Euro 2024, giallo Svizzera: rubati computer dei match analyst

Dusseldorf, 26 giugno 2024 – Mistero nel ritiro della Svizzera. Lo staff elvetico ha sporto denuncia alla polizia tedesca per la scomparsa di 3 pc, usati dagli assistenti del ct Murat Yakin. Il furto è avvenuto all’interno del quartier generale della squadra, che alloggia nell’hotel dell’aeroporto di Dusseldorf. Il portavoce della federazione, Adrian Arnold, rassicura sul contenuto dei dispositivi rubati. “Sui tre computer non erano salvati dati che utilizziamo per questo torneo. Se si è trattato di un sabotaggio alla nostra nazionale, allora è andato male". Il giallo dovrebbe essere risolto in breve tempo grazie all’ausilio delle immagini delle telecamere di sicurezza dell’albergo, che permetterebbero di risalire all’identità dei ladri e al momento esatto del furto. Inoltre, bisognerà capire se l’intento era effettivamente quello di danneggiare la nazionale svizzera, impedendole di risultare ancora perfetta ed efficacie a livello tattico sul campo. Gli elvetici saranno i prossimi avversari dell’Italia negli ottavi di finale di Euro2024. Il match si giocherà sabato 29 giugno alle 18 a Berlino.