Roma-Sheriff Tiraspol in tv orario e dove vedere l’Europa League. Probabili formazioni

Roma 13 dicembre 2023 - Ultima fatica di questa prima parte di Europa League per la Roma nella giornata di domani. I giallorossi giovedì 14 dicembre affronteranno infatti lo Sheriff Tiraspol allo Stadio Olimpico nella sesta e ultima giornata della fase a gironi della seconda competizione continentale per club. La squadra di Mourinho si gioca le sue ultime chance di passare il Gruppo G da prima della graduatoria, i capitolini possono però solo vincere e sperare nella sfida contro i Moldavi. Sono diverse infatti due le combinazioni che permetterebbero ai giallorossi di passare il turno evitandosi lo spareggio con le "retrocesse" dalla Champions League, ma in entrambi i casi i lupacchiotti hanno la vittoria come unico risultato possibile. In caso di successo romanista e ko dello Slavia Praga in casa contro il Servette lo Special One e i suoi ragazzi strapperebbero il primato nel girone, in alternativa i giallorossi possono vincere il girone anche in caso di pareggio dello Slavia, ma dovrebbero vincere con ben 5 gol di scarto, missione altamente improbabile, ma non impossibile, vista la debacle dello Sheriff proprio a Praga, quando perse ben 6-0.

Nonostante il pass per la fase a eliminazione diretta già in tasca dunque la Roma cerca il quarto successo di questa Europa League, poi una volta messo in cassaforte il risultato, sicuramente porgerà l'orecchio verso le news in arrivo dall'Eden Park di Praga, dove i cechi staranno affrontando il Servette. Proprio contro gli svizzeri la Roma hanno giocato e pareggiato il proprio ultimo turno della competizione continentale per 1-1, un risultato che ha spezzato la coabitazione in vetta alla classifica del Gruppo G, in favore dei biancorossi della Repubblica Ceca. Nonostante il pareggio contro gli elvetici, i capitolini hanno continuato a macinare punti in campionato, vincendo con il Sassuolo e poi pareggiando la sfida di vertice con la Fiorentina. L'ultimo match però ha fatto pagare in termini di uomini un prezzo elevato a Mourinho, il quale perderà Dybala e Azmoun per infortunio, mentre Zalewski e Lukaku per squalifica. Gli ultimi due potranno però rifarsi in questa partita contro lo Sheriff, dove avranno farsi perdonare le espulsioni rimediate nel match contro i viola all'Olimpico.

Lo Sheriff dall'altra parte della barricata non ha invece nulla da chiedere a questa Europa League, se non la gioia del trovare il primo successo. Con un solo punto in graduatoria, la squadra della regione della Transnistria è già eliminata dalle competizioni europee per questa stagione, in virtù anche del ko nello scontro diretto per il terzo posto contro il Servette. Una stagione, a livello continentale, quasi fallimentare per i campioni di Moldavia in carica, con un solo punto conquistato in cinque partite. Annata complicata anche in patria, dove il dominio dello Sheriff è meno solido rispetto alle scorse annate. La formazione giallonera nella propria storia ha conquistato 21 degli ultimi 23 campionati moldavi, ma in questa stagione sta faticando a prendere il largo in classifica, tanto che lo scorso 6 ottobre, il tecnico italiano Roberto Bordin è stato sollevato dall'incarico, sostituito dall'ucraino Roman Pylypchuk dall'11 ottobre, con cinque giorni di guida ad interim del moldavo Victor Mihailov.

Per la sfida dello Stadio Olimpico di giovedì, con calcio di inizio alle ore 18:45, tra Roma e Sheriff Tiraspol è stato designato come direttore di gara il francese Jérome Brisard. I suoi assistenti saranno i connazionali Nicolas Danos e Aurélien Drouet, IV uomo Jérémy Stinat. Al VAR ci sarà Benoît Miller, supportato dall’olandese Rob Dieperink, AVAR. Per il fischietto transalpino, si tratta della prima volta con entrambe le squadre. L'arbitro nella Città Eterna sarà chiamato alla dodicesima direzione di gara stagionale, la quarta a livello internazionale. I tre precedenti continentali da parte del direttore di gara sono stati uno nei preliminari di Europa League, quando ha diretto Zorya Lugansk-Slavia Praga (2-1), e due nella fase a gironi della stessa competizione: il primo match è stato Sparta Praga-Aris Limassol (3-2), mentre il secondo vedeva in campo l'altra italiana di questa competizione quando ha diretto Atalanta-Sturm Graz (1-0).

Probabili formazioni

Rispetto alla sfida contro la Fiorentina, Mourinho cambierà ben sette uomini, tra cui l'infortunato Paulo Dybala. In porta torna Svilar, il portiere di quest'Europa League della Roma. In difesa è assente per squalifica N'Dicka e allora verrà abbassato Cristante alla linea di difesa, con Llorente e Çelik a completare il terzetto, panchina inizialmente per Mancini. A centrocampo Zalewski è sicuro del posto da titolare, vista anche la squalifica rimediata in campionato, l'italo-polacco agirà sulla fascia di sinistra, con Karsdorp a destra. A centrocampo Renato Sanches, Bove e Aouar sono i favoriti per comporre la cintura mediana. In attacco Lukaku è sicuro del ruolo da titolare per la stessa ragione del giovane ragazzo classe 2002 nato a Tivoli, ballottaggio tra Belotti ed El Shaarawy per completare il reparto, con il gallo leggermente favorito sul faraone.

I moldavi sono già eliminati dalle competizioni europee per questa stagioni, certi aritmeticamente dell'ultimo posto nel girone. Il tecnico Pylypchuk però non vorrà sfigurare nella trasferta dell'Olimpico, specialmente contro un allenatore di altissimo profilo come José Mourinho. Lo Sheriff schiererà con ogni probabilità un 4-4-2 con Ngom Mbekeli, l'uomo più pericoloso della squadra moldava, che parte largo a destra da esterno con Ankeye e Ricardinho a comporre il duo d'attacco. Il centrocampo sarà completato da Joao Paulo, esterno a sinistra, più Badolo e Talal in mediana. La linea difensiva sarà formata da Apostolakis, Tovar, Bueno e Artunduaga. In porta, spazio al portiere di coppa, Koval.

Roma (3-5-2) la probabile formazione: Svilar; Celik, Cristante, LIorente; Karsdorp, Renato Sanches, Bove, Aouar, Zalewski; Lukaku, Belotti. All. José Mourinho.

Sheriff Tiraspol (4-4-2): Koval; Apostolakis, Tovar, Bueno, Artunduaga; Ngom Mbekeli, Talal, Badolo, Joao Paulo; Ankeye, Ricardinho. All. Roman Pylypchuk.

Dove vedere la partita

La partita fra Roma e Sheriff Tiraspol dello stadio Olimpico, valevole per la sesta e ultima giornata della fase a gironi di Europa League, inizierà alle ore 18:45 di giovedì 14 dicembre 2023. Per assistere all'incontro ci saranno diverse opzioni percorribili. La partita sarà visibile sul satellite sulla piattaforma di Sky, ai canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport canale 252. La partita sarà disponibile anche in streaming su NOW per chi ha sottoscritto l'abbonamento alla piattaforma e su Sky Go per chi possiede un abbonamento Sky. La partita sarà però disponbile in streaming anche su Dazn, in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 20.45. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. Su Sky la telecronaca della sfida valevole per il terzo turno di Europa League, sarà affidata a Davide Polizzi e Luca Marchegiani. Su Dazn invece ci carà invece Pierluigi Pardo a commentare il match dell'Olimpico.