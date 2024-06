Euro 2024, ottavi: Germania-Danimarca, dove vederla in tv, formazioni e orario

Dortmund, 29 giugno 2024 - Si entra nella fase più calda di Euro 2024, questa sera alle ore 21:00 al Signal Iduna Park di Dortmund la Germania ospita la Danimarca. Chi vince sfiderà poi la vincente tra Spagna e Georgia venerdì 5 luglio.

I padroni di casa si sono qualificati come primi grazie alle due vittorie e un pareggio ottenuti nel gruppo A. I ragazzi di Nagelsmann hanno vinto contro Scozia e Ungheria, entrambe eliminate, e pareggiato all'ultimo secondo contro la Svizzera grazie a Niclas Fullkrug. Proprio quest'ultima partita ha lasciato qualche dubbio a tecnico e tifosi, nonostante l'inizio di torneo più che positivo, e dunque è necessario dimostrare di nuovo di essere una seria candidata per la vittoria finale. Dall'altra parte la Danimarca è passata come seconda nel gruppo C e grazie alla regola del fair play. I danesi hanno ottenuto tre punti con altrettanti pareggi, gli stessi della Slovenia che però ha ricevuto un cartellino giallo in più e, dunque, è scalata in terza posizione. Le due squadre, oltre ad aver pareggiato nello scontro diretto, avevano anche lo stesso numero di gol fatti, subiti e dunque di differenza reti.

Si tratta di una sfida storica, in quanto nel 1992 la Danimarca vinse l'Europeo in finale contro la ben più quotata Germania al termine di una delle edizioni più imprevedibili di sempre. La squadra allora allenata da Richard Nielsen non avrebbe dovuto nemmeno partecipare a quell'edizione, in quanto non si qualificò. Ma a causa della guerra in Jugoslavia venne ripescata all'ultimo momento e il ct fu costretto a richiamare i giocatori che erano già in vacanza. Dall'altra parte la Germania aveva vinto i Mondiali del 1990 e poteva contare su giocatori di caratura internazionale come Klinsmann, Brehme, Kohler e tanti altri. Alla fine però Schmeichel, Laudrup e compagni si imposero per 2-0 grazie alle reti di Jensen e Vilfort.

Probabili formazioni

Dopo il pareggio in extremis con la Svizzera, Nagelsmann sta pensando sempre più di lanciare dal primo minuto Fullkrug al posto di Havertz davanti. In difesa c'è più di un problema: Tah è squalificato, al suo posto Schlotterbeck, e Rudiger è lontano dall'essere al 100% ma il centrale del Real Madrid sembra poter stringere i denti, in caso ci sarebbe Anton dello Stoccarda. In mediana Andrich favorito su Can e l'intoccabile Kroos, mentre i tre dietro la punta saranno Musiala, Gundogan e Wirtz. Dal'latra parte, Hjulmand non sembra intenzionato a modificare più di tanto la squadra dell'ultima gara. Al centro del campo sempre Christian Eriksen, vicino a lui Delaney e Hojbjerg. Davanti c'è Rasmus Hojlund, mentre la linea davanti al figlio d'arte Schmeichel sarà composta da Andersen, Vestergaard e Kristensen.

Germania (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rudiger, Schlotterbeck, Mittelstadt; Andrich, Kroos; Musiala, Gündogan, Wirtz; Fullkrug.

Danimarca (3-4-2-1): Schmeichel; Andersen, Vestergaard, Kristensen; Bah, Delaney, Hojbjerg, Maehle; Wind, Eriksen; Hojlund

Dove vedere Germania-Danimarca

Il secondo ottavo di finale di Euro 2024 tra Germania e Danimarca, in programma questa sera (sabato 29 giugno, ndr) alle ore 21, sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno (canale numero 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). L'alternativa streaming è Now Tv e l'app di Sky Go. In telecronaca ci saranno Federico Zancan e Riccardo Montolivo.