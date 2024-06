Georgia-Portogallo 2-0: Kvara e Mikautadze firmano il passaggio del turno

Gelsenkirchen, 26 giugno 2024 - Alla Veltins-Arena nella terza giornata del girone F di Euro 2024 il Portogallo sfida la Georgia. La squadra del commissario tecnico Martinez è già sicura del primo posto, anche in caso di sconfitta, mentre Kvara e compagni per sperare di passare il turno devono necessariamente vincere. Martinez cambia qualcosa nel suo 4-3-3 con Conceicao e Joao Felix ai lati di Ronaldo davanti, mentre a centrocampo gioca Palinha con Neves e Neto. Dall'altra parte Sagnol mette i migliori undici a sua disposizione: davanti Kvaratskhelia con Mikautadze e Chakvetadze. Tutti agli ordini del fischietto svizzero Sandro Scharer.

Primo tempo

Avanti subito la Georgia con Kvicha Kvaratskhelia: sbaglia tutto Antonio Silva che passa la palla a Miakutadze, il centravanti va subito dal giocatore del Napoli che non deve far altro che battere Diogo Costa per il vantaggio. Deve subito reagire il Portogallo, colpito a freddo a causa di un errore individuale. Ci prova Conceicao che salta Lokoshvili, quest'ultimo lo atterra ma per l'arbitro è tutto buono. Giro palla insistito della squadra di Martinez che cerca un varco nella difesa georgiana che però è molto chiusa. Primo squillo del match di Cristiano Ronaldo al minuto 17 con un calcio di punizione forte ma centrale, Mamardashvili respinge coi pugni. Si gioca a una porta sola, come prevedibile dopo un inizio del genere, con il Portogallo che ci prova con Palhinha, ma il tiro è debole e facile preda di Mamardashvili. Prima, vera occasione della Selecao das Quinas: con un cross a centro area prolungato dalla smanacciata di Mamardashvili che prolunga la traiettoria sul secondo palo dove arriva Conceicao che calcia sull'esterno. Arriva anche il primo giallo della gara ed è all'indirizzo di CR7 che ha protestato troppo. "Bussa" alla porta di Mamardashvili anche Joao Felix che da fuori calcia col sinistro e la palla va larga di poco. Palla a cercare Ronaldo che controlla col sinistro e calcia a botta sicura da posizione defilata sulla sinistra dentro l'area, ma è decisivo Gvelesiani in scivolata a mandare in angolo. Contrasto a centrocampo tra Kvaratskhelia e Danilo Pereira, con il secondo che rifila involontariamente una manata all'avversario che necessita l'intervento dello staff medico. Ancora un tentativo di Pahlinha con il destro a giro, ma la palla è larga. Nell'azione successiva si mette in moto Joao Felix che parte per vie centrali, poi allarga per Pedro Neto che va giù al limite e viene ammonito per simulazione. Il Portogallo continua a creare partendo da Joao Felix che riceve largo sulla destra e poi si accentra, il giocatore del Barcellona calcia da fuori ma ancora una volta il tiro è debole. Nell'ultima azione del primo tempo, Pedro Neto ruba palla a centrocampo e allarga per Conceicao che guadagna angolo. Il tiro dalla bandierina viene allontanato da Mamardashvili e allora si va a riposo sull'1-0 per la Georgia.

