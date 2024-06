Euro 2024, focus Francia: chi sono i migliori giocatori, le promesse, chi guadagna di più

Nel novero delle favorite per la vittoria finale di Euro 2024 non può non essere inserita la Francia di Didier Deschamps. I transalpini, che si sono qualificati alla kermesse continentale dopo aver compiuto un percorso sette vittorie e una sola sconfitta, sono inseriti nel gruppo D con Olanda, Polonia e Austria, squadra contro cui esordirà questa sera alle ore 21 (diretta su Rai 1 e Sky Sport): “La prima gara è sempre importante ma non decisiva - ha spiegato il CT alla vigilia -. Il nostro obiettivo è vincere e farlo ti mette in una buona posizione. Per questo dobbiamo cercare di affrontare al meglio questo primo impegno. Devo cercare di non esagerare con i giocatori, ma non esiste un allenatore che non dica che è importante vincere. L’Austria ha qualità e talento, ma sa mettere in campo tanta intensità e pressione”. La vigilia dell’esordio europeo della Francia è stata però segnata anche dalle parole dell’interista Thuram – a cui ha fatto eco anche Mbappé – che in merito alle elezioni francesi ha esortato il popolo a non votare per gli estremisti: “Non commenterò ciò che dicono i giocatori – ha proseguito Deschamps –. Sono liberi cittadini che vogliono avere voce in capitolo. Quello che posso dire è che il calcio ti dà la possibilità di unire tutti”.

Tornando al campo, la selezione di Deschamps è senza ombra di dubbio estremamente attrezzata sia in termini di qualità che di lunghezza. Tra i pali, il milanista Mike Maignan avrà la grande occasione di mettersi in luce dopo quanto di buono fatto con i colori rossoneri addosso. Sulla corsia di sinistra, invece, la maglia di titolare sarà sulle spalle del suo compagno di club Theo Hernandez, che proprio alla vigilia della kernesse continentale ha gettato qualche ombra sul suo futuro. Al suo fianco, a comporre il reparto arretrato in un ideale undici titolare dovrebbero esserci i centrali Benjamin Pavard dell’Inter e Konaté e l’esterno destro Koundé, il quale con tutta probabilità sostituirà sulla corsia di destra il fratello di Theo, Lucas, infortunato. Altrettanto ricco di estro il centrocampo, dove i favoriti per un posto dal 1’ per comporre la diga davanti alla difesa sono lo juventino Rabiot e Tchouameni del Real Madrid, con l’altro madridista Camavinga, Fofana e l’esperto Kanté – tornato un po’ a sorpresa in nazionale – pronti a cogliere preziose occasioni che si presenteranno e a dare di conseguenza il loro contributo in termini di qualità ed esperienza. Occhio però anche al classe 2006 Warren Zaire-Emery, che si è messo in luce al Paris-Saint Germain e potrebbe rivelarsi una vera e propria sorpresa. L’ex Juventus Coman, Griezmann e Mbappé dovrebbero invece i tre che agiranno sulla trequarti a supporto della punta titolare che sarà il nerazzurro Marcus Thuram. Un capitolo a parte lo merità il già citato Mbappé, protagonista fino a poche settimane fa di una lunga telenovela di mercato che si è conclusa proprio prima dell’Europeo con con la firma di un ricco contratto (si parla di quasi 20 milioni a stagione più un ricco bonus alla firma) che lo legherà al Real Madrid per i prossimi cinque anni. Il gioiello classe 1998, che sarà affiancato da diversi suoi futuri compagni di club, sarà chiamato a vestire i panni del trascinatore per riportare la Francia al successo continentale e affacciarsi al meglio verso la nuova avventura madridista.

Probabile formazione tipo (4-3-3): Maignan; Koundé, Pavard, Konaté, Theo Hernandez; Tchaouameni, Rabiot; Coman, Griezmann, Mbappé; Thuram. CT: Deschamps

L’uomo chiave: Kylian Mbappé, neoattaccante del Real Madrid

Giovane da seguire: Warren Zaïre-Emery del Paris Saint-Germain.

Il giocatore più pagato: Kylian Mbappé (20 milioni)