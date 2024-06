Euro 2024. Scozia-Ungheria, in palio il terzo posto: formazioni e dove vederla in tv

Stoccarda, 23 giugno 2024 - Il destino di Scozia e Ungheria si decide questa sera, nella terza giornata del gruppo A di Euro 2024. Alla Mercedes-Benz Arena di Stoccarda, alle ore 21:00, la Tartan Army e i Magiari si contenderanno il terzo posto nel girone, mentre in contemporanea la Germania (già qualificata) se la vedrà con la Svizzera.

La Scozia, con un solo punto in classifica arrivato dopo il pareggio contro la Svizzera, ha ancora speranze di passare come una delle migliori terze e andare agli ottavi di finale. McTominay e compagni però dovranno obbligatoriamente vincere, esattamente come gli sfidanti che sono fermi ancora al palo: ultimo posto nel girone, due sconfitte e 0 punti. Un pareggio sarebbe inutile per entrambe: l'Ungheria resterebbe ultima e quindi eliminata, mentre invece la Scozia salirebbe a 2, troppo poco per sperare nel ripescaggio.

Probabili formazioni

Lato formazioni, partendo dalla Scozia, il commissario tecnico Clarke è pronto a confermare dieci undicesimi del match contro la Svizzera. L'unico cambio nel suo 3-4-1-2 di partenza (con i due esterni Ralston e Robertson che vedremo molto bassi in fase di non possesso per formare una linea a cinque davanti a Gunn) è nel pacchetto difensivo: fuori Tierney per Scott McKenna. Davanti sempre McTominay a fare il "tuttocampista" con Adams e McGinn riferimenti puramente offensivi. Dall'altra parte Marco Rossi confermerà gli stessi che nella seconda giornata si sono arresi per 2-0 contro la Germania, nonostante una prova di tutto rispetto contro i padroni di casa che, più di una volta, sono andati in difficoltà. Dunque Orban a guidare la linea a tre davanti a Gulacsi, Kerkez e Bolla sugli esterni con Nagy e Schafer in mezzo, davanti Sallai e Szoboszlai con il compito di inventare e Varga come centravanti. Di seguito le probabili formazioni.

Scozia (3-4-1-2): Gunn; Hendry, Hanley, McKenna; Ralston, Gilmour, McGregor, Robertson; McTominay, Adams, McGinn. Ungheria (3-4-2-1): Gulacsi; Fiola, Orban, Dardai; Bolla, A. Nagy, Schafer, Kerkez; Sallai, Szoboszlai; B. Varga.

Dove vederla in tv

Il match tra Scozia e Ungheria valevole per la terza giornata del gruppo A di Euro 2024 sarà trasmesso in diretta solo da Sky Sport, dunque non sarà disponibile in chiaro. Il canale di riferimento sarà il 253 e la telecronaca è affidata a Federico Zancan. L'alternativa in streaming è Now Tv o l'app di Sky Go. Per coloro che volessero godersi anche Svizzera-Germania, che si giocherà in contemporanea, c'è la possibilità di collegarsi su Diretta Gol (Sky Sport Uno e Sky Sport 251) dove saranno trasmesse entrambe le partite, con la voce di Paolo Ciarravano.