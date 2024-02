Rennes-Milan 3-2: tripletta indolore di Bourigeaud, Pioli agli ottavi di Europa League

Rennes, 22 febbraio 2024 – Per il Milan è vietato abbassare la guardia, nonostante la strada verso gli ottavi di finale di Europa League sia in discesa non bisogna dare nulla per scontato, soprattutto dopo Monza. Dall'altra parte, in questa gara di ritorno degli spareggi per gli ottavi il Rennes è chiamato a compiere l'impresa contro il Milan: rimontare il 3-0 di San Siro di una settimana fa. Stéphan sceglie il suo classico 4-4-2 con Kalimuendo e Terrier davanti, quest'ultimo fino a ora autore di ottime prove in Ligue 1, dietro attenzione a Bourigeaud a centrocampo, mentre come terzino destro agirà l'ex Bologna Theate. Al Rohazhon Park Pioli si presenta con un 4-3-3 dove, rispetto al match di Serie A, tornano dal primo minuto Leao e Pulisic sulle corsie con Jovic davanti, a centrocampo trio formato da Musah, Reijnders e Bennacer, dietro si rivede Kjaer al posto di Thiaw. Panchina quindi per Loftus-Cheek e Giroud. Tutti agli ordini del portoghese Joao Pinheiro.

Primo tempo

Rohazhon Park caldissimo in questo ritorno dei playoff, a testimonianza che i francesi credono nella rimonta. Primo affondo della partita di Leao che vola sulla corsia, entra in area e viene murato da Mandanda. Il portoghese, che vuole scrollarsi di dosso le polemiche post Monza, cerca subito entrare in partita. Il Rennes spinge subito fortissimo con i due esterni che, in fase di possesso, salgono sulla stessa linea dei due attaccanti. Dal canto suo il Milan riparte ogni volta che ne ha la possibilità, sfruttando la velocità di Leao, però al momento la retroguardia del Rennes si sta comportando bene nonostante i tanti spazi concessi. Leao porta via il pallone a Omari e vola verso la porta, ma Theate fa una diagonale perfetta e chiude tutto evitando un gol quasi certo. Dopo 8' minuti il ritmo continua a essere altissimo, con il Rennes che pressa sempre la difesa del Milan. Gol del Rennes al 11', segna Bourigeaud. Il centrocampista francese riceve e controlla la palla dal limite dell'area di rigore, all'incrocio tra la mezzaluna e la linea sulla destra, calcia col destro una rasoiata a incrociare che non lascia scampo a Maignan. Gol che aumenta ancora di più i decibel del Rohazhon Park e, soprattutto, le speranze del Rennes che, comunque, deve segnare almeno altri due gol per forzare i supplementari. Che errore di Pulisic! Al 16' Theo Heranandez dalla sinistra mette una bella palla in mezzo, cross rasoterra all'altezza del dischetto, che viene raccolta dall'americano che prova a calciare di prima ma sbaglia il tempo e non colpisce il pallone che rimane lì e poi viene chiuso dalla difesa. Si fa vedere anche Bennacer che dalla destra, a metà del lato corto dell'area di rigore, punta e salta un uomo, entra in area, se la sposta sul mancino e calcia ma trova l'opposizione di Theate. Pareggia Luka Jovic! A metà del primo tempo, al minuto 22', azione manovrata del Milan con un break di Reijnders che guadagna campo palla al piede e sulla trequarti avversaria apre per Theo sulla sinistra che di prima mette dentro per Jovic che di testa pareggia i conti. Gol importantissimo del Milan che ora torna sopra di tre reti nel computo complessivo (1-4). Calcio di punizione per il Rennes al minuto 26' appena fuori dall'area di rigore, dal gomito destro, con Bourigeaud sul pallone, dentro Omari e Santamaria tra i più pericolosi, ma il centrocampista va in porta e Maignan risponde. Altro rischio colossale per il Milan! Fallo laterale dopo la punizione di Bourigeaud, palla messa dentro che rimane a disposizione di Kalimuendo che di prima gira col destro e la palla arriva addosso a Maignan che smanaccia e riesce a metterla in angolo in un modo o nell'altro. Parte centrale del primo tempo dove il rannes continua a farsi vedere dalle parti di Maignan, ma il Milan si difende bene e non corre grossi rischi. La squadra di Pioli gestisce il ritmo del match in questa frazione, abbassandolo e girando più il pallone a centrocampo anche per perdere tempo. Il Milan chiude il primo tempo in avanti con Pulisic che crossa in mezzo ma non trova la testa di Jovic, la palla diventa buona per Leao che torna saggiamente indietro e gira palla. Dopo un minuto di recupero si va negli spogliatoi sull'1-1, così i rossoneri sarebbero qualificati con un complessivo di 4-1.

Secondo tempo

Si riparte con gli stessi 22 del primo tempo, nessun cambio dunque né per il Milan né per i francesi. L'iniziale entusiasmo del Rohazhon Park ora è calato, anche perché il tempo a disposizione dei padroni di casa è sempre meno e i gol da recuperare per forzare il supplementare sono ancora tre. Spreca Leao al 49': il portoghese parte in campo aperto, ma calcia col piattone destro addosso a Mandanda, Calcio di rigore per il Rennes! Palla di Truffert per Terrier, Kjaer cerca l'anticipo sull'attaccante avversario che va giù, si prende qualche secondo l'arbitro portoghese Joao Pinheiro che poi fischia. Bourigeaud dal dischetto apre il destro e fa 2-1 al 54', torna a farsi sentire il Rohazhon Park. Due cambi per il Rennes: fuori Santamaria e Doué, dentro Matusiwa e Seidou. Alla fine ha segnato Leao! Bravo e fortunato il portoghese che riceve a centrocampo, punta e salta Seidou, Omari prova a chiuderlo ma Leao tiene di fisico, esce Mandanda addosso all'ala, carambola tra i tre e alla fine Leao si ritrova sulla riga di porta, senza portiere, con la palla tra i piedi e fa 2-2 al 58'. Sbaglia Pulisic, che riceve una bella palla da Leao dopo il recupero di Bennacer, l'americano davanti a Mandanda esita, non calcia subito e si fa rimontare dalla difesa. Ne cambia tre Pioli: dentro Okafor, Chukwueze e Loftus-Cheek, escono Bennacer, Leao e Pulisic. Possibile rigore per il Rennes al 65'! Cross a cercare Kalimuendo che gira di testa, Jovic nel tentativo di contrastare l'avversario ha il braccio largo, la palla lo colpisce e il Var interviene. Lo va a rivedere Joao Pinheiro, viene richiamato al monitor l'arbitro. Il colpo di testa era destinato allo specchio, il braccio destro di Jovic è largo abbastanza da convincere Pinheiro: rigore per il Rennes. Ancora una volta Bourigeaud contro Maignan. Il francese apre di nuovo il destro, spiazza Maignan e sigla la tripletta che vale il 3-2 al 68'. Venti minuti più recupero alla fine, il risultato aggregato è di 5-3 per il Milan. Altri due cambi per Stéphan che manda in campo Blas e Salah al posto di Doué e Terrier, dunque fuori due giocatori offensivi per altri due ben propensi all'attacco. Risposta di Pioli che si copre ancora di più togliendo Musah al posto di Thiaw, dunque difesa a 5 per gli ultimi dieci più recupero con Loftus-Cheek e Reijnders davanti alla difesa, Okafor e Chukwueze a sostegno dei terzini e Jovic l'unico riferimento. Theate fa l'attaccante aggiunto nel Rennes che le sta provando letteralmente tutte, ma ora il Milan è tutto dietro la riga della palla. Salah ci prova a giro di destro, Maignan non precisissimo manda in angolo. Dalla bandierina Gabbia butta via, il Milan non riparte nemmeno più a due dalla fine. Sei minuti di recupero, il Milan deve difendere due gol di vantaggio. Finisce qui, vince il Rennes 3-2 ma è una sconfitta indolore per il Milan che passa agli ottavi di Europa League grazie al punteggio aggregato di 5-3.

Tabellino

Rennes (4-4-2): Mandanda; G. Doué (Seidou, 56'), Omari, Theate, Truffert; Bourigeaud, Gouiri (Bertug Yildrim, 84'), Santamaria (Matusiwa, 56'), D. Doué (Blas, 71'); Kalimuendo, Terrier (Salah, 71').

Milan (4-3-3): Maignan; Florenzi (Terracciano, 84'), Kjaer, Gabbia, Hernandez; Musah (Thiaw, 81'), Reijnders, Bennacer (Loftus-Cheek, 62'); Pulisic (Chukwueze, 62'), Jovic, Leao (Okafor, 62').

Reti: Bourigeaud (REN) 11', Jovic (MIL) 22', Bourigeaud (REN) 54', Leao (MIL) 58', Bourigeaud (REN) 68'