Ecco la vera Olanda. Romania stesa da Gakpo

romania

0

olanda

3

ROMANIA (4-1-4-1): Nita 5; Ratiu 5, Dragusin 4.5, Andonie Burca 4.5, Mogos 5.5 (38’ st Racovitan 4.5); Marius Marin 5 (27’ st Cicaldau 5.5); Man 5, Razvan Marin 5.5, Stanciu 4.5 (43’ st Olaru sv), Hagi 5.5 (27’ st Alibec 5.5); Dragus 5 (27’ st Mihaila 5.5). Allenatore: Iordanescu 4.5.

OLANDA (4-3-3): Verbruggen 6; Dumfries 6.5, De Vrij 6, Van Dijk 6.5, Aké 6 (24’ st Van de Ven 6); Schouten 6.5 (24’ st Veerman 6), Reijnders 6.5, Simons 6; Bergwijn 6 (1’ st Malen 7.5), Gakpo 8 (39’ st Weghorst sv); Depay 5.5 (47’ st Blind sv). Allenatore: Koeman 6.5.

Arbitro: Zwayer (Germania) 6.

Reti: 20’ pt Gakpo, 38’ st e 48’ st Malen.

Note: ammoniti Marius Marin, Dumfries, Stanciu, Malen

Una straripante Olanda sfrutta il suo enorme potenziale per imporre la legge del più forte sulla Romania, conquistando l’ottavo di finale di Monaco con un rotondo 3-0 dopo una gara dominata dal 15’ in poi, con almeno una manciata netta di occasioni da gol costruite dagli Oranje. Nella città dove la nazionale arancione 36 anni fa ha trionfato negli unici Europei conquistati nella sua storia, la squadra di Koeman ha asfaltato l’ostica Romania con una partita di qualità superiore, costruendo tantissimo, soprattutto sulle corsie laterali, sciupando però tantissimo davanti senza un vero centravanti. Arancioni avanti dopo venti minuti con una rete del cannoniere Gakpo, al terzo sigillo a Euro2024, che dopo un’apertura di Schouten si è messo in proprio da sinistra, concludendo con una rasoiata sul primo angolo. Poi solo Olanda con tante discese da destra di Dumfries e troppi errori sotto porta. A sette minuti dalla fine raddoppio di Malen (foto), a porta libera, su assist ancora di Gakpo. Finale con squadre allungate e nel recupero arriva il tris olandese ancora con Malen,dopo una galoppata solitaria da centrocampo.