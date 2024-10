Roma-Dinamo Kiev: giallorossi vogliono il primo successo in Europa, formazioni e orari tv

Roma 23 ottobre 2024 - Non bisogna girarci intorno, la nuova Europa League richiede di fare punti quanto prima e la Roma non ne è stata capace. Nella giornata di domani però c'è la possibilità di rifarsi davanti al proprio pubblico e la squadra di Ivan Juric non vuole mancare l'occasione. Nella sfida valevole per la terza giornata di Europa League infatti i capitolini ospitano allo stadio Olimpico la Dinamo Kiev, in una sfida sulla carta alla portata dei giallorossi. Calcio d'inizio fissato per le 18:45.

La Roma vuole ripartire dopo un avvio europeo complicato. Nel debutto infatti era arrivato un buon pareggio contro l'Athletic Club di Bilbao, squadra dalla qualità e dal potenziale per arrivare in fondo alla competizione, meritando forse qualcosa di più. Nella seconda giornata si è però vista forse la peggiore prestazione stagionale giallorossa, cadendo a Boras contro l'Elfsborg in una partita dove sono mancati coraggio e fluidità di manovra alla formazione di Juric, cadendo contro la squadra di Hiljemark. Cancellare tutto e ripartire deve essere il mantra per la squadra della Lupa. Il rientro dopo la sosta ha messo i ragazzi romanisti di fronte subito a un avversario complicatissimo come l'Inter e nonostante sia mancato il risultato, la prestazione è stata di qualità. Ora serve ribadire quanto visto contro i nerazzurri in ambito europeo e fare di un solo boccone la Dinamo Kiev. Da vedere se il tecnico croato approfitterà della sfida per fare un po' di turnover, ma non bisogna esagerare, perché già in Svezia si è pagato dazio.

Dall'altra parte ci sarà però una formazione a caccia dei primi punti europei della propria stagione. La squadra ucraina è infatti reduce da due sconfitte in altrettante partite giocate in questa Europa League. Dopo essere stati sconfitti al debutto da una super Lazio, assolutamente debordante nella sfida giocata ad Amburgo, gli ucraini sono caduti anche nella sfida contro l'Hoffenheim in trasferta, chiudendo così a quota zero punti le prime due uscite. Ma se in Europa League l'avvio di stagione dei biancoblù della Capitale ucraina hanno fatto molta fatica, lo stesso non si può dire del campionato interno. La squadra guidata da Oleksandr Shovkovskyi infatti guida la Premier League ucraina con 25 punti ottenuti in 9 giornate. Un campionato ancora lunghissimo, ma che attualmente concede ai biancoblù un margine importante sulla grande favorita Shakhtar Donetsk. Chissà allora che il focus principale degli ospiti non possa essere il campionato e magari concedere qualcosa in termini di energia alla sfida contro i capitolini.

L'olandese Serdar Gözübüyük è l'arbitro designato dalla Uefa per Roma-Dinamo Kiev, gara della terza giornata di Europa League in programma giovedì 24 ottobre alle 18:45. Assistenti gli olandesi Erwin Zeinstra e Johan Balder. Quarto uomo Sander van der Eijk, anch'egli dai Paesi Bassi. Alla Var ci sarà Dennis Higler, mentre assistente Var è stato designato Erwin Blank. Per il direttore di gara di origine turca si tratterà della decima direzione stagionale, la prima per lui in Europa League, dopo aver però già diretto tre gare di livello internazionale, 1 in Champions League e 2 in Nations League (Lega A). Le altre sfide dirette dal fischietto dei Paesi Bassi sono 5 di Eredivisie e 1 di Saudi Pro League. La sfida di domani si tratterà del secondo incrocio di carriera per la Roma con il direttore di gara olandese, nell'unico precedente giallorossi sconfitti per 2-1, erano i quarti di finale della Conference Leage poi vinta, l'avversario era il Bodo/Glimt. Secondo incrocio di carriera anche con la Dinamo Kiev per il fischietto nato ad Haarlem, ko anche per gli ucraini nel precedente di due anni fa in Europa League contro il Rennes.

Probabili formazioni

Juric va a caccia del suo primo successo in Europa da allenatore. Per ottenerla, nonostante l'impegno molto probante recente in campionato contro l'Inter, dovrebbe affidarsi a tre quarti della difesa, portiere compreso, visto contro i nerazzurri. Davanti a Svilar allora pronti N'Dicka al centro e Mancini a destra, con ballottaggio tra Hermoso e Hummels per il ruolo di terzo a sinistra: spagnolo leggermente favorito sul tedesco. A centrocampo sugli esterni dovrebbe essere la volta di Abdulhamid a destra, con Angeliño sul lato opposto, spagnolo a cui contende il posto però Zalewski. Pisilli e Le Fée sono i due principali candidati a ricoprire il ruolo di titolari invece in mediana. Non dovrebbe essere in dubbio la posizione di Dovbyk al centro dell'attacco, il bomber ex Girona sarà supportato inizialmente da Soulé e Baldanzi.

Il tecnico ucraino, ex portiere della Nazionale quando giocava Shevchenko, dovrebbe riproporre il suo 4-3-3. Non c'è alcun dubbio su chi difenderà la porta, con Bushchan titolarissimo. La linea a quattro vede un piccolo ballottaggio sulla corsia di destra, con Karavaiev attualmente leggermente favorito su Tymchyk. Per il resto del reparto invece Dubinchak occuperà la corsia di sinistra, con Popov e Bilovar a occupare la zona centrale, quest'ultimo in ballottaggio con Mykhavko. In mediana Shaparenko detterà i tempi di gioco con Brazhko al suo fianco e uno tra capitan Buyalskyi e Mykhalenko, quest'ultimo favorito per il ruolo di terzo di centrocampo. In attacco Vanat sarà il riferimento centrale, supportato da Kabaev e Voloshyn, mentre probabilmente non ci sarà Yarmolenko, alle prese con un problema alla coscia.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Abdulhamid, Le Fée, Pisilli, Angeliño; Soulé, Baldanzi; Dovbyk. All. Ivan Juric.

Dinamo Kiev (4-3-3): Bushchan; Karaiev, Popov, Bilovar, Dubinchak; Shaparenko, Brazhko, Mykhailenko; Voloshyn, Vanat, Kabaiev. All. Oleksandr Shovkovskyi.

Dove vedere la partita

La partita fra Roma e Dinamo Kiev dello stadio Olimpico, valevole per la terza giornata della fase a campionato di Europa League, inizierà alle ore 18:45 di giovedì 24 ottobre 2024. Per assistere all'incontro ci saranno diverse opzioni percorribili. La partita sarà visibile sul satellite sulla piattaforma di Sky, ai canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport canale 252. La partita sarà disponibile anche in streaming su NOW per chi ha sottoscritto l'abbonamento alla piattaforma e su Sky Go per chi possiede un abbonamento Sky. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito di NOW su tablet, pc e smartphone. La telecronaca della sfida sarà affidata a Paolo Ciarravano e Lorenzo Minotti.