionali tra Champions League (7) e Nations League (2), oltre a 10 di Bundesliga, 2 di Bundesliga-2, 2 di Coppa di Germania e 1 di Supercoppa tedesca. Terzo incrocio di carriera con i portoghesi, il secondo in questa stagione, dopo aver diretto il pareggio per 3-3 contro il Manchester United, nell'ulteriore precedente invece fu 0-1 il successo del Porto contro il Krasnodar. Due precedenti anche con la Roma, entrambi vincenti, anche se datati rispettivamente 7 e 8 anni fa, contro Viktoria Plzen (4-1) e Qarabag (1-0).

Probabili formazioni

Nessun dubbio in casa Porto, giocheranno i migliori a disposizione di Martin Anselmi a caccia di un risultato prezioso contro una squadra probabilmente più forte. Diogo Costa sarà il leader tra i pali, protetto dalla linea a tre composta da Otávio, Pérez e Djaló, con Zé Pedro però a insidiare i rivali per una maglia da titolare. Joao Mario a destra, Francisco Moura a sinistra, correranno a centrocampo al fianco di Eustaquio e Mora, mentre alle loro spalle agirà Varela da metronomo. In avanti guida il duo offensivo vedrà Pepe ad affiancare Samu Omorodion.

La Roma punta sui titolarissimi per affrontare il Porto. Davanti a Svilar, in difesa ci sarà il terzetto Mancini, Hummels e N'Dicka. Sugli esterni spazio a Saelemaekers e Angeliño, mentre al centro tornerà la coppia composta da Koné e Paredes. Pellegrini dovrebbe tornare titolare in trequarti, altrimenti spazio a uno tra El Shaarawy o Pisilli al fianco di Dybala, mentre è Dovbyk il riferimento in attacco.

Porto (3-1-4-2): Diogo Costa; Otávio, Pérez , Djaló; Varela; Joao Mario, Eustaquio, Mora, Moura; Pepe, Omorodion. All. Martin Anselmi.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angeliño; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All. Claudio Ranieri.

Dove vedere la partita

La partita fra Porto e Roma dell'Estadio Do Dragao, valevole per la sfida di andata degli spareggi della fase a eliminazione diretta di Europa League, inizierà alle ore 21 di giovedì 13 febbraio 2025. Per assistere all'incontro ci saranno diverse opzioni percorribili. La partita sarà visibile sul satellite sulla piattaforma di Sky, ai canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport canale 252. La partita sarà disponibile anche in streaming su NOW per chi ha sottoscritto l'abbonamento alla piattaforma e su Sky Go per chi possiede un abbonamento Sky. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito di NOW su tablet, pc e smartphone. La telecronaca della sfida sarà affidata a Maurizio Compagnoni e Blerim Dzemaili.