Secondo tempo

Cambia Martinez in questo inizio: fuori Pahlinha e dentro Ruben Neves. Si salva la Georgia, angolo battuto dentro l'area piccola, serie di rimpalli e la sfera arriva a Ronaldo che da pochi passi si gira e calcia ma c'è Dvali a mandare in angolo immolandosi. Dal secondo corner sbuca Danilo che prova a metterci la punta del piede, ma la palla esce di poco. Occasionissima per la Georgia che sfiora il raddoppio: palla lunga di Mamrdashvili che trova Kitelshvili, il 17 mette dietro per Mikautadze a rimorchio, il centravanti liscia il pallone e allora calcia Kvaratskhelia all'ultimo che però tira debolmente addosso a Diogo Costa. Altro cross della Georgia da sinistra, Danilo va a vuoto, devia Silva e Diogo Costa evita l'angolo come può. Il pallone viene perso da Neves, con Lochoshvili che entra in area dalla sinistra e viene atterrato da Antonio Silva, ma si gioca per l'arbitro. Che parata di Mamardashvili sulla conclusione centrale di Dalot: palla che gira verso l'angolino e il portiere del Valencia la leva dalla porta. Ora però il gioco è fermo perché si sta rivedendo il precedente contatto tra Silva e Lochosvili. Lo va a rivedere Scharer e poi assegna, giustamente, il penalty. Sul dischetto si presenta Mikautadze che calcia alla sinistra di Diogo Costa che si butta dalla parte giusta ma non può arrivare sul pallone. Doppio vantaggio Georgia al minuto 57'. Adesso per il Portogallo è durissima, mentre la squadra di Sagnol vola. Si esalta Kvara che lascia lì un paio di difensori e poi viene atterrato a centrocampo. Roberto Martinez prova a mescolare un po' le carte: al 65' esce Cristiano Ronaldo ed entra Goncalo Ramos. Visibilmente frustrato Ronaldo al momento del cambio. Fuori anche Antonio Silva, una giornata da dimenticare per lui. Riparte la Georgia con Chakvetadze che sulla destra fa venti metri palla al piede e poi prova la conclusione che però è alta. Ultimi quindici minuti nei quali la squadra di Martinez deve compiere un vero e proprio miracolo, il ct ex Belgio pesca anche Diogo Jota dalla panchina per Pedro Neto, dentro anche Matheus Nunes per Joao Neves, trazione ovviamente anteriore per il Portogallo. Cambia anche Sagnol: Kverkvelia dentro per Gvelesiani. Esce tra gli applausi Kvicha Kvaratskhelia a dieci dalla fine, con lui fuori anche Chakvetadze, entrano Davitashvili e Mekvabishvili, dunque due cambi più difensivi visto anche il momento. Il Portogallo cerca una scossa, ma dopo aver subito la seconda rete la squadra di Martinez si è piano piano spenta e non è stata più veramente pericolosa dalle parti di Mamardashvili. Giocata superba di Mikautdze che sull'out di destra a centrocampo fa tunnel di suola a Semedo, il centravanti del Metz imbuca per Davitashvili che però calcia sull'esterno. Quattro minuti di recupero, la Georgia vede lo striscione del traguardo. Ancora, sempre, incredibile Mamardashvili: cross dalla sinistra di Felix sul secondo palo per l'inserimento di Semedo che tocca da due passi, ma il portiere va giù veloce e ci mette la manona. La palla non può proprio entrare per il Portogallo, giro palla da destra a sinistra con Conceicao che riceve e calcia a incrociare una sorta di tiro cross, non ci arriva per un pelo Goncalo Ramos e la sfera termina fuori. Dopo l'ennesima parata di Mamardashvili finisce la partita: Georgia batte Portogallo 2-0, la squadra di Sagnol va agli ottavi di Euro 2024.

Tabellino

Formazioni

Georgia (3-4-1-2): Mamardashvili; Lokoshvili (Tsitaishvili, 63'), Kashia, Gvelesiani (Kverkvelia, 76'); Kakabadze, Kochorashvili, Kiteishvili, Dvali; Chakvetadze (Davitashvili , 81'); Mikautadze, Kvaratskhelia (Mekvabishvili, 81'). Portogallo (4-3-3): Diogo Costa; Dalot, Antonio Silva (Nelson Semedo, 65'), Danilo, Inacio; Joao Neves (Matheus Nunes, 75'), Palhinha, Pedro Neto (Diogo Jota, 75'); Francisco Conceicao, Ronaldo (Goncalo Ramos, 65'), Joao Felix.

Reti: Kvicha Kvaratskhelia (GEO) 2', Georges Mikautadze (GEO) 57'