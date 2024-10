Twente-Lazio: Baroni in Olanda per mantenere il punteggio perfetto, formazioni e orari tv

Enschede 23 ottobre 2024 - Non è stato fortunato il rientro in campo dopo la sosta Nazionali, ma quattro giorni dopo, c'è già la possibilità per la Lazio di riscattarsi e ritornare a macinare punti e vittorie in ambito europeo. Per la terza giornata di Europa League infatti i biancocelesti volano nei Paesi Bassi dove affronteranno a Enschede il Twente, la prime delle due trasferte in Olanda di questa stagione europea. Calcio d'inizio fissato per la giornata di giovedì alle ore 21.

Uno dei grandi dubbi che aveva accompagnato la scelta di Marco Baroni sulla panchina della Lazio in avvio di stagione era la sua inesperienza europea. Il tecnico era al debutto quest'anno da allenatore in una competizione continentale, ma non ha di certo tradito la tradizione biancoceleste. Al contrario, con l'arrivo del debutto in Europa è arrivata anche una delle migliori versioni della squadra laziale, capace di ottenere 4 successi in altrettante partite. Ora si vuole riaprire questo conto e cominciare a mettere una prima ipoteca, quantomeno sulle posizioni che varrebbero uno dei posti per gli spareggi degli ottavi di finale. La partita contro la Juventus è stata difficilissima e sfortunata: i capitolini sono stati svantaggiati dagli episodi: dal cartellino rosso di Alessio Romagnoli, alle recriminazioni arbitrali per il contatto tra Patric e Douglas Luiz, arrivando anche all'autorete beffarda di Mario Gila che costa il potenziale pareggio alla formazione laziale. Tanta frustrazione, che può tradursi in tanta energia da far sfogare in campo contro la formazione biancorossa dei Paesi Bassi.

Occhio però a sottovalutare questo Twente. L'avvio di stagione in Eredivisie ha infatti raccontato di un Twente perfettamente capace di giocarsi una posizione di vertice in questa stazione, rimanendo a contatto con il gruppo di vertice a sole 4 lunghezze dall'Utrecht secondo. La formazione costruita è molto giovane e ricca di talento, in molti dei suoi ruoli chiave però sono presenti giocatori più esperti, capaci di dare sostegno al talento acerbo dei compagni. Tra i giocatori da tenere d'occhio ci sono senza dubbio il difensore indonesiano Hilgers, così come il trequartista Steijn, entrambi classe 201, ma occhio ai ritmi di gioco del centrocampista Regger, ragazzo di grande consapevolezza e qualità, a dispetto dell'età (classe 2003). Joseph Oosting si sta dimostrando una valida guida in panchina, capace di far giocare alla formazione biancorossa un calcio verticale e divertente, mettendo sempre Lammers, ex attaccante dell'Atalanta, di segnare tutti i gol necessari a vincere la partita. Chiaro, i favori del pronostico sorridono tutti a Baroni e i suoi ragazzi, ma occhio all'importante fattore campo De Grolsch Veste, un vero e proprio catino per il tifo casalingo.

Il montenegrino Nikola Dabanovic è l'arbitro designato dalla Uefa per Twebte-Lazio, gara della 3/a giornata di Europa League in programma giovedì 24 ottobre alle 21. Assistenti i montenegrini Vladan Todorovic e Srdan Jovanovic. Quarto uomo il serbo Milos Milanovic. In sala Var ci sarà l'inglese David Coote, mentre assistente Var è stato designato il suo connazionale Stuart Attwell. Per il fischietto balcanico si tratterà dell'undicesima direzione stagionale, la prima in Europa League, dopo aver diretto altre quattro gare internazionali, 1 in Champions League, 1 nei preliminari di Europa League e w in Nations League. A queste sfide ne aggiunge 6 del massimo campionato montenegrino. Per il direttore di gara del Montenegro si tratta del primo incrocio di carriera con il Twente, mentre c'è un solo precedente, per altro poco felice, con la Lazio, quando la squadra di Sarri cadde pesantemente in Danimarci per 5-1 contro il Midtjylland nella stagione di Europa League 2022-23.

Probabili formazioni

Davanti al proprio pubblico punta a fare punteggio pieno la squadra olandese, ma per superare questa Lazio servirà la migliore squadra possibile e forse anche qualcosa in più. A guidare l'attacco ci sarà l'ex Atalanta Lammers, arrivato in estate dai Rangers di Glasgow, supportato alle spalle dai tre trequartisti Van Wolfswinkel, Steijn e Van Bergen in una formazione speculare rispetto a quella laziale. Ancora out Sadilek, uno dei giocatori di maggiore qualità del Twente, Oosting punterà sulla coppia Vlap e Regeer, in vantaggio su Kjolo in questo ballottaggio a tre per due maglie da titolari. In difesa davanti ai pali difesi da Unnerstall la linea a quattro sarà composta da Van Rooij, Hilgers, Burns e Salah-Eddine, schierati in quest'ordine da destra a sinistra.

In casa laziale si dovrebbe ripartire da un turn-over abbastanza ampio, in alcuni casi legato anche alle tante energie spese in campionato contro la Juventus. In porta ci sarà spazio per Mandas, mentre Marusic e Pellegrini saranno i due terzini al fianco di Romagnoli e con ogni probabilità Gigot, quest'ultimo al debutto in biancoceleste. In mediana Vecino potrebbe venire affiancato da Dele-Bashiru, in una soluzione molto offensiva, con Pedro al centro della trequarti spalleggiato a destra da Tchaouna e da Zaccagni a sinistra. In attacco ci sarà Dia, a dare riposo a Castellanos. Assente ancora per squalifica Noslin.

Twente (4-2-3-1): Unnerstall; Van Rooij, Hilgers, Bruns, Salah-Eddine; Vlap, Regeer; Van Wolfswinkel, Steijn, Van Bergen; Lammers. All. Joseph Oosting.

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Dele-Bashiru; Tchaouna, Pedro, Zaccagni; Dia. All. Marco Baroni.

Dove vedere la partita

La partita fra Twente e Lazio dello stadio De Grolsch Veste, valevole per la terza giornata della fase a campionato di Europa League, inizierà alle ore 21 di giovedì 24 ottobre 2024. Per assistere all'incontro ci saranno diverse opzioni percorribili. La partita sarà visibile sul satellite sulla piattaforma di Sky, ai canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport canale 252. La partita sarà disponibile anche in streaming su NOW per chi ha sottoscritto l'abbonamento alla piattaforma e su Sky Go per chi possiede un abbonamento Sky. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito di NOW su tablet, pc e smartphone. La telecronaca della sfida sarà affidata a Davide Polizzi e Nando Orsi